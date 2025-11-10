Sänger wird mit 64 noch mal Vater

Shutdown der US-Regierung Trump lockt mit 10.000-Dollar-Prämie

Von afp 10.11.2025 - 22:29 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Trump spricht vor der Air Force One zu Reportern (Archivbild): Der US-Präsident fordert Fluglotsen dazu auf, trotz des Shutdown der US-Regierung zu arbeiten. (Quelle: Kevin Lamarque/reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wegen des Shutdown der US-Regierung werden Fluglotsen in den USA aktuell nicht bezahlt. Die Folge ist Chaos an den Flughäfen. Präsident Trump baut nun eine Drohkulisse auf.

Angesichts von Flugausfällen aufgrund der Haushaltssperre in den USA baut Präsident Donald Trump massiven Druck auf die Fluglotsen auf. Diese müssten auch ohne Bezahlung "sofort" ihre Arbeit wieder aufnehmen, erklärte Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social. Wer dieser Forderung nicht nachkomme, müsse nach Ende der Haushaltssperre mit "erheblichen" Gehaltskürzungen rechnen.

Zugleich sprach sich der US-Präsident für einen "Bonus von 10.000 Dollar" (gut 8.600 Euro) für diejenigen aus, die während des sogenannten Shutdowns weiterarbeiteten. Diese Fluglotsen seien "große Patrioten".

Loading... Embed

Fluglotsen-Chef: "Genug ist genug"

Fluglotsen gehören in den USA zu den unverzichtbaren Berufsgruppen, die seit Beginn der Haushaltssperre am 1. Oktober eigentlich ohne Bezahlung arbeiten müssen. Zuletzt verzeichneten die Behörden jedoch viele Krankmeldungen, was laut Verkehrsministerium die Flugsicherheit gefährdet. Seit Tagen werden deshalb hunderte Flüge täglich gestrichen, am Sonntag waren es landesweit mehr als 2.700. Zudem waren zehntausende Flüge verspätet.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der US-Fluglotsen forderte unterdessen ein sofortiges Ende des Shutdowns. "Genug ist genug", sagte Nick Daniels bei einer Pressekonferenz und forderte: "Fluglotsen sollten während eines Regierungsstillstands nicht zum politischen Spielball werden."