Newsblog zur US-Politik Saudi-Arabien wird "wichtiger Verbündeter" der USA
Im Oval Office ist es erneut zum Eklat gekommen. Saudi-Arabien wird von Trump zum Verbündeten erklärt. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Embed
Mittwoch, 19. November
Saudi-Arabien wird "wichtiger Verbündeter" der USA
Saudi-Arabien wird nach den Worten von US-Präsident Donald Trump "wichtiger Nicht-Nato-Verbündeter" der Vereinigten Staaten. "Ich freue mich, heute Abend bekannt geben zu können, dass wir unsere militärische Zusammenarbeit auf eine noch höhere Ebene heben, indem wir Saudi-Arabien offiziell als wichtigen Nicht-Nato-Verbündeten einstufen", sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) bei einem Galadinner im Weißen Haus mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Bislang haben 19 Länder diesen Status, der eine enge militärische Zusammenarbeit mit den USA vorsieht.
Trump genehmigt F-35-Verkauf an Saudis
Trotz israelischer Bedenken hat US-Präsident Donald Trump nach Angaben des Weißen Hauses den Verkauf von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien gebilligt. Beide Länder schlossen zudem eine Vereinbarung zur zivilen Atomkraft, wie das Weiße Haus am Dienstag (Ortzeit) mitteilte. Trump hatte am Dienstag im Weißen Haus den einflussreichen saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman empfangen, der den Golfstaat de facto regiert.
Dienstag, 18. November
Aufregung um Trump-Foto mit US-Flagge – Präsident reagiert
Eine US-Flagge am Boden – das kümmert US-Präsident Trump weiter. Er bestreitet den Vorfall. Über die Kunst der Negation. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Trump lobt saudischen Kronprinz: Top-Bilanz bei Menschenrechten
Trump feiert den saudischen Kronprinzen bin Salman in Washington. Nur zu einem Mord schweigt er beharrlich. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Reporterin fragt nach Epstein – Trump droht mit Lizenzentzug
Beim Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weißen Haus in Washington hat US-Präsident Donald Trump eine Reporterin verbal scharf attackiert und drohte ihrem Sender "ABC News" mit dem Entzug seiner Sendelizenz. Die Journalistin Mary Bruce hatte zunächst Trump gefragt, ob er es für angemessen halte, dass seine Familie in Saudi-Arabien Geschäfte mache. Dann konfrontierte Bruce den Staatsgast mit der Erkenntnis von US-Geheimdiensten, dass er in die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018 verwickelt sei und fragte Mohammed bin Salman direkt: "Warum sollten die Amerikaner Ihnen vertrauen?"
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Nach den Fragen von Bruce bezeichnete Trump "ABC News" zunächst als "Fake News", ging aber noch ausführlich darauf ein und sagte, seine Familie sei in Saudi-Arabien weniger aktiv als sie sein könnte. Doch anschließend stellte Bruce eine weitere Frage – dieses Mal im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre. Warum Trump die Akten nicht einfach freigebe, statt auf eine Abstimmung im Kongress zu warten, wollte die Reporterin wissen. Daraufhin folgte Trumps Verbalattacke. "Es ist nicht die Frage, die mich stört, sondern Ihre Einstellung", setzte Trump in Richtung der Reporterin an.
"Sie sind eine furchtbare Reporterin", so der Präsident weiter. "Schon die Art, wie Sie diesem hochrespektierten Mann (bin Salman) diese schlimmen und ungezogenen Fragen stellen (...) Sie könnten auch nett fragen", so Trump weiter. Dann behauptet Trump erneut, er habe nichts mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu tun, bevor er erneut auf die Reporterin und ihren Sender losgeht: "ABC News ist ein Scheißunternehmen und ich denke ABC sollte die Sendelizenz entzogen werden, weil Ihre Nachrichten so verlogen sind." Die Reporterin solle lieber die Demokraten nach deren Verbindungen zu Epstein befragen, so Trump.
Putin bietet Trump Gefangenenaustausch an
Russland führt nach Angaben seines Sondergesandten Kirill Dmitrijew mit den USA Gespräche über einen weiteren Gefangenenaustausch. "Ich habe mich mit einigen US-Vertretern und Mitgliedern des Teams von (Präsident Donald) Trump zu Gesprächen über humanitäre Themen, wie mögliche Gefangenenaustausche, getroffen", zitierte das Nachrichtenportal Axios Dmitrijew am Dienstag. Ein amerikanischer Vertreter bestätigte die Angaben dem Bericht zufolge.
Die USA seien demnach dafür offen, es stehe jedoch nichts unmittelbar bevor. Russland hofft Axios zufolge, dass ein neuer Gefangenenaustausch als Zeichen des guten Willens gewertet würde und mehr Vertrauen zwischen beiden Ländern schaffe. Weder Dmitrijew noch der US-Vertreter hätten gesagt, um welche Gefangenen es konkret geht.
Im August 2024 hatten die USA und Russland den größten Gefangenenaustausch seit dem Kalten Krieg vollzogen. Dabei kamen 24 Gefangene frei, darunter der US-Journalist Evan Gershkovich und der ehemalige US-Soldat Paul Whelan. Anfang des Jahres hatte die Trump-Regierung zudem die Freilassung des US-Lehrers Marc Fogel und der russisch-amerikanischen Ballerina Ksenia Karelina erreicht. Eine Stellungnahme des Präsidialamtes in Washington zu dem Axios-Bericht lag zunächst nicht vor.
Maduro erklärt sich zu Gespräch mit Trump bereit
Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro ist inmitten der Spannungen mit den USA nach eigenen Angaben bereit zu einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump. "Dieses Land wird weiterhin in Frieden leben und in den Vereinigten Staaten wird jeder, der mit Venezuela sprechen möchte, dies ohne Probleme von Angesicht zu Angesicht tun können", sagte Maduro am Montag (Ortszeit) im venezolanischen Fernsehen. Es könne jedoch nicht zugelassen werden, "dass das christliche Volk Venezuelas bombardiert und massakriert wird".
Zuvor hatte Trump seine Gesprächsbereitschaft gegenüber Venezuela bekräftigt. Er werde zu gegebener Zeit mit Maduro sprechen, sagte Trump.
Trump empfängt saudi-arabischen Kronprinzen im Weißen Haus
Donald Trump empfängt am Dienstag den einflussreichen saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weißen Haus. Es ist der erste Besuch des Thronfolgers in Washington seit der Ermordung des regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018. Ein US-Geheimdienstbericht kam zu dem Schluss, dass bin Salman dessen Tötung gebilligt hatte.
Trump setzt auf gute Beziehungen zu Saudi-Arabien und hatte das Königreich im Mai besucht. Der US-Präsident will erreichen, dass der Golfstaat seine Beziehungen zu Israel normalisiert. Angesichts des Konflikts um Gaza gilt dies allerdings als unwahrscheinlich ist. Der saudische Kronprinz dürfte nach dem israelischen Luftangriff auf Hamas-Vertreter in Katar im September seinerseits auf Sicherheitsgarantien der USA dringen.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters