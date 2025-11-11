Protest gegen Trump-Familie "Werden das nicht zulassen"

Von afp , cc Aktualisiert am 12.11.2025 - 07:30 Uhr

Ein Demonstrant im Batman-Kostüm: Bereits im März 2025 hatte es in Belgrad Proteste gegen die Pläne gegeben (Archivbild). (Quelle: Zorana Jevtic/Reuters)

In Belgrad haben Hunderte Menschen gegen den Abriss des einstigen Armeehauptquartiers protestiert. Für das Gelände hat Trumps Schwiegersohn große Pläne.

In Belgrad haben hunderte Menschen gegen den Abriss des einstigen Armeehauptquartiers protestiert, an dessen Stelle der Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald Trump ein Luxushotel bauen lassen möchte. Die Demonstranten bildeten am Dienstag eine symbolische menschliche Mauer um das Gebäude im Herzen der serbischen Hauptstadt. Vier Tage zuvor hatte das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Bebauung des Geländes zum Projekt von besonderer Bedeutung erklärt und beschleunigte Baugenehmigungen sowie den Abriss des früheren Armeehauptquartiers ermöglicht.

Der Bau eines Luxushotelkomplexes, den Trumps Schwiegersohn Jared Kushner vorantreibt, ist in Serbien aus historischen Gründen umstritten. Das Armeehauptquartier war 1999 während des Kosovo-Kriegs bei Nato-Luftangriffen zerstört worden. 2005 wurden die Überreste des 1965 errichteten Gebäudes von der serbischen Regierung zum Kulturdenkmal erklärt. Im vergangenen Jahr wurde diese Einstufung wieder aufgehoben – wenig später unterzeichnete Kushners in Miami ansässige Investmentfirma Affinity Partners einen Pachtvertrag über 99 Jahre.

Das Projekt von Affinity Partners war im Mai ausgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts, dass Dokumente gefälscht wurden, um den Denkmalschutz für den Standort aufheben zu können. "Die Regierung hat ein Sondergesetz verabschiedet, um ihr Verbrechen zu legalisieren", sagte die Studentin Valentina Moravcevic am Dienstag am Rande der Demonstration dem Fernsehsender N1: "Wir werden das nicht zulassen. Wir sind heute hier, um sie zu warnen und zu zeigen, dass unsere Geschichte und unser kulturelles Erbe uns wichtig sind."

Serbiens Präsident Vučić ist großer Befürworter

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić verteidigte das "außergewöhnliche" Projekt. "Wir stellen ihnen das Land und sie investieren mindestens 650 Millionen Euro – eine riesige Investition für unser Land", sagte er dem regierungsfreundlichen Sender Pink TV. Es handele sich nicht um einen Verkauf, sondern um einen langfristigen Pachtvertrag, betonte Vučić. "Das wird den Wert von allem in Belgrad steigern und noch mehr Touristen anziehen", fügte er hinzu. Das Projekt werde "sofort" einen Wert von mehr als einer Milliarde Euro haben.