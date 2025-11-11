Demokraten zum Ende des Haushaltsstreits "Ein vollständiger Verrat am amerikanischen Volk"
Der Haushaltsstreit in den USA endet mit einem umstrittenen Kompromiss zugunsten der Republikaner. Die Demokraten machen vor allem einen Mann dafür verantwortlich.
Nach dem Einknicken sieben demokratischer Demokraten im Haushaltsstreit ist ein Richtungsstreit in der Partei ausgebrochen. Die Vizegouverneurin des Bundesstaats Illinois nannte es einen "vollständigen Verrat am amerikanischen Volk".
41 Tage lang konnten sich Republikaner und Demokraten im Senat nicht auf eine Finanzierung des US-Haushalts einigen. Die Folge: der längste Regierungsstillstand in der Geschichte der Vereinigten Staaten und damit kein Geld für Behördenmitarbeiter, keine Lebensmittelhilfen für mehr als 40 Millionen bedürftige Amerikaner und zuletzt Tausende gestrichene Flüge wegen fehlender Fluglotsen.
Doch dann stimmten sieben demokratische Senatoren sowie der Unabhängige Angus King für den Vorschlag der Republikaner – welcher jedoch nicht die für die Demokraten eigentlich so wichtige Verlängerung der staatlichen Zuschüsse zur Krankenversicherung beinhaltete. Im Gegenzug gab es einzig eine Zusage der Republikaner, dass man im Dezember über diese abstimmen werde. Ob die Republikaner wirklich zustimmen, ist ungewiss.
"Leeres Versprechen"
Im Kurznachrichtendienst X schrieb daraufhin der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, der als einer der wahrscheinlichsten demokratischen Kandidaten für das Präsidentenamt 2028 gilt: "Erbärmlich. Das ist kein Deal. Das ist Kapitulation." Ähnlich äußerte sich der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, und nannte den Kompromiss ein "leeres Versprechen".
"Während Trump und die Republikaner den Menschen Schmerz zufügen, ist der wichtigste Auftrag der Demokraten, zurückzukämpfen", schrieb die demokratische Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts auf X. "Dieser Deal ist ein Fehler."
Wut auf Chuck Schumer
Bei vielen Demokraten herrscht vor allem deswegen Unverständnis über die Entscheidung, weil bislang ein Großteil der Amerikaner laut Umfragen Donald Trump und die Republikaner für den Stillstand der Regierung verantwortlich macht. Dazu kommt, dass man erst in der Vorwoche unter anderem mit den Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia sowie der Bürgermeisterwahl in New York drei wichtige Wahlen für sich entscheiden konnte. Viele Demokraten hatten das Gefühl, das Momentum auf der eigenen Seite zu haben und so die Republikaner zu Zugeständnissen zwingen zu können. Doch stattdessen sind es die Demokraten, die Zugeständnisse machen müssen.
Zorn darüber entlädt sich vor allem auf einen Mann: Chuck Schumer, Minderheitsführer der Demokraten im Senat. Schumer steht schon seit Längerem in der Kritik, da er im März auf einen umstrittenen Deal mit den Republikanern einging und so einen Regierungsstillstand verhinderte. Ihm wird vorgeworfen, die Interessen der Demokraten nur unzureichend zu vertreten und nun auch noch die Kontrolle über die demokratischen Senatoren verloren zu haben.
Fehlender Rückhalt in der Partei
Die Rufe nach einem Rücktritt Schumers vom Amt des Minderheitenführers werden immer lauter. In einem Video auf X erklärte Graham Platner, demokratischer Kandidat für den Senat aus Maine: "Chuck Schumer hat erneut versagt." Er fordert seine Unterstützer auf: "Ruft eure Senatoren an und sagt ihnen, dass Chuck Schumer nicht länger ihr Anführer sein kann." Im Gespräch mit dem Fernsehsender CNN forderte auch der demokratische Kongressabgeordnete Seth Moulton Schumer zum Rücktritt auf. Auch der linke Senator Bernie Sanders wollte sich im Gespräch mit demselben Sender nicht hinter den Minderheitenführer stellen.
Schumer selbst hatte erklärt, er habe und werde nicht für den Kompromiss mit den Republikanern stimmen. Anders als die acht Senatoren muss sich Schumer im nächsten Jahr einer Wiederwahl stellen. Beobachter vermuten, dass dies vor allem der Grund für seine Nein-Stimme sein könnte. Denn aktuelle Umfragen zeigen, dass die Frage nach bezahlbarer Krankenversicherung für Wähler gerade das drittwichtigste Thema ist.
Mehr junge Menschen kandidieren für Demokraten
Wie viel Unmut bei der Basis der Demokraten über die Parteiführung herrscht, zeigt sich auch daran, dass sich immer mehr Menschen, insbesondere junge, für Wahlen auf allen politischen Ebenen aufstellen lassen. Die progressive Nachwuchsorganisation "Run for Something", die vor allem linke Kandidaten sucht und unterstützt, hat nach eigenen Angaben einen deutlichen Anstieg neuer Bewerber in den Stunden nach der Vereinbarung registriert.
Bei den Wahlen im nächsten Jahr stehen insgesamt 33 Senatssitze zur Wahl, 13 davon von den Demokraten. Und viele von ihnen haben Gegenkandidaten aus der eigenen Partei. Seit Langem gibt es Gerüchte, dass die progressive Abgeordnete des Repräsentantenhauses, Alexandria Ocasio-Cortez, sich auf Schumers Posten als Senator des Bundesstaats New York bewerben könnte. In einer Umfrage vom April dieses Jahres gaben 55 Prozent der Befragten an, in einem solchen Fall ihre Stimme Ocasio-Cortez geben zu wollen. Ocasio-Cortez selbst wollte sich zuletzt im Gespräch mit CNN nicht dazu äußern.
Trotzdem könnten den alteingesessenen Eliten der Demokratischen Partei die jungen und oft deutlich linkeren Konkurrenten aus der eigenen Partei gefährlicher werden als republikanische Gegenkandidaten. Bestes Beispiel dafür ist die Bürgermeisterwahl in New York. Hier setzte sich mit Zohran Mamdani ein erklärter Sozialist mit großem Abstand gegen den ehemaligen demokratischen Gouverneur Andrew Cuomo durch.
