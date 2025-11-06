US-Präsident schmollt Mamdani erlaubt sich Scherz über Trump

Donald Trump an Bord der Air Force One: Der US-Präsident gerät erstmals in seiner zweiten Amtszeit in Bedrängnis. (Quelle: Elizabeth Frantz/Reuters)

Trump hat nach dem Sieg Zohran Mamdanis bei der Bürgermeisterwahl in New York Konsequenzen angekündigt. "Wir werden uns darum kümmern", sagte der Präsident.

Über Zohran Mamdani spricht derzeit nicht nur halb Amerika. Nur Donald Trump erwähnte den neu gewählten Bürgermeister New Yorks zunächst nicht, als er am Mittwoch eine Rede vor Wirtschaftsvertretern in Miami im Bundesstaat Florida hielt. Dann sprach er nur von "Mandami, oder wie zum Teufel der heißt". Auch nannte er den 34-jährigen Demokraten einen "Kommunisten", der künftig die Acht-Millionen-Metropole regiere.

Gleichzeitig räumte Trump allerdings ein, man habe "in New York ein wenig an Autorität eingebüßt". Als Reaktion darauf drohte der US-Präsident der Stadt mit Konsequenzen. "Wir werden uns darum kümmern", sagte Trump. Mit Mamdani hat Trump bald einen charismatischen Gegenspieler in New York, der schon am Wahlabend angekündigt hatte, Provokationen des Präsidenten entschieden begegnen zu wollen.

Zuletzt hatte Trump den Entzug von Bundesmitteln für New York und einen Einsatz der Nationalgarde angedeutet, sollte Mamdani die Wahl gewinnen. Auch anderen Städten, die von Demokraten regiert werden, hatte der Republikaner mit dem Einmarsch der Nationalgarde gedroht, etwa Chicago, San Francisco oder Portland. In anderen Städten hatte der 79-Jährige seine Drohung bereits wahrgemacht, wie in der Hauptstadt Washington, D.C. Gegen den Einsatz des Militärs im Inneren aus vermeintlich politischen Gründen gibt es erheblichen Protest – und verfassungsrechtliche Bedenken. Trump scheint das nicht zu beirren.

Doch der Erdrutschsieg mehrerer demokratischer Politiker am Dienstag – neben New York gingen auch die Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia sowie ein wichtiges Referendum in Kalifornien deutlich zugunsten der Opposition aus – hat den bislang kaum angefochtenen Präsidenten erstmals in Bedrängnis gebracht. Umso drastischer klingen nun seine Reaktionen. "Die Entscheidung, vor der alle Amerikaner stehen, könnte nicht klarer sein: Wir haben die Wahl zwischen Kommunismus und gesundem Menschenverstand", sagte Trump unter Anspielung auf die Zwischenwahlen zum Kongress im kommenden Jahr.

Zentrales Versprechen: Senkung der Lebenshaltungskosten

Die Zwischenwahlen gelten als entscheidender Test für die Politik Trumps. Sollten er und seine Partei ihren Vorsprung in den beiden Kammern des US-Parlaments behalten. Falls die Demokraten in einer der Kammern die Mehrheit erlangen, würde das Regieren für Trump in den letzten beiden Jahren seiner vierjährigen Amtszeit ungleich schwerer werden.