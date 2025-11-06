t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

Shutdown: US-Armee schickte Soldaten in Deutschland zur Tafel

Eilmeldung
Polizei durchsucht Haus der Ex-Freundin von Fabians Vater

Wegen Haushaltssperre
US-Armee schickt Soldaten in Deutschland zur Tafel

Von t-online, nb
06.11.2025 - 08:56 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0831482693Vergrößern des Bildes
US-Soldat in Deutschland (Symbolbild): Auch hierzulande stationierte US-Soldaten sind von der Haushaltssperre in den USA betroffen. (Quelle: IMAGO/U.S. Army/imago)
News folgen

Die USA kämpfen mit der längsten Haushaltssperre ihrer Geschichte. Das hat Folgen für US-Soldaten in Deutschland. Jetzt gibt die US-Armee ungewöhnliche Tipps.

Wegen der anhaltenden Haushaltssperre in den USA bangen auch in Deutschland stationierte US-Soldaten um ihr Geld. Nun sprach die US-Army auf ihrer Webseite eine ungewöhnliche Empfehlung aus.

Die US-Armee veröffentlichte Tipps und Tricks, wie US-Soldaten hierzulande den Shutdown überstehen können. An erster Stelle der Liste mit deutschen Hilfsorganisationen nannte die Armee die Tafel Deutschland als Anlaufstelle – mit dem Hinweis, dass dort Lebensmittel an bedürftige Menschen verteilt werden.

Ebenfalls nannte die Armee die Vereine Foodsharing und Essen für alle, die überschüssige Lebensmittel retten und verteilen, sowie die Initiative Too Good To Go und die Telefon-Hotline Verbraucherlotse. Inzwischen hat die US-Armee die Liste wieder von ihrer Seite entfernt.

Shutdown dauert so lang wie noch nie

Berichten zufolge konnten in Deutschland stationierte US-Soldaten Ende Oktober noch bezahlt werden. Wie es mit der nächsten Zahlung Mitte November aussieht, ist allerdings ungewiss. Dem US-Sender CBS-News sagte US-Finanzminister Scott Bessent: "Ab dem 15. November werden unsere Soldatinnen und Soldaten, die bereit sind, ihr Leben zu riskieren, kein Gehalt mehr bekommen können."

Der Shutdown dauert seit 36 Tagen an – so lange wie noch nie in der US-Geschichte. Der Grund: Republikaner und Demokraten können sich weiterhin nicht auf einen Haushalt einigen. In den USA wurden deshalb rund 750.000 Bundesbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Internationale Politik von A bis Z

Internationale Politik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom