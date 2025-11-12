Newsblog zur US-Politik USA planen angeblich Teilung Gazas

Menschen in den Trümmern von Gaza-Stadt: "Es wird lange dauern und nicht einfach werden." (Quelle: Jehad Alshrafi)

Der Wiederaufbau Gazas könnte schwierig werden. Trump reagiert ungehalten auf die jüngsten Epstein-Enthüllungen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 14. November

USA planen angeblich Teilung Gazas

In der US-Regierung gibt es offenbar Pläne zur Teilung des Gazastreifens in zwei Zonen. Das berichtet der britische "Guardian" unter Berufung auf interne Dokumente des US-Militärs und Quellen, die mit den Plänen vertraut sein sollen. Demnach soll es eine "grüne Zone" unter Kontrolle israelischer und internationaler Truppen, in der schon bald mit dem Wiederaufbau begonnen werden könnte. Eine zweite, "rote Zone" würde demnach unter Kontrolle der Palästinenser bleiben. Wann der Wiederaufbau in diesem Gebiet beginnen würde, ist dem Bericht zufolge unklar.

"Im Idealfall würde der Gazastreifen zeitgleich wiederaufgebaut werden", zitiert der "Guardian" einen US-Beamten. "Aber das ist Wunschdenken. Es wird lange dauern und nicht einfach werden." Internationale Truppen würden demnach zunächst nur hinter der sogenannten gelben Linie im Gazastreifen zum Einsatz kommen. Die "gelbe Linie" teilt das Palästinensergebiet etwa mittig und markiert die Linie, hinter die sich die israelischen Truppen im Zuge des von den USA vermittelten Waffenstillstandsabkommens mit der Hamas zurückgezogen haben.

US-Regierung erhebt Vorwürfe gegen Alibaba

Die US-Regierung wirft dem chinesischen Online-Marktplatz Alibaba vor, technologische Unterstützung für "Operationen" des chinesischen Militärs gegen Ziele in den USA zu leisten. Das berichtete die Zeitung "Financial Times" am Freitag unter Berufung auf ein Memo des Weißen Hauses zur nationalen Sicherheit.

Das Memo enthalte Geheimdienstinformationen darüber, wie der Konzern die Volksbefreiungsarmee mit Fähigkeiten ausstatte, die nach Ansicht des Weißen Hauses die Sicherheit der USA bedrohten, meldete das Blatt. Stellungnahmen von Alibaba und der chinesischen Botschaft in Washington lagen zunächst nicht vor.

Operation "Southern Spear": Trump erhöht den Druck

Trump geht auf Republikaner los