Serbien: Menschen wehren sich gegen Pläne von Trump-Familie in Belgrad

Protest gegen Trump-Familie
"Werden das nicht zulassen"

Von afp, cc
Aktualisiert am 12.11.2025 - 07:30 UhrLesedauer: 3 Min.
Bereits im März 2025 hatte es in Belgrad Proteste gegen die Veräußerung des unter Denkmalschutzes stehenden Gebäudes an die Trump-Familie gegeben.Vergrößern des Bildes
Ein Demonstrant im Batman-Kostüm: Bereits im März 2025 hatte es in Belgrad Proteste gegen die Pläne gegeben (Archivbild). (Quelle: Zorana Jevtic/Reuters)
News folgen

In Belgrad haben Hunderte Menschen gegen den Abriss des einstigen Armeehauptquartiers protestiert. Für das Gelände hat Trumps Schwiegersohn große Pläne.

In Belgrad haben hunderte Menschen gegen den Abriss des einstigen Armeehauptquartiers protestiert, an dessen Stelle der Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald Trump ein Luxushotel bauen lassen möchte. Die Demonstranten bildeten am Dienstag eine symbolische menschliche Mauer um das Gebäude im Herzen der serbischen Hauptstadt. Vier Tage zuvor hatte das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Bebauung des Geländes zum Projekt von besonderer Bedeutung erklärt und beschleunigte Baugenehmigungen sowie den Abriss des früheren Armeehauptquartiers ermöglicht.

Der Bau eines Luxushotelkomplexes, den Trumps Schwiegersohn Jared Kushner vorantreibt, ist in Serbien aus historischen Gründen umstritten. Das Armeehauptquartier war 1999 während des Kosovo-Kriegs bei Nato-Luftangriffen zerstört worden. 2005 wurden die Überreste des 1965 errichteten Gebäudes von der serbischen Regierung zum Kulturdenkmal erklärt. Im vergangenen Jahr wurde diese Einstufung wieder aufgehoben – wenig später unterzeichnete Kushners in Miami ansässige Investmentfirma Affinity Partners einen Pachtvertrag über 99 Jahre.

Das Projekt von Affinity Partners war im Mai ausgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts, dass Dokumente gefälscht wurden, um den Denkmalschutz für den Standort aufheben zu können. "Die Regierung hat ein Sondergesetz verabschiedet, um ihr Verbrechen zu legalisieren", sagte die Studentin Valentina Moravcevic am Dienstag am Rande der Demonstration dem Fernsehsender N1: "Wir werden das nicht zulassen. Wir sind heute hier, um sie zu warnen und zu zeigen, dass unsere Geschichte und unser kulturelles Erbe uns wichtig sind."

Hunderte Menschen demonstrierten in Belgrad gegen das Vorgehen der serbischen Regierung im Zusammenhang mit dem Trump-Projekt.Vergrößern des Bildes
Hunderte Menschen demonstrierten in Belgrad gegen das Vorgehen der serbischen Regierung im Zusammenhang mit dem Trump-Projekt. (Quelle: Marko Djurica/Reuters)
Trumps Schwiegersohn plant an dem Standort unter anderem ein Luxushotel, investiert werden sollen angeblich 650-Millionen-Dollar.Vergrößern des Bildes
Trumps Schwiegersohn plant an dem Standort ein Luxushotel, angeblich sollen 650 Millionen Dollar investiert werden. (Quelle: Marko Djurica/Reuters)

Serbiens Präsident Vučić ist großer Befürworter

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić verteidigte das "außergewöhnliche" Projekt. "Wir stellen ihnen das Land und sie investieren mindestens 650 Millionen Euro – eine riesige Investition für unser Land", sagte er dem regierungsfreundlichen Sender Pink TV. Es handele sich nicht um einen Verkauf, sondern um einen langfristigen Pachtvertrag, betonte Vučić. "Das wird den Wert von allem in Belgrad steigern und noch mehr Touristen anziehen", fügte er hinzu. Das Projekt werde "sofort" einen Wert von mehr als einer Milliarde Euro haben.

Vučić hatte Kushner bereits mehrmals persönlich in Belgrad empfangen. Gemeinsam mit der Investmentfirma Affinity Partners arbeitet Eagle Hills an dem Projekt, ein Immobilienentwickler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dieser ist seit 2015 an einem riesigen Projekt zur Neubebauung der Ufergebiete am Donau-Zufluss Sawa beteiligt, das von Hauptstadtbewohnern und der serbischen Opposition heftig kritisiert wird. Auch Trumps Sohn Donald Jr. reiste im Frühjahr zu einem Kurzbesuch nach Belgrad und traf dort den Putin-Bewunderer Vučić zu vertraulichen Gesprächen.

Fliegende Händler in den Straßen Belgrads: Bewunderung für vermeintlich starke Männer.Vergrößern des Bildes
Putin- und Trump-Souvenirs bei fliegenden Händlern in den Straßen Belgrads. (Quelle: IMAGO/Maxim Konankov)
Wandmalerei in Belgrad: "Kosovo ist serbisch". In Trump setzt der nationalistische Teil der Serben große Hoffnungen.Vergrößern des Bildes
Wandmalerei in Belgrad: "Kosovo ist serbisch". Nationalistische Serben setzen große Hoffnungen in Trump. (Quelle: MARKO DJURICA/Reuters)

Bereits im März 2025 protestierten Tausende Demonstranten vor dem Gebäude gegen die Pläne der Trump-Familie. Anlass war damals der 26. Jahrestag des Beginns der Nato-Bombardierung der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien am 24. März 1999. Die Bombardierung hatte das Ziel, die Verfolgung und Ermordung der Kosovo-Albaner durch das damalige Regime von Slobodan Milošević zu beenden.

Für viele Serben hat die Gebäuderuine, die Kushner abreißen lassen will, historischen Wert. Sie erinnert an die teils traumatischen Ereignisse des Krieges, bei dem auch serbische Zivilisten durch Luftangriffe der Nato ums Leben kamen. Die Gebäuderuine hatte bis November 2024 den offiziellen Status eines Baudenkmals. Dieser wurde ihr jedoch von der rechtsgerichteten Vučić-Regierung entzogen – um Kushners Bauprojekt zu ermöglichen. Dagegen klagten Vertreter der demokratischen Opposition beim Verfassungsgericht.

Die serbische Opposition sieht in dem Hotel-Deal in Belgrad auch eine handfeste politische Komponente. Sie befürchtet, die Trump-Regierung könnte Vučić stützen, damit Kushners Vorhaben nicht ins Wanken gerät. Die Verbindung zwischen Vučić und Trump habe eine höchst "unethische Dimension", sagte der Oppositionspolitiker Dragan Jočić serbischen Medien.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
