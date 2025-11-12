3. Drohgebärden gegen demokratisch regierte Städte

Als der linke Demokrat Zohran Mamdani in New York überraschend die Bürgermeisterwahl gewann, reagierte Trump mit offener Drohung: Der Stadt werde er nur noch "das Mindestmaß an Bundesmitteln" gewähren, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Ausgerechnet seiner Heimatstadt – ein Schritt, der selbst unter Konservativen Kopfschütteln auslöste. Statt den republikanischen Kandidaten zu unterstützen, stellte er sich hinter den Demokraten Andrew Cuomo – ein bizarrer Schachzug, der wirkte wie reine Rache.

New York ist dabei kein Einzelfall. Auch Chicago, San Francisco und Washington, D.C. stellte Trump in den vergangenen Wochen öffentlich an den Pranger. In mehreren Social-Media-Beiträgen bezeichnete er sie als "gescheiterte Städte" und drohte, ihnen bei anhaltender "sozialistischer Politik" Bundesgelder zu entziehen.

"Diese Städte untergraben Amerika – warum sollten wir sie noch finanzieren?", schrieb er auf Truth Social. Solche Aussagen treffen auf scharfe Kritik, auch aus Reihen der Republikaner, die vor einer "Politisierung der Haushaltsführung" warnen.

4. Wirtschaftliche Unsicherheit durch Trumps Kurs

Auch die wirtschaftliche Lage trägt zur sinkenden Zustimmung bei. Zwar ist die offizielle Inflation leicht zurückgegangen, doch viele Amerikaner spüren davon nichts: Lebensmittel, Mieten und Energie bleiben teuer, besonders für Familien mit mittlerem oder geringem Einkommen.

Dazu kommen neue Risiken, die direkt auf Trumps Politik zurückgehen. Anfang November kündigte der Präsident neue Zölle auf Importe aus China, Mexiko und der EU an. Beobachter warnen vor weiter rapide steigenden Preisen, einem erneuten Anstieg der Inflation. Wirtschaftsexperten sprechen bereits von einer möglichen "Trumpcession" – einer Abkühlung der US-Konjunktur infolge politischer Instabilität und Handelskonflikte.

In Umfragen geben viele Wähler an, dass die wirtschaftliche Lage ihr Vertrauen in Trump weiter geschwächt habe. Das Versprechen, Amerika wirtschaftlich zu stärken, steht für viele im Widerspruch zur Realität an der Supermarktkasse.

Demokraten wittern Morgenluft