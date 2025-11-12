Newsblog zur US-Politik Zölle auf Lebensmittel: Trump rudert zurück

US-Präsident Trump hatte für viele Länder Zölle verkündet. Für manche Produkte muss er sie jetzt wieder zurücknehmen. (Archivbild) (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Der Wiederaufbau Gazas könnte schwierig werden. Trump reagiert ungehalten auf die jüngsten Epstein-Enthüllungen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 14. November

Trump nimmt Zölle wieder zurück

US-Präsident Donald Trump hat per Dekret eine Reihe von Lebensmittelimporten von den Anfang des Jahres verhängten umfassenden Zöllen ausgenommen. Dazu gehören Rindfleisch, Tomaten, Kaffee und Bananen, wie das Weiße Haus am Freitag mitteilte. Damit will die US-Regierung auf die wachsenden Sorgen der Amerikaner über die anhaltend hohen Lebensmittelpreise reagieren. Die neuen Ausnahmen treten rückwirkend in Kraft. Trump hatte das globale Handelssystem mit der Einführung von Basiszöllen von zehn Prozent auf Importe aus fast allen Ländern umgestaltet.

Die Maßnahme stellt eine deutliche Kehrtwende Trumps dar. Er hatte lange darauf bestanden, dass seine Einfuhrzölle die Inflation nicht anheizen. Der Schritt folgt auf eine Reihe von Siegen der Demokraten bei Wahlen auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene, bei denen die Lebenshaltungskosten ein zentrales Thema waren. Der demokratische Abgeordnete Richard Neal sagte, die Trump-Regierung versuche jetzt, "ein Feuer zu löschen, das sie selbst gelegt hat, und verkauft das als Fortschritt".

USA planen angeblich Teilung Gazas

In der US-Regierung gibt es offenbar Pläne zur Teilung des Gazastreifens in zwei Zonen. Das berichtet der britische "Guardian" unter Berufung auf interne Dokumente des US-Militärs und Quellen, die mit den Plänen vertraut sein sollen. Demnach soll es eine "grüne Zone" unter Kontrolle israelischer und internationaler Truppen, in der schon bald mit dem Wiederaufbau begonnen werden könnte. Eine zweite, "rote Zone" würde demnach unter Kontrolle der Palästinenser bleiben. Wann der Wiederaufbau in diesem Gebiet beginnen würde, ist dem Bericht zufolge unklar.

"Im Idealfall würde der Gazastreifen zeitgleich wiederaufgebaut werden", zitiert der "Guardian" einen US-Beamten. "Aber das ist Wunschdenken. Es wird lange dauern und nicht einfach werden." Internationale Truppen würden demnach zunächst nur hinter der sogenannten gelben Linie im Gazastreifen zum Einsatz kommen. Die "gelbe Linie" teilt das Palästinensergebiet etwa mittig und markiert die Linie, hinter die sich die israelischen Truppen im Zuge des von den USA vermittelten Waffenstillstandsabkommens mit der Hamas zurückgezogen haben.

Trump will in Epstein-Affäre Ermittlungen gegen Clinton