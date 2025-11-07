US-Sanktionen gegen Putins Öl Orbán kann auf Trumps Gnade hoffen
Die USA sanktionieren russisches Öl. Für Ungarn ist das heikel, denn das Land hängt noch immer von Putins Energie ab. Nach einem Treffen mit Donald Trump kann Viktor Orbán nun auf eine Ausnahme hoffen.
Noch vor drei Wochen triumphierte Viktor Orbán, denn US-Präsident Donald Trump hatte ein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in der ungarischen Hauptstadt Budapest angekündigt. Orbán, der sich selbst als "Friedenskämpfer" bezeichnet, aber trotz des russischen Angriffskriegs die Nähe zu Putin hält, sah darin eine Chance für sich. Das geplante Treffen "sei eine großartige Nachricht für alle Menschen, die den Frieden lieben", schrieb der ungarische Premier auf X. "Wir sind bereit", fügte er hinzu. Doch dann kam alles anders.
Denn wenige Tage später sagte Trump das Treffen wieder ab. Es habe sich "nicht richtig angefühlt", erklärte der Republikaner. Gespräche mit der russischen Seite hätten zu nichts geführt. Und dann erhöhte Trump nicht nur den Druck auf Putin, sondern auch auf dessen Handelspartner Orbán: Zum ersten Mal seit Trumps Wiedereinzug ins Weiße Haus verhängten die USA neue Sanktionen gegen Russland, konkret gegen die zwei Ölkonzerne Lukoil und Rosneft.
- Péter Magyar: Orbán hat einen echten Konkurrenten
- Trumps Sanktionen: Die Folgen sind bereits sichtbar
Für die Ungarn ist das ein Problem, da sie trotz europäischer Bestrebungen für eine Unabhängigkeit von russischer Energie an Öl- und Gasimporten aus dem Land festhalten. Orbán hofft deshalb darauf, dass ihm Trump, zu dem er grundsätzlich ein gutes Verhältnis pflegt, eine Ausnahme von den Sanktionen gewährt. Dazu reiste er am Donnerstag samt einer 180-köpfigen Delegation mit einer gecharterten Maschine der Billigfluglinie Wizz Air nach Washington. Am Freitagnachmittag deutscher Zeit traf sich Orban dort mit Trump.
Und tatsächlich: Nach dem Treffen der beiden Staatschefs verkündete Trump, eine Ausnahme von den Sanktionen für Ungarn zu erwägen. Trump führte zur Begründung die "sehr schwierige" Situation Ungarns bei der Versorgung mit Rohstoffen an.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ungarn bekam eine Ausnahme vom EU-Ölembargo
Eigentlich verbieten die Strafmaßnahmen der USA jede wirtschaftliche Interaktion mit Rosneft, Lukoil und ihren Tochterfirmen – nicht nur für US-Unternehmen, sondern auch für ausländische Banken oder Geschäftspartner, die mit den sanktionierten Akteuren in Verbindung stehen. Im Kern geht es darum, den Kreml von wichtigen Einnahmen abzuschneiden, mit denen der Krieg gegen die Ukraine finanziert wird.
Bereits 2022 hatte die EU unter dem Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine ein Embargo gegen Öl aus Russland beschlossen. Auf dem Seeweg sollte Putin keinen Tropfen Erdöl mehr nach Europa liefern. Für die Einfuhr über Pipelines aber gab es noch mal eine Ausnahme – weil Orbán es so wollte. Denn über eine solche Röhre, die Druschba-Pipeline, ist Ungarn mit Russland seit dem Kalten Krieg verbunden. Doch auch diese Ausnahme dürfte bald wegfallen: In Brüssel plant man bereits, sie 2027 aufzuheben.
Ungarn will eine Ausnahme – wie Deutschland
Für Orbán und die ungarische Energiepolitik zieht sich also die Schlinge langsam zu. Und auch Trump schien bisher eher unwillig, den ungarischen Energiekonzern MOL, der für die Importe aus Russland zuständig ist, von den Sanktionen zu verschonen. Trump sagte vor Kurzem vor Journalisten: Orbán habe um eine Ausnahme gebeten, man habe sie aber nicht gewährt. Beobachter gingen davon aus, dass der Ungar nun zumindest eine Übergangslösung verhandeln könne.
Eine solche Übergangslösung hat etwa die Bundesregierung für die PCK-Raffinerie in Schwedt bekommen, die ebenfalls an der Druschba-Pipeline hängt. Die Anlage, die vor allem für die Versorgung im Osten Deutschlands wichtig ist, steht zwar seit 2022 unter Treuhandschaft, gehört aber mehrheitlich der deutschen Tochter des russischen Konzerns Rosneft. Bisher gilt diese Übergangslösung nur bis Ende April 2026. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) erklärte Ende Oktober, man arbeite mit der US-Seite an einer längerfristigen Genehmigung.
Orbán fürchtet Explosion der Energiepreise in Ungarn
Für Ungarn stellen die neuen US-Sanktionen ein Risiko für die Versorgung mit russischem Rohöl dar. 2024 betrug der russische Anteil an Ungarns Ölimporten 86 Prozent – drei Jahre zuvor waren es noch 61 Prozent. Dabei hat Budapest von deutlichen Preisnachlässen profitiert. Verschärft wird die Lage aktuell durch einen Brand in der Hauptraffinerie des Ölkonzerns MOL an der Donau, die seither mit reduzierter Kapazität arbeitet.
Im September sagte Orbán im ungarischen öffentlichen Rundfunk, dass es sein Land vier Prozent der Wirtschaftskraft koste, wenn es von russischem Öl und Gas abgeschnitten würde. "Das wäre katastrophal, die ungarische Wirtschaft würde in die Knie gehen." Er argumentiert stets, dass Ungarn auf die russische Energie angewiesen sei, weil es keinen Zugang zum Meer habe. Im Oktober erklärte er in der italienischen "La Repubblica", dass die Energiepreise ohne die Importe "in die Höhe schnellen" würden, "was zu Engpässen bei unseren Reserven führen würde".
Eine solche Entwicklung käme für ihn zur Unzeit. Im April 2026 stehen Parlamentswahlen an. Und in Umfragen steht die Partei TISZA von Orbáns Herausforderer Péter Magyar seit Wochen deutlich vor der Fidesz des Ministerpräsidenten. Eine handfeste Energiekrise würde Orbáns Ausgangslage wohl nochmals verschlechtern.
Trump und Orbán verfolgen eine ähnliche Agenda
Washingtons Motivation, sich in der Rohstofffrage gnädig mit Ungarn zu zeigen, ist klar: In Europa steht kaum eine Regierung Donald Trump ideologisch so nah wie die in Budapest. Orbáns langsame Aushöhlung der ungarischen Demokratie gilt bei manchen Experten als Inspiration für Trumps eigene Pläne für die USA.
Auch Orbán propagiert öffentlich demokratische Werte wie freie Wahlen und Meinungsäußerung, agiert aber nach innen etwa mit LGBTQ-feindlichen Gesetzen ganz anders. Orbán wird auch vorgeworfen, die Medienlandschaft in Ungarn in den vergangenen Jahren massiv zu seinem Vorteil umgebaut zu haben. Zudem bezeichnete das Europäische Parlament Ungarn 2023 etwa wegen umstrittener Reformen des Wahlgesetzes zugunsten der Regierung zudem als "Wahlautokratie". So werden politische Systeme bezeichnet, die nach außen hin Demokratie vortäuschen, aber über ein breites Repertoire an Maßnahmen zur Manipulation von Wahlen und Wählern sicherstellen, immer wiedergewählt zu werden.
Kapital konnte Orbán in den ersten knapp zehn Monaten von Trumps Amtszeit aus dieser Nähe jedoch noch nicht schlagen. Jeremy Shapiro, Forschungsdirektor beim European Council on Foreign Relations in Washington, sagte dem Portal "Politico": "Das ist insofern ein Widerspruch, als sie zwar dieselbe Ideologie teilen, diese Ideologie jedoch von nationalem Egoismus geprägt ist. Selbst wenn man also in seiner Herangehensweise übereinstimmt, bedeutet diese Ideologie, dass man auf sich allein gestellt ist."
Trump wiederum hatte zuletzt in der Energiefrage viel Druck auf die Nato-Partner ausgeübt, ohne aber Ungarn dabei explizit zu nennen. Nimmt er jedoch ausgerechnet das Nato-Land von den Sanktionen aus, das noch am meisten mit Russland handelt, wäre das eine deutliche Einschränkung für die Wirksamkeit der Maßnahmen. Bei den anderen europäischen Partnern und der Ukraine würde das auch zu lautem Protest führen.
Was kann Ungarn dem US-Präsidenten bieten?
Daher kommt es wohl ganz darauf an, was Orbán dem US-Präsidenten im Gegenzug zu möglichen Ausnahmen von den Sanktionen anbietet. Trump versteht sich als Geschäftsmann und hat für profitable Deals meistens ein offenes Ohr. Im Raum stehen wohl Importe von LNG-Flüssiggas von den USA nach Ungarn. Ebenso könnte es zu Deals im Bereich Verteidigung kommen.
Am Freitagvormittag verkündete Ungarns Außenminister Péter Szijjártó noch vor dem Treffen zwischen Trump und Orbán eine Vereinbarung über den Kauf von Brennstäben in den USA. Ungarn will damit zwei in Russland gefertigte Atomreaktoren betreiben. Am Rande der Begegnung werde er mit seinem US-Amtskollegen Marco Rubio ein bilaterales Abkommen über nukleare Zusammenarbeit unterzeichnen, so Szijjártó weiter. Dieses solle sich auch auf den Ankauf moderner Technologie für die Zwischenlagerung von verbrauchten Brennstäben sowie den Kauf von kleinen Kernkraftreaktoren erstrecken.
Bislang beliefert ausschließlich Russland das Donauland mit Brennstäben für das AKW Paks. Der Ankauf von Kernbrennstoffelementen in den USA wäre für Ungarn ein Novum. Die verbrauchten Brennstäbe hatte Russland bis 1998 zurückgenommen und bei sich zwischengelagert. Seither bewerkstelligt Ungarn deren provisorische Zwischenlagerung in unmittelbarer Nähe des AKW Paks im Süden des Landes.
- rferl.org: "Oil, Russia, And Ukraine On The Agenda At Trump-Orban Talks" (englisch)
- politico.eu: "Orban’s chummy relationship with Trump could help his oil sanctions pitch" (englisch)
- de.euronews.com: "Trump-Orbán-Treffen: Darf Ungarn weiter Öl aus Russland importieren?"
- handelsblatt.com: "US-Sanktionen gegen russisches Öl – Kann Orban Trump umstimmen?"
- home.uni-leipzig.de: "Ungarn ist eine Wahlautokratie"
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und Reuters