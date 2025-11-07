Sieben Menschen verletzt Verdächtiges Paket auf Trumps Flugplatz gefunden

Von afp Aktualisiert am 07.11.2025 - 18:38 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Donald Trump auf der Joint Base Andrews: Auf dem Flugplatz ist es zu einem Vorfall gekommen (Symbolbild). (Quelle: IMAGO/Molly Riley / Avalon/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Für seine Reisen ins In- und Ausland fliegt der US-Präsident häufig von einem Flugplatz in Maryland ab. Dieser musste nun teilweise wegen eines Vorfalls evakuiert werden.

Ein verdächtiges Paket mit weißem Pulver hat auf dem von US-Präsident Donald Trump genutzten Militärflugplatz Unruhe ausgelöst. Nach Öffnen des Pakets in der Joint Base Andrews bei Washington mussten vorübergehend sieben Menschen im Krankenhaus behandelt werden, wie US-Medien am Freitag berichteten. Einige von ihnen klagten laut dem Sender Fox News über Kopfschmerzen. Was genau es mit dem Pulver auf sich hat, war zunächst unklar.

Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf Militärkreise, in dem Paket hätten sich ein unbekanntes weißes Pulver sowie "politisches Propagandamaterial" befunden. Nach Angaben der Militärbasis befassten sich Sonderermittler mit dem Fall.

"Die Joint Base Andrews hat heute auf einen Vorfall reagiert, bei dem eine Person ein verdächtiges Paket geöffnet hat", hatte der Stützpunkt am Donnerstag erklärt. "Vorsichtshalber wurden das Gebäude und das angrenzende Gebäude evakuiert." Ersthelfer hätten "keine unmittelbare Bedrohung" festgestellt und den Fall an das Büro für Sonderermittlungen weitergegeben.