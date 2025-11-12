"Es gibt keinen legitimen Grund dafür", sagte der frühere FBI-Agenten Christopher O’Leary MSNBC. "Das ist ein klarer Fall von Amtsmissbrauch. Sie ist nicht seine Ehefrau und sie leben nicht im selben Haus, ja nicht einmal in derselben Stadt", so O’Leary. Anwalt Patel, 45, wurde von Trump zum FBI-Direktor berufen. Er hatte Trump bereits in seiner ersten Amtszeit gedient und war unter anderem Mitarbeiter des ehemaligen US-Botschafters in Berlin, Richard Grenell. Zuletzt geriet Patel in die Kritik, weil er mit einem FBI-Jet zu einem Auftritt seiner Freundin flog.

Trump deutet Treffen mit Mamdani an

Nach scharfen Attacken gegen den neu gewählten Bürgermeister seiner Heimatstadt New York hat US-Präsident Donald Trump nun doch Bereitschaft für ein Treffen mit Zohran Mamdani signalisiert. "Der Bürgermeister von New York würde sich gerne mit uns treffen", sagte Trump vor Journalisten. Mamdani würde dafür gerne nach Washington kommen. "Wir werden etwas hinbekommen. Wir wollen, dass alles funktioniert für New York." Einen Termin für ein solches Treffen gebe es aber noch nicht, hieß es übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge vom Weißen Haus.

Mamdani äußerte sich zunächst nicht. Der Anfang des Monats zum Bürgermeister gewählte linke Demokrat hat aber schon häufiger seine Bereitschaft zu einem Treffen mit Trump erklärt. Er hatte aber auch immer wieder betont, Provokationen des Präsidenten entschieden begegnen zu wollen. Trump hatte Mamdani wiederholt als "Kommunisten" betitelt und gedroht, Bundesmittel für die Stadt New York, in der er selbst 1946 geboren worden war, einzubehalten.

Abstimmung über Freigabe der Epstein-Akten erwartet

In der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wird am Dienstag im Repräsentantenhaus in Washington eine Abstimmung zur Freigabe aller Akten erwartet. Abgeordnete rechnen mit breiter Zustimmung zu dem Gesetz. Es wird von den oppositionellen Demokraten unterstützt, aber auch von Republikanern aus dem Regierungslager. Präsident Donald Trump hatte sich lange gegen die Abstimmung gesperrt, sprach sich am Sonntag dann aber dafür aus.

Kritiker werfen Trump vor, eine mögliche Verstrickung in die Epstein-Affäre vertuschen zu wollen. Ermittlern zufolge hatte Epstein über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt. Zuletzt veröffentlichte Emails des verurteilten Sexualstraftäters legen nahe, dass Trump davon wusste. Epstein war 2019 tot in einer Gefängniszelle aufgefunden worden, nach Behördenangaben beging er Suizid.

Trump empfängt saudischen Kronprinzen im Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump empfängt am Dienstag den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weißen Haus. Es ist der erste Besuch des Thronfolgers in Washington seit der Ermordung des regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018. Ein US-Geheimdienstbericht kam zu dem Schluss, dass bin Salman dessen Tötung gebilligt hatte.