Demokraten zum Ende des Haushaltsstreits "Ein vollständiger Verrat am amerikanischen Volk"

Von Julius Zielezinski 11.11.2025 - 16:50 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Chuck Schumer bei einer Pressekonferenz (Archivbild): Viele Demokraten fordern seinen Rücktritt. (Quelle: IMAGO/Jeff Malet/imago-images-bilder)

Der Haushaltsstreit in den USA endet mit einem umstrittenen Kompromiss zugunsten der Republikaner. Die Demokraten machen vor allem einen Mann dafür verantwortlich.

Nach dem Einknicken sieben demokratischer Demokraten im Haushaltsstreit ist ein Richtungsstreit in der Partei ausgebrochen. Die Vizegouverneurin des Bundesstaats Illinois nannte es einen "vollständigen Verrat am amerikanischen Volk".

41 Tage lang konnten sich Republikaner und Demokraten im Senat nicht auf eine Finanzierung des US-Haushalts einigen. Die Folge: der längste Regierungsstillstand in der Geschichte der Vereinigten Staaten und damit kein Geld für Behördenmitarbeiter, keine Lebensmittelhilfen für mehr als 40 Millionen bedürftige Amerikaner und zuletzt Tausende gestrichene Flüge wegen fehlender Fluglotsen.

Doch dann stimmten sieben demokratische Senatoren sowie der Unabhängige Angus King für den Vorschlag der Republikaner – welcher jedoch nicht die für die Demokraten eigentlich so wichtige Verlängerung der staatlichen Zuschüsse zur Krankenversicherung beinhaltete. Im Gegenzug gab es einzig eine Zusage der Republikaner, dass man im Dezember über diese abstimmen werde. Ob die Republikaner wirklich zustimmen, ist ungewiss.

"Leeres Versprechen"

Im Kurznachrichtendienst X schrieb daraufhin der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, der als einer der wahrscheinlichsten demokratischen Kandidaten für das Präsidentenamt 2028 gilt: "Erbärmlich. Das ist kein Deal. Das ist Kapitulation." Ähnlich äußerte sich der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, und nannte den Kompromiss ein "leeres Versprechen".

"Während Trump und die Republikaner den Menschen Schmerz zufügen, ist der wichtigste Auftrag der Demokraten, zurückzukämpfen", schrieb die demokratische Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts auf X. "Dieser Deal ist ein Fehler."

Wut auf Chuck Schumer

Bei vielen Demokraten herrscht vor allem deswegen Unverständnis über die Entscheidung, weil bislang ein Großteil der Amerikaner laut Umfragen Donald Trump und die Republikaner für den Stillstand der Regierung verantwortlich macht. Dazu kommt, dass man erst in der Vorwoche unter anderem mit den Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia sowie der Bürgermeisterwahl in New York drei wichtige Wahlen für sich entscheiden konnte. Viele Demokraten hatten das Gefühl, das Momentum auf der eigenen Seite zu haben und so die Republikaner zu Zugeständnissen zwingen zu können. Doch stattdessen sind es die Demokraten, die Zugeständnisse machen müssen.