Warren Buffett, Chef von Berkshire Hathaway: "Ich bewege mich zwar langsam und das Lesen fällt schwerer, aber ich bin fünf Tage die Woche im Büro".

Mit 95 Jahren will Investorenlegende Warren Buffett geschäftlich bald kürzertreten. Seine Milliarden sollen aber auch nach seinem Tod weiterarbeiten.

Seit 1965 unterrichtet Warren Buffett seine Anleger jedes Jahr persönlich mit einem Brief über den Stand der Dinge bei seiner Investitionsfirma Berkshire Hathaway, doch diese Tradition endet nun. Vom kommenden Jahr werde sein Nachfolger an der Firmenspitze, Greg Abel, die Jahresbotschaft schreiben, wie der 95-jährige Starinvestor nun mitteilte. Er selbst werde sich in einer Thanksgiving-Botschaft auch in Zukunft an die Anleger wenden – und die Verschenkung seiner Firmenanteile im Wert von 149 Milliarden Dollar vorantreiben, so Buffett.

Buffett gehört zu den bekanntesten US-Milliardären, die sich der Initiative "The Giving Pledge" (Das Versprechen, zu geben) von Microsoftgründer Bill Gates angeschlossen haben. Die Anhänger der Idee rufen reiche Menschen dazu auf, ihr Vermögen vor ihrem Tod für gemeinnützige Zwecke zu spenden. So haben Bill und seine Ehefrau Melinda Gates inzwischen den Großteil ihres Vermögens ihrer gleichnamigen Stiftung überschrieben, die sich beispielsweise dem Kampf gegen Aids und Malaria verschrieben hat. Einen ähnlichen Weg geht Warren Buffett.

Warren Buffett spendet erneut Milliardenbetrag

Schon seit 2006 spendet Buffett immer größere Teile seines Vermögens an gemeinnützige Organisationen. Voriges Jahr verfügte Buffett in seinem Testament, dass 99,5 Prozent seines verbleibenden Vermögens in eine von seinen Kindern verwaltete gemeinnützige Stiftung fließen sollen. An seinem eigenen Konzern hielt der Geschäftsmann aus Omaha, Nebraska zuletzt noch knapp 14 Prozent. Seine bislang größte Spende im Wert von sechs Milliarden Dollar tätigte Buffett erst Ende Juni. Nun kündigt er bereits die nächste Spende an.

So schreibt Buffett, dass er 1.800 Anteile seiner Firma mit einem Wert von 1,35 Milliarden Dollar in günstigere, sogenannte B-Aktien umwandeln und diese an vier von seiner Familie geleitete Stiftungen übertragen werde. Er müsse das Tempo seiner Schenkungen erhöhen, um sicherzugehen, dass der Großteil seines Vermögens noch zu seinen Lebzeiten verschenkt werde.

Berkshire Hathaway steht bestens da

In diesem Zusammenhang äußerte sich Buffett auch zu seinem Gesundheitszustand. Er sei selbst überrascht, wie gut es ihm im Allgemeinen gehe. "Ich bewege mich zwar langsam und das Lesen fällt schwerer, aber ich bin fünf Tage die Woche im Büro und arbeite mit wunderbaren Leuten." In seinem Brief äußert sich Buffett auch lobend über seinen 63-jährigen Nachfolger Greg Abel. Dieser habe seine Erwartungen übererfüllt, seit er ihn zum ersten Mal als Chef von Berkshire Hathaway in Erwägung zog, schreibt Buffet. Das Lob für Abel dürfte auch ein Signal der Beruhigung an seine Investoren gewesen sein.

Dabei steht der Konzern, den Buffett seit 1970 leitet, bestens da. Das Firmenkonglomerat, das als Mikrokosmos der US-Wirtschaft gilt, meldete Anfang November einen Gewinn von 13,5 Milliarden Dollar im dritten Quartal. Die Barreserven erreichten eine Rekordhöhe von 381,7 Milliarden Dollar. Die gewaltigen Barreserven werfen bei Investoren aber zunehmend die Frage auf, ob das Geld nicht besser für Aktieninvestments, Firmenübernahmen oder eine Dividende verwendet werden sollte, statt es weiter auf die hohe Kante zu legen.