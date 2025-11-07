Vereinbarung unterzeichnet Elite-Universität knickt vor Trump ein

Von t-online , wan 07.11.2025 - 23:16 Uhr

Donald Trump im Weißen Haus. Er hat sich im Streit mit der Cornell-Universität geeinigt. (Quelle: IMAGO/CNP / MediaPunch/imago)

Eine Elite-Uni hat mit der Trump-Regierung eine Vereinbarung geschlossen. Dafür bekommt die Cornell-Universität wieder Forschungsgelder.

Die amerikanische Cornell University im Bundesstaat New York hat sich mit der Regierung von Donald Trump im Streit um Bundesmittel geeinigt. Sie soll aus der Staatskasse zuvor eingefrorene Gelder in Höhe von mehr als 250 Millionen US-Dollar bekommen. Im Gegenzug muss die Elite-Universität drei Jahre lang 30 Millionen US-Dollar an die Bundesregierung in Washington überweisen, heißt es in der Vereinbarung. Weitere 30 Millionen Dollar sollen in Forschungsprogramme investiert werden, von denen US-Bauern direkt profitieren, indem sie bei der Kostensenkung helfen und die Effizienz in der Landwirtschaft verbessern.

Die Trump-Regierung hatte im April die Universität ins Visier genommen, weil sie nach Ansicht der Beamten gegen Diskriminierungsverbote verstieß. Die Regierung hatte argumentiert, jüdische Studenten seien nicht ausreichend gegen Proteste von pro-palästinensischen Studenten geschützt. An der Cornell-Universität hatte es wie an vielen anderen Bildungseinrichtungen in den USA auch Demonstrationen gegen das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg gegeben.

Im Rahmen der Vereinbarung hat sich die Universität außerdem bereiterklärt, der Bundesregierung "anonymisierte Daten zu den Zulassungen von Studierenden" zur Verfügung zu stellen. Diese Daten werden laut Vereinbarung "einer umfassenden Prüfung durch die Vereinigten Staaten unterzogen".

Cornell wird außerdem "jährliche Umfragen durchführen, um das Campusklima für Cornell-Studierende zu bewerten, einschließlich des Klimas für Studierende mit jüdischer Abstammung", heißt es in der Vereinbarung neben anderen Bestimmungen. Die US-Regierung verpflichtet sich, alle Fördermittel wieder freizugeben und Ermittlungen gegen die Einrichtung einzustellen.

Trump-Sprecherin spricht von einem Erfolg

Der Präsident der Universität, Michael Kotlikoff, sagte, dass die Vereinbarung "das Engagement der Regierung zur Durchsetzung bestehender Antidiskriminierungsgesetze anerkennt und gleichzeitig unsere akademische Freiheit und institutionelle Unabhängigkeit schützt". Das Weiße Haus sah die Vereinbarung als Gewinn der Trump-Regierung an. "Präsident Trump hat mit diesem Abkommen mit der Cornell University erneut einen großen Erfolg für amerikanische Studenten erzielt", sagte Liz Huston, Sprecherin des Weißen Hauses, dem Nachrichtensender CNN.