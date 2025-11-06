Wegen Shutdown US-Verkehrsminister warnt vor Reise-Chaos an Feiertagen

Wartende am Flughafen LAX in Los Angeles (Symbolbild): Die Anzahl der Flüge soll um zehn Prozent reduziert werden. (Quelle: IMAGO/Grace Hie Yoon/imago)

Die US-Luftfahrtbehörde hat wegen des Shutdowns drastische Kürzungen bei Inlandsflügen angekündigt. Reisende könnten an Feiertagen mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat angekündigt, die Flugkapazitäten an 40 großen Flughäfen im Land um bis zu zehn Prozent zu verringern. Wie ABC News berichtet, reagieren die Behörden damit auf den anhaltenden Stillstand der US-Regierung durch den Shutdown und die damit verbundenen Engpässe beim Personal in der Flugsicherung.

Die Maßnahme soll ab Freitagmorgen greifen, erste Kürzungen könnten laut Insidern jedoch bereits am Donnerstag beginnen. In einem gemeinsamen Auftritt erklärten FAA-Chef Bryan Bedford und Verkehrsminister Sean Duffy, dass der Schritt eine Vorsichtsmaßnahme sei, um die Sicherheit im Luftverkehr weiterhin zu gewährleisten.

Betroffen sind laut ABC News unter anderem die Flughäfen in Atlanta, Boston, Chicago und alle drei großen Airports im Großraum New York. Die Kürzungen sollen schrittweise eingeführt werden – zunächst um vier Prozent, später auf bis zu zehn Prozent. Internationale Verbindungen sind von den Einschränkungen ausgenommen. Gekürzt werden ausschließlich Inlandsflüge im Zeitraum zwischen 6 und 22 Uhr Ortszeit.

"Das System ist heute extrem sicher und wird es auch morgen sein"

Laut FAA sollen die Kürzungen proportional über alle Fluggesellschaften verteilt werden. Dabei werde auch berücksichtigt, ob Airlines bestimmte Verbindungen ohnehin nicht täglich bedienen. Eine endgültige Liste der betroffenen Flughäfen und eine entsprechende Anordnung der FAA sollen noch veröffentlicht werden.

FAA-Administrator Bedford sagte bei der Pressekonferenz, es gehe nicht darum, weniger genutzte Flughäfen zu entlasten. Entscheidend sei, "wo der Druck im System am höchsten ist und wie man diesen gezielt abbauen kann". Es sei nicht sinnvoll, auf Sicherheitsprobleme zu warten, wenn sich frühzeitig Anzeichen für Überlastung erkennen ließen. "Das System ist heute extrem sicher und wird es auch morgen sein", sagte Bedford.

Verkehrsminister Duffy betonte, man wolle durch die Kapazitätsbegrenzung das "Risikoprofil im nationalen Luftraum" aktiv senken. Auf die Frage, ob Amerikaner ihre Reisepläne für die Feiertage besser absagen sollten, sagte Duffy im US-Sender Fox News es sei "schwer vorherzusagen", was in den kommenden Wochen passieren könne.