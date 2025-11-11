Protest gegen Trump-Familie "Werden das nicht zulassen"

Bereits im März 2025 hatte es in Belgrad Proteste gegen die Veräußerung des unter Denkmalschutzes stehenden Gebäudes an die Trump-Familie gegeben. (Quelle: Zorana Jevtic/Reuters)

In Belgrad haben hunderte Menschen erneut gegen den Abriss des einstigen Armee-Hauptquartiers protestiert. Für das Gelände hat Trumps Schwiegersohn große Pläne.

In Belgrad haben hunderte Menschen gegen den Abriss des einstigen Armee-Hauptquartiers zugunsten eines vom Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump vorangetriebenen Luxus-Hotelprojekts protestiert. Die Demonstranten bildeten am Dienstag eine symbolische menschliche Mauer rund um das Gebäude im Herzen der serbischen Hauptstadt. Vier Tage zuvor hatte das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Bebauung des Geländes zum Projekt von herausgehobener Bedeutung erklärt und damit beschleunigte Baugenehmigungen sowie den Abriss des Armee-Hauptquartiers ermöglicht.

Trump Schwiegersohn Jared Kushner will auf dem Gelände einen Luxus-Hotelkomplex errichten. Das Projekt ist in Serbien aus historischen Gründen umstritten – das Armee-Hauptquartier war während des Kosovo-Kriegs bei Nato-Luftangriffen auf Belgrad 1999 zerstört worden. 2005 wurden die Überreste des 1965 errichteten Gebäudes von der serbischen Regierung zum Kulturdenkmal erklärt. Im vergangenen Jahr wurde diese Einstufung wieder aufgehoben – wenig später unterzeichnete Kushners in Miami ansässige Investmentfirma Affinity Partners einen Pachtvertrag über 99 Jahre.

Das Projekt von Affinity Partners war im Mai ausgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts, dass Dokumente gefälscht worden seien, um den Denkmalschutz für den Standort aufheben zu können. "Die Regierung hat ein Sondergesetz verabschiedet, um ihr Verbrechen zu legalisieren", sagte die Studentin Valentina Moravcevic am Dienstag am Rande der Demonstration dem Fernsehsender N1: "Wir werden das nicht zulassen. Wir sind heute hier, um sie zu warnen und zu zeigen, dass unsere Geschichte und unser kulturelles Erbe uns wichtig sind."

Serbiens Präsident Vučić ist großer Befürworter

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić verteidigte das "außergewöhnliche" Projekt. "Wir geben das Land und sie investieren mindestens 650 Millionen Euro, eine riesige Investition für unser Land", sagte er dem regierungsfreundlichen Sender Pink TV. Es handele sich nicht um einen Verkauf, sondern um einen langfristigen Pachtvertrag, betonte Vučić. "Das wird den Wert von allem in Belgrad steigern und noch mehr Touristen anziehen", fügte er hinzu. Das Projekt werde "sofort" einen Wert von mehr als einer Milliarde Euro haben.