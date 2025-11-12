Newsblog zur US-Politik USA planen angeblich Teilung Gazas
Der Wiederaufbau Gazas könnte schwierig werden. Trump reagiert ungehalten auf die jüngsten Epstein-Enthüllungen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 14. November
USA planen angeblich Teilung Gazas
In der US-Regierung gibt es offenbar Pläne zur Teilung des Gazastreifens in zwei Zonen. Das berichtet der britische "Guardian" unter Berufung auf interne Dokumente des US-Militärs und Quellen, die mit den Plänen vertraut sein sollen. Demnach soll es eine "grüne Zone" unter Kontrolle israelischer und internationaler Truppen, in der schon bald mit dem Wiederaufbau begonnen werden könnte. Eine zweite, "rote Zone" würde demnach unter Kontrolle der Palästinenser bleiben. Wann der Wiederaufbau in diesem Gebiet beginnen würde, ist dem Bericht zufolge unklar.
"Im Idealfall würde der Gazastreifen zeitgleich wiederaufgebaut werden", zitiert der "Guardian" einen US-Beamten. "Aber das ist Wunschdenken. Es wird lange dauern und nicht einfach werden." Internationale Truppen würden demnach zunächst nur hinter der sogenannten gelben Linie im Gazastreifen zum Einsatz kommen. Die "gelbe Linie" teilt das Palästinensergebiet etwa mittig und markiert die Linie, hinter die sich die israelischen Truppen im Zuge des von den USA vermittelten Waffenstillstandsabkommens mit der Hamas zurückgezogen haben.
US-Regierung erhebt Vorwürfe gegen Alibaba
Die US-Regierung wirft dem chinesischen Online-Marktplatz Alibaba vor, technologische Unterstützung für "Operationen" des chinesischen Militärs gegen Ziele in den USA zu leisten. Das berichtete die Zeitung "Financial Times" am Freitag unter Berufung auf ein Memo des Weißen Hauses zur nationalen Sicherheit.
Das Memo enthalte Geheimdienstinformationen darüber, wie der Konzern die Volksbefreiungsarmee mit Fähigkeiten ausstatte, die nach Ansicht des Weißen Hauses die Sicherheit der USA bedrohten, meldete das Blatt. Stellungnahmen von Alibaba und der chinesischen Botschaft in Washington lagen zunächst nicht vor.
Operation "Southern Spear": Trump erhöht den Druck
Trump geht auf Republikaner los
Im Streit um die Herausgabe der Epstein-Dokumente geht US-Präsident Donald Trump auf seine eigene Partei los. "Einige schwache Republikaner sind den Demokraten in die Falle gegangen, weil sie weich und dumm sind. Epstein ist ein Problem der Demokraten, nicht der Republikaner! (...) Verschwendet eure Zeit nicht mit Trump. Ich habe ein Land zu regieren!", schrieb Trump bei Truth Social. Das US-Justizministerium und die Bundespolizei FBI sollten Epsteins Verbindungen zu dem Demokraten Bill Clinton und "vielen anderen Leuten und Institutionen" unter die Lupe nehmen, schrieb Trump in einem weiteren Post. Als Beispiele nannte der Präsident Ex-Finanzminister Larry Summers, den Investor und Unternehmer Reid Hoffman sowie die US-Großbank JP Morgan Chase.
Demokratische Kongressabgeordnete hatten am Mittwoch mehrere Emails veröffentlicht, in denen Epstein andeutet, Trump sei über den Missbrauch minderjähriger Frauen im Bilde gewesen. "Natürlich wusste er von den Mädchen", schrieb Epstein über Trump in einer Mail von Januar 2019, die die Demokraten und US-Medien nun veröffentlichten. In einer älteren Mail von April 2011 heißt es demnach, eines von Epsteins Missbrauchsopfern habe "Stunden" mit Trump in dem Haus des Sexualstraftäters verbracht. Der Name des Opfers ist darin geschwärzt.
Der verurteilte Sexualstraftäter Epstein war 2019 erhängt in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden worden. Ihm wurde vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt zu haben. Trump bestreitet engere Beziehungen zu Epstein. Das Repräsentantenhaus könnte bereits in der kommenden Woche über einen Antrag abstimmen, der das Justizministerium zur Veröffentlichung der restlichen Epstein-Akten zwingen würde. Zuletzt hatten sich auch immer mehr Republikaner dafür ausgesprochen.
Trump will F-35-Jets an Saudis verkaufen: Experten schlagen Alarm
Epstein-Komplizin: Diese Privilegien genießt Ghislaine Maxwell im Knast
US-Justizministerium geht gerichtlich gegen Wahlkreisänderung in Kalifornien vor
Das US-Justizministerium geht gerichtlich gegen die durch ein Referendum bestätigte Änderung von Wahlkreisen in Kalifornien vor. Der vom demokratischen Gouverneur Gavin Newsom vorangetriebene Neuzuschnitt der Wahlkreise in Kalifornien sei ein "dreister Machtgriff, der die Bürgerrechte mit Füßen tritt und den demokratischen Prozess verhöhnt", erklärte Justizministerin Pamela Bondi am Donnerstag (Ortszeit). Das Justizministerium schließe sich einer bereits vorliegenden Klage an.
Der mit dem Referendum geltende Neuzuschnitt sei eine "auf Rasse basierende Wahlkreisverschiebung", was gegen die Verfassung verstoße, fügte die Republikanerin hinzu. "Rasse kann nicht als Vorwand genutzt werden, um politische Interessen voranzutreiben", erklärte der für Bürgerrechte zuständige Stellvertreter Bondis, Jesus Osete.
Die Bürgerinnen und Bürger im demokratisch geprägten Kalifornien hatten am 4. November in einem Referendum für einen neuen Zuschnitt der Wahlkreise in dem Bundesstaat abgestimmt. Newsom fuhr dabei einen deutlichen Sieg ein. Der 58-Jährige ist ein erbitterter Gegner von US-Präsident Donald Trump. Er und seine Demokraten hatten das Referendum als klares Signal gegen Trump gewertet.
Katholische US-Bischöfe kritisieren Trump-Regierung
Die Konferenz der katholischen Bischöfe der USA hat am Freitag die Verschärfung der Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump in einer seltenen Stellungnahme verurteilt und sich für eine "sinnvolle Einwanderungsreform" ausgesprochen. "Wir sind beunruhigt über die Bedrohung der Unantastbarkeit von Gotteshäusern und des besonderen Charakters von Krankenhäusern und Schulen", sagten die Bischöfe in einer besonderen Botschaft, der ersten dieser Art seit zwölf Jahren.
Darin äußerten sie ihre Besorgnis über ein ihrer Meinung nach bestehendes "Klima der Angst und Sorge im Zusammenhang mit Fragen des Profilings" und der Durchsetzung der Einwanderungsgesetze. Sie seien betrübt über die Debatte und die Verunglimpfung von Migranten und lehnten "die wahllose Massenabschiebung von Menschen" ab. Die Bischöfe äußerten zudem Bedenken hinsichtlich der Bedingungen in Haftzentren und der von ihnen als willkürlich bezeichneten Aberkennung des legalen Status einiger Migranten.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters