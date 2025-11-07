US-Sanktionen gegen Putins Öl Orbán kann auf Trumps Gnade hoffen

Von Simon Cleven Aktualisiert am 07.11.2025 - 20:05 Uhr

US-Präsident Donald Trump (r.) nimmt neben Viktor Orbán am Gaza-Gipfel in Ägypten teil (Archivbild): Erstmals seit Trumps Wiederwahl reist der ungarische Premier nach Washington. (Quelle: Michael Kappeler/dpa)

Die USA sanktionieren russisches Öl. Für Ungarn ist das heikel, denn das Land hängt noch immer von Putins Energie ab. Nach einem Treffen mit Donald Trump kann Viktor Orbán nun auf eine Ausnahme hoffen.

Noch vor drei Wochen triumphierte Viktor Orbán, denn US-Präsident Donald Trump hatte ein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in der ungarischen Hauptstadt Budapest angekündigt. Orbán, der sich selbst als "Friedenskämpfer" bezeichnet, aber trotz des russischen Angriffskriegs die Nähe zu Putin hält, sah darin eine Chance für sich. Das geplante Treffen "sei eine großartige Nachricht für alle Menschen, die den Frieden lieben", schrieb der ungarische Premier auf X. "Wir sind bereit", fügte er hinzu. Doch dann kam alles anders.

Denn wenige Tage später sagte Trump das Treffen wieder ab. Es habe sich "nicht richtig angefühlt", erklärte der Republikaner. Gespräche mit der russischen Seite hätten zu nichts geführt. Und dann erhöhte Trump nicht nur den Druck auf Putin, sondern auch auf dessen Handelspartner Orbán: Zum ersten Mal seit Trumps Wiedereinzug ins Weiße Haus verhängten die USA neue Sanktionen gegen Russland, konkret gegen die zwei Ölkonzerne Lukoil und Rosneft.

Für die Ungarn ist das ein Problem, da sie trotz europäischer Bestrebungen für eine Unabhängigkeit von russischer Energie an Öl- und Gasimporten aus dem Land festhalten. Orbán hofft deshalb darauf, dass ihm Trump, zu dem er grundsätzlich ein gutes Verhältnis pflegt, eine Ausnahme von den Sanktionen gewährt. Dazu reiste er am Donnerstag samt einer 180-köpfigen Delegation mit einer gecharterten Maschine der Billigfluglinie Wizz Air nach Washington. Am Freitagnachmittag deutscher Zeit traf sich Orban dort mit Trump.

Und tatsächlich: Nach dem Treffen der beiden Staatschefs verkündete Trump, eine Ausnahme von den Sanktionen für Ungarn zu erwägen. Trump führte zur Begründung die "sehr schwierige" Situation Ungarns bei der Versorgung mit Rohstoffen an.

Ungarn bekam eine Ausnahme vom EU-Ölembargo

Eigentlich verbieten die Strafmaßnahmen der USA jede wirtschaftliche Interaktion mit Rosneft, Lukoil und ihren Tochterfirmen – nicht nur für US-Unternehmen, sondern auch für ausländische Banken oder Geschäftspartner, die mit den sanktionierten Akteuren in Verbindung stehen. Im Kern geht es darum, den Kreml von wichtigen Einnahmen abzuschneiden, mit denen der Krieg gegen die Ukraine finanziert wird.