Nach den Fragen von Bruce bezeichnete Trump "ABC News" zunächst als "Fake News", ging aber noch ausführlich darauf ein und sagte, seine Familie sei in Saudi-Arabien weniger aktiv als sie sein könnte. Doch anschließend stellte Bruce eine weitere Frage – dieses Mal im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre. Warum Trump die Akten nicht einfach freigebe, statt auf eine Abstimmung im Kongress zu warten, wollte die Reporterin wissen. Daraufhin folgte Trumps Verbalattacke. "Es ist nicht die Frage, die mich stört, sondern Ihre Einstellung", setzte Trump in Richtung der Reporterin an.

"Sie sind eine furchtbare Reporterin", so der Präsident weiter. "Schon die Art, wie Sie diesem hochrespektierten Mann (bin Salman) diese schlimmen und ungezogenen Fragen stellen (...) Sie könnten auch nett fragen", so Trump weiter. Dann behauptet Trump erneut, er habe nichts mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu tun, bevor er erneut auf die Reporterin und ihren Sender losgeht: "ABC News ist ein Scheißunternehmen und ich denke ABC sollte die Sendelizenz entzogen werden, weil Ihre Nachrichten so verlogen sind." Die Reporterin solle lieber die Demokraten nach deren Verbindungen zu Epstein befragen, so Trump.

Putin bietet Trump Gefangenenaustausch an

Russland führt nach Angaben seines Sondergesandten Kirill Dmitrijew mit den USA Gespräche über einen weiteren Gefangenenaustausch. "Ich habe mich mit einigen US-Vertretern und Mitgliedern des Teams von (Präsident Donald) Trump zu Gesprächen über humanitäre Themen, wie mögliche Gefangenenaustausche, getroffen", zitierte das Nachrichtenportal Axios Dmitrijew am Dienstag. Ein amerikanischer Vertreter bestätigte die Angaben dem Bericht zufolge.

Die USA seien demnach dafür offen, es stehe jedoch nichts unmittelbar bevor. Russland hofft Axios zufolge, dass ein neuer Gefangenenaustausch als Zeichen des guten Willens gewertet würde und mehr Vertrauen zwischen beiden Ländern schaffe. Weder Dmitrijew noch der US-Vertreter hätten gesagt, um welche Gefangenen es konkret geht.

Im August 2024 hatten die USA und Russland den größten Gefangenenaustausch seit dem Kalten Krieg vollzogen. Dabei kamen 24 Gefangene frei, darunter der US-Journalist Evan Gershkovich und der ehemalige US-Soldat Paul Whelan. Anfang des Jahres hatte die Trump-Regierung zudem die Freilassung des US-Lehrers Marc Fogel und der russisch-amerikanischen Ballerina Ksenia Karelina erreicht. Eine Stellungnahme des Präsidialamtes in Washington zu dem Axios-Bericht lag zunächst nicht vor.