US-Präsident im Tief Trump stürzt ab
Donald Trump verliert dramatisch an Rückhalt. Der US-Präsident steht wegen des Shutdowns und politischer Drohgebärden unter Druck. Selbst treue Anhänger wenden sich aktuell in den Umfragen ab.
Vor gerade einmal einem Jahr feierte Donald Trump seinen Erdrutschsieg bei der Präsidentschaftswahl. Der Republikaner gewann gegen Kamala Harris in allen Swing States – also in all jenen US-Bundesstaaten, in denen es keine eindeutige republikanische oder demokratische Mehrheit gibt. Die Umfragen sahen vor der Wahl 2024 ein enges Rennen voraus, und sie lagen falsch. Stattdessen schnitt Trump in allen Wahlkreisen besser ab als prognostiziert.
Deshalb sind Meinungsumfragen in den USA mit Vorsicht zu bewerten. Aktuell weisen alle Erhebungen jedoch in dieselbe Richtung, und das vergleichsweise deutlich: In den Umfragen geht es bergab für Donald Trump. Experten sehen dafür vor allem innenpolitische Gründe.
Ausgerechnet Trumps politische Strategie, mit der er einst das Weiße Haus zurückeroberte, gerät ihm aktuell in den Umfragen zum Verhängnis. Der über Wochen andauernde Regierungsstillstand ("Shutdown") sowie seine offenen Drohungen gegenüber demokratisch regierten Städten bringen viele Amerikanerinnen und Amerikaner gegen ihn auf. Die Wut auf die politische Elite trifft in diesen Tagen vor allem den Mann, der einst versprach, sie zu zerschlagen.
Zustimmung schwindet
Seit Wochen befinden sich die Zustimmungswerte für den US-Präsidenten im Sinkflug. Die jüngsten Umfragen zeigen einen klaren Trend. In der von den US-Datenanalysten "Real Clear Politics" ermittelten Umfragedurchschnitt liegt Trumps Zustimmungsrate bei 42,9 Prozent, während 53,9 Prozent seine Amtsführung ablehnen. Das ergibt einen Netto-Zustimmungswert von minus 11 Prozent – der niedrigste Wert in seiner zweiten Amtszeit.
Ähnlich deutlich äußert sich der bekannte US-Datenanalyst Nate Silver: In seinem wöchentlichen Bulletin spricht er von einem neuen Tiefpunkt bei minus 10,8 Prozent. Selbst Trump-freundliche Institute wie Rasmussen und RMG Research melden mittlerweile negative Werte.
Besonders problematisch für Trump: Die Erosion betrifft nicht nur unabhängige Wählerinnen und Wähler, sondern auch Teile seiner Kernwählerschaft. Laut einer Auswertung des "Economist", der auf Daten des Meinungsforschungsinstituts Yougov zurückgreift, fiel seine Zustimmung unter eigenen Anhängern von +78 auf +71 Prozent – ein Rückgang von sieben Punkten innerhalb weniger Wochen.
Viele Gründe für den Sturzflug
Es ist eine Entwicklung, die Trump kennt. Schon in seiner ersten Amtszeit fielen im ersten Jahr im Weißen Haus seine Zustimmungswerte ins Bodenlose. Damals hatten sich viele Amerikaner noch nicht an den unorthodoxen Regierungsstil des Republikaners gewöhnt. Außerdem drückten die Russland-Affäre und ein Personalchaos im Weißen Haus Trumps Beliebtheit in den Keller.
Auch acht Jahre später sind die Gründe für seinen Umfragetiefflug vielfältig:
1. Der längste Shutdown der US-Geschichte
Seit Anfang Oktober ist die US-Regierung nur noch eingeschränkt handlungsfähig. Hunderttausende Angestellte sind ohne Lohn, viele Ministerien und Behörden geschlossen. Besonders dramatisch ist die Lage in der Flugsicherung, bei Sozialleistungen – und in vielen Kommunen, die auf föderale Mittel angewiesen sind. Betroffen sind vorwiegend Menschen mit niedrigem Einkommen, Rentner und Alleinerziehende. Viele Amerikaner trifft der politische Stillstand existenziell.
Dass Trump den Shutdown gezielt als Druckmittel gegen die Demokraten einsetzt, hat sich herumgesprochen. Seine Weigerung, Kompromisse einzugehen, und das offen zur Schau gestellte Kalkül, arme Menschen leiden zu lassen, um politische Zugeständnisse zu erzwingen, stößt auf breite Ablehnung – selbst bei Republikanern. Mittlerweile ist vorerst eine Lösung für den Haushaltsstreit in Sicht.
Laut NBC News geben 65 Prozent der US-Bürger an, Trump habe in seiner zweiten Amtszeit ihre Erwartungen nicht erfüllt. Noch gravierender: In einer Umfrage von Ipsos/Reuters lehnten 58 Prozent der Befragten Trumps Amtsführung ab – nur noch 39 Prozent äußerten Zustimmung für den Präsidenten.
2. Trumps Spiel mit dem Hunger
Besonders umstritten war Trumps Entscheidung, das Snap-Programm zur Lebensmittelhilfe für Millionen Bedürftige auszusetzen. Zwar rettete ein Notfallfonds des US-Landwirtschaftsministeriums die Grundversorgung, doch viele Amerikaner empfanden die Maßnahme als unverantwortlich. Beobachter werteten Trumps Vorgehen als bewussten Einsatz von Hunger als Druckmittel.
Laut Yougov befürworteten selbst 54 Prozent von Trumps eigenen Wählern, dass die Leistungen trotz des Shutdowns weiterlaufen sollten. Fast ein Fünftel gab an, selbst oder über Angehörige auf das Programm angewiesen zu sein.
3. Drohgebärden gegen demokratisch regierte Städte
Als der linke Demokrat Zohran Mamdani in New York überraschend die Bürgermeisterwahl gewann, reagierte Trump mit offener Drohung: Der Stadt werde er nur noch "das Mindestmaß an Bundesmitteln" gewähren, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Ausgerechnet seiner Heimatstadt – ein Schritt, der selbst unter Konservativen Kopfschütteln auslöste. Statt den republikanischen Kandidaten zu unterstützen, stellte er sich hinter den Demokraten Andrew Cuomo – ein bizarrer Schachzug, der wirkte wie reine Rache.
New York ist dabei kein Einzelfall. Auch Chicago, San Francisco und Washington, D.C. stellte Trump in den vergangenen Wochen öffentlich an den Pranger. In mehreren Social-Media-Beiträgen bezeichnete er sie als "gescheiterte Städte" und drohte, ihnen bei anhaltender "sozialistischer Politik" Bundesgelder zu entziehen.
"Diese Städte untergraben Amerika – warum sollten wir sie noch finanzieren?", schrieb er auf Truth Social. Solche Aussagen treffen auf scharfe Kritik, auch aus Reihen der Republikaner, die vor einer "Politisierung der Haushaltsführung" warnen.
4. Wirtschaftliche Unsicherheit durch Trumps Kurs
Auch die wirtschaftliche Lage trägt zur sinkenden Zustimmung bei. Zwar ist die offizielle Inflation leicht zurückgegangen, doch viele Amerikaner spüren davon nichts: Lebensmittel, Mieten und Energie bleiben teuer, besonders für Familien mit mittlerem oder geringem Einkommen.
Dazu kommen neue Risiken, die direkt auf Trumps Politik zurückgehen. Anfang November kündigte der Präsident neue Zölle auf Importe aus China, Mexiko und der EU an. Beobachter warnen vor weiter rapide steigenden Preisen, einem erneuten Anstieg der Inflation. Wirtschaftsexperten sprechen bereits von einer möglichen "Trumpcession" – einer Abkühlung der US-Konjunktur infolge politischer Instabilität und Handelskonflikte.
In Umfragen geben viele Wähler an, dass die wirtschaftliche Lage ihr Vertrauen in Trump weiter geschwächt habe. Das Versprechen, Amerika wirtschaftlich zu stärken, steht für viele im Widerspruch zur Realität an der Supermarktkasse.
Demokraten wittern Morgenluft
Trump bietet derweil Angriffsfläche und es gelingt den Demokraten erstmals seit Jahren, diese Schwäche für sich zu nutzen. In Virginia und New Jersey setzten sich bei den Gouverneurswahlen zwei Demokratinnen durch. In Virginia verzichtete Trump sogar auf eine Wahlempfehlung für die eigene Kandidatin – sie hatte ihn als "Belastung" bezeichnet.
Die Demokraten interpretieren die Wahlerfolge als Bestätigung ihrer Strategie: soziale Themen, wirtschaftliche Entlastung und staatliche Verlässlichkeit als Gegenmodell zu Trumps Konfrontationskurs. In einer aktuellen Umfrage liegt die Partei im landesweiten Vergleich mittlerweile vier Prozentpunkte vor den Republikanern.
Gleichzeitig gewinnt mit Gavin Newsom, dem Gouverneur von Kalifornien, ein möglicher Präsidentschaftskandidat an Popularität – besonders unter jungen Wählern. Laut einer Umfrage liegt er bei Männern unter 30 vor Trumps Vizepräsident JD Vance, der einer der großen Favoriten für die nächste republikanische Präsidentschaftskandidatur ist.
Schafft Trump ein Comeback in den Umfragen?
Klar ist aber auch: Die Meinungsumfragen sind lediglich ein aktuelles Stimmungsbild. Donald Trump ist nicht erledigt, aber er ist verwundbar. Viele Beobachter erwarten, dass sich seine Zustimmungswerte leicht stabilisieren könnten, da der Shutdown nun vorläufig beendet wurde.
Am 11. November einigten sich Demokraten und Republikaner auf einen Kompromiss, der die Regierungsausgaben bis Ende Januar 2026 sichert. Trump selbst sprach von einem "sehr guten Ergebnis" – politisch verschafft ihm der Deal zumindest kurzfristig etwas Luft zum Atmen.
Doch der Konflikt ist damit keineswegs gelöst – er ist nur vertagt. Bereits Anfang Februar droht eine neue Eskalation im Haushaltsstreit. Sollte sich keine nachhaltige Einigung finden, steht das Land erneut vor einem Regierungsstillstand. Das bedeutet: Der politische Ausnahmezustand wird zur Dauerbelastung – für die Bevölkerung und für Trumps Präsidentschaft.
Der Imageschaden ist angerichtet. Die politische Strategie, mit Hunger und Chaos Druck auf die Opposition auszuüben, hat vielen Amerikanern gezeigt, wie bereitwillig Trump den Staat instrumentalisiert. Der Rückhalt in der Mitte der Gesellschaft bröckelt und die Chancen der Demokraten wachsen.
Die kommenden Monate sind entscheidend. Die Midterm-Wahlen 2026 könnten zu einer Volksabstimmung über Trumps zweite Amtszeit werden. Und die Demokraten scheinen erstmals seit Jahren bereit, daraus Kapital zu schlagen.
