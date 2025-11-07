Vorsicht vor dieser Mail von Obi

Von dpa Aktualisiert am 07.11.2025 - 10:56 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Supreme Court (Archivbild): Das oberste Gericht stärkt Trump den Rücken. (Quelle: Susan Walsh/AP/dpa/dpa-bilder)

Donald Trump ist davon überzeugt, dass es nur zwei Geschlechter gebe. Das höchste US-Gericht bestärkt seine Politik gegen Transgender. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

US-Präsident Donald Trump hat vor dem höchsten US-Gericht einen Zwischenerfolg bei seiner Anti-Transgender-Politik errungen. Der Supreme Court hob eine Blockade untergeordneter Gerichte auf, womit der Trump-Regierung untersagt wurde, in US-Pässen nur die Geschlechter männlich und weiblich zuzulassen.

Trump hatte damals versucht, zu erreichen, dass man das Geschlecht angeben muss, das einem bei Geburt zugeschrieben wurde. Unter anderem identifizieren sich Transmenschen jedoch nicht mit diesem Geschlecht.

Fall noch nicht abgeschlossen

Das oberste Gericht verwies den Fall an die untere Instanz zurück. Damit ist der Fall noch nicht abgeschlossen.

Vor einigen Jahren war in den USA das Kürzel X im Pass eingeführt worden, damit Menschen, die sich weder als weiblich noch als männlich definieren, eine weitere Option hatten.