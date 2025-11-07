t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

USA: Ikone der Proteste gegen Trump – Freispruch für den "Sandwich-Mann"

Ikone der US-Proteste gegen Trump
Freispruch für den "Sandwich-Mann"

Von afp, aj
Aktualisiert am 07.11.2025 - 03:02 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0830737833Vergrößern des Bildes
Demonstran am Weißen Haus mit einem Sandwich in der Hand: Sean Dean wurde zur Ikone für die Protestbewegung gegen Trump. (Quelle: IMAGO/Allison Bailey/imago)
News folgen

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Justizministeriums wurde zur Ikone der Proteste gegen Trump – weil er ein Sandwich auf Grenzschutzbeamte geschleudert hatte. Nun musste er sich vor Gericht verantworten.

Freispruch für den "Sandwich-Mann": In Washington stand der frühere Ministeriumsmitarbeiter Sean Dunn vor Gericht. "Nicht schuldig", lautete das Urteil der Geschworenen am Donnerstag. Dunn war im August festgenommen worden, nachdem er in einem belebten Viertel von Washington ein Sandwich auf einen Beamten der Zoll- und Grenzschutzpolizei CBP geschleudert hatte. Seinen Posten im US-Justizministerium verlor er daraufhin.

Das Urteil fiel nach Angaben von US-Medien nach insgesamt siebenstündigen Beratungen über zwei Tage. Die Staatsanwaltschaft hatte Dunn Körperverletzung vorgeworfen. Die Geschworenen überzeugte dies jedoch nicht.

Dunn wollte mit dem Sandwich nach eigenen Worten ein Zeichen gegen die Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump setzen. Hintergrund sind die von Trump angeordneten Massenfestnahmen von Einwanderern ohne Aufenthaltserlaubnis in den USA.

"Sandwich Guy" geht viral

Sein Wurf machte den "Sandwich Guy" allerdings zur Ikone der Protestbewegung. Bei Kundgebungen gegen Trump tragen Demonstranten seit dem Vorfall häufig Plakate oder Transparente, die den Sandwich-Wurf zeigen. Vor allem in der Hauptstadt Washington ist "Sandwich-Mann" ein geflügeltes Wort.

imago images 0832698593Vergrößern des Bildes
Demonstranten mit einem Banner des "Sandwich guy": Sean Dunn wurde zur Ikone für die Protestbewegung gegen Trump. (Quelle: IMAGO/Allison Bailey/imago)

In dem Prozess traten der Grenzschutzbeamte und ein weiterer Polizist als Zeugen auf. Die Geschworenen schauten sich zudem ein Handyvideo des Vorfalls an. Es zeigt nach Angaben der "Washington Post", wie Dunn das Sandwich schleudert, dann vor der Polizei wegläuft und nach seiner Festnahme zugibt: "Ich habe es getan, ich habe ein Sandwich geworfen." Er habe damit die Grenzschutzpolizei ablenken wollen, und das sei ihm auch gelungen.

Empfohlener externer Inhalt
X
X

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Dunns Anwalt hielt den Prozess für politisch motiviert. Die Verteidigung argumentierte, er habe mit dem weichen Salamisandwich der Kette Subway ohnehin niemanden verletzen können. Vielmehr sollten mit dem Gerichtsverfahren Menschen eingeschüchtert werden, die Trump kritisch sehen.

Nach der Urteilsverkündung dankte Dunn vor der Presse seinem Anwaltsteam, seiner Familie, Freunden – und auch Unbekannten – für ihre Unterstützung. Er sei froh, dass "trotz allem, was passiert, Gerechtigkeit herrsche". Er glaube, mit seinem Fall die Rechte von Einwanderern geschützt zu haben. "Jedes Leben zählt", sagte Dunn. Es sei egal, wo Menschen in den USA herkämen oder wie sie sich identifizierten – "ihr habt das Recht auf ein Leben, das frei ist."

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur afp
  • x.com: Pressestatement von Sean Dunn
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Internationale Politik von A bis Z

Internationale Politik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom