Newsblog zur US-Politik USA: Deutsche "Hammerbande" ist eine Terrororganisation
Die USA stufen die "Hammerbande" als Terrorgruppe ein. Der Haushaltsstreit in den USA ist vorerst beendet. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- USA erklären "Hammerbande" zu Terrororganisation
- Republikanerin will bei Epstein-Abstimmung standhaft bleiben
- Trump reagiert auf Epstein-Enthüllungen
- Staaten stellen geheimdienstliche Kooperation mit den USA teilweise ein
- Oberstes US-Gericht erlaubt weitere Kürzung von Lebensmittelhilfen
- Kaliforniens Gouverneur: "Trump ist nur vorübergehend"
Donnerstag, 13. November
USA erklären "Hammerbande" zu Terrororganisation
Die USA wollen die deutsche Antifa-Gruppe "Antifa Ost" als "ausländische Terrororganisation" einstufen. Das US-Außenministerium erklärte am Donnerstag in Washington, die sogenannte "Hammerbande" habe zwischen 2018 und 2023 in Deutschland und Ungarn "zahlreiche Angriffe auf Personen verübt, die sie als 'Faschisten' oder Teil der 'rechtsextremen Szene' wahrnimmt". Ungarn hatte die Gruppe demnach bereits Ende September auf die nationale Terrorliste gesetzt.
Kongress beendet Haushaltsstillstand
Ein Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte ist beschlossene Sache. Nach dem Senat billigte nun auch das Repräsentantenhaus als zweite Parlamentskammer einen Übergangshaushalt. Für das Inkrafttreten des Gesetzespakets und ein Ende des bislang längsten Shutdowns der US-Geschichte fehlte nur noch die Unterschrift von Präsident Donald Trump. Die gab er noch in der Nacht.
Im Repräsentantenhaus, wo die Republikaner die Mehrheit haben, stimmten 222 Abgeordnete für den Übergangshaushalt und 209 dagegen. Auch unter den oppositionellen Demokraten gab es am Ende einige Befürworter.
Seit dem 1. Oktober haben die Vereinigten Staaten keinen Bundeshaushalt mehr, die Regierungsgeschäfte funktionieren nur noch eingeschränkt. Behördenmitarbeiter bekommen kein Gehalt mehr, die Lebensmittelhilfe für viele Amerikaner bleibt aus und Tausende Flüge werden gestrichen.
USA weisen Kritik an Angriffen in der Karibik zurück
Die USA haben bei einem G7-Treffen in Kanada ihre umstrittenen Militärschläge in der Karibik gegen Kritik von europäischen Partnern verteidigt. US-Außenminister Marco Rubio wies die Einwände am Mittwoch scharf zurück. "Die Europäische Union bestimmt nicht, was internationales Recht ist", sagte Rubio. "Sie bestimmt schon gar nicht, wie die USA ihre nationale Sicherheit verteidigen." Zuvor hatte der französische Außenminister Jean-Noel Barrot die Angriffe als Verletzung des Völkerrechts bezeichnet. Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte, solche Schläge seien nur zur Selbstverteidigung oder durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates zu rechtfertigen.
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben bislang mindestens 19 Angriffe auf mutmaßliche Drogenschiffe ausgeführt und dabei mindestens 76 Menschen getötet. Die US-Regierung beruft sich auf das Recht zur Selbstverteidigung. Unabhängige UN-Experten bezeichneten das Vorgehen hingegen als mögliche Verletzung des Seerechts und sprachen von außergerichtlichen Hinrichtungen.
Genügend Unterschriften für Epstein-Gesetzentwurf
Im Repräsentantenhaus gibt eine Mehrheit für die Abstimmung über einen Gesetzentwurf, mit dem alle Epstein-Dokumente veröffentlicht werden sollen. Die erforderliche Mehrheit von 218 Stimmen wurde erreicht. Auch drei Republikanerinnen unterschrieben und stellen sich damit gegen US-Präsident Trump.
Mittwoch, 12. November
China will Export von Fentanyl-Chemikalien stoppen
China will nach Angaben der US-Bundespolizei FBI den Export von Chemikalien zur Herstellung des Opioids Fentanyl in die Vereinigten Staaten stoppen. Dies sei Teil einer Vereinbarung zwischen der Führung in Peking und der Regierung von US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung des lebensgefährlichen Rauschmittels, teilte FBI-Chef Kash Patel am Mittwoch mit. Die Volksrepublik habe alle 13 zur Herstellung von Fentanyl benötigten Grundstoffe auf eine entsprechende Liste gesetzt. Eine Stellungnahme der chinesischen Botschaft in Washington lag zunächst nicht vor.
Republikanerin will bei Epstein-Abstimmung standhaft bleiben
Trotz des Drucks aus dem Weißen Haus will die republikanischen Abgeordnete Lauren Boebert bei ihrer Entscheidung bleiben, für eine Veröffentlichung der Epstein-Akten zu stimmen. Boebert war von Trump deswegen in den Situation Room des Weißen Hauses zitiert worden. Die "New York Times" berichtet, Trumps Überzeugungsversuche hätten Boebert nur in ihrer Absicht bestärkt und ihren Verdacht erhärtet, dass es tatsächlich eine Verschwörung zur Verschleierung der Inhalte der Akten geben könne.
Ob der Druck aus dem Weißen Haus bei einer weiteren Republikanerin, die ihre Zustimmung für den Antrag signalisiert hatte, Erfolg hat, ist unklar. Die Abgeordnete Nancy Mace hat sich bisher nicht geäußert.
Trump reagiert auf Epstein-Enthüllungen
Der US-Präsident hat auf die jüngsten Epstein-Enthüllungen reagiert. Die Veröffentlichung der belastenden E-Mails des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein bezeichnete Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social als "Schwindel". Die Demokraten, so Trump, wollten nur von ihrem eigenen Versagen ablenken. "Nur ein sehr böser oder dummer Republikaner würde in diese Falle tappen (…) Es sollte keine Ablenkungen mit Epstein oder irgendetwas anderem geben."
Gleichzeitig bestätigte das Weiße Haus Gespräche Trumps mit den republikanischen Abgeordneten Lauren Boebert und Nancy Mace. Beide wollen im Kongress für die Veröffentlichung weiterer Epstein-Akten stimmen. Um sie umzustimmen, soll Trump Mace angerufen haben. Boebert wurde gar in den Situation Room des Weißen Hauses zitiert, erklärte Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt. Auf die Frage, ob Trump vorhabe, die Gefängnisstrafe von Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell aufzuheben, wich Leavitt aus: Der Präsident habe darüber mit ihr nicht gesprochen.
JFK-Enkel Jack Schlossberg will in die Politik
Ein weiterer Kennedy will in die US-Politik: Jack Schlossberg, Enkel des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (1917–1963) und seiner Ehefrau Jacqueline Kennedy Onassis (1929–1994), tritt für einen Sitz im US-Repräsentantenhaus an. Er werde in seinem New Yorker Wahlkreis 2026 für die Demokratische Partei antreten, verkündete der 32-Jährige via Instagram-Video.
Der Demokrat Jerry Nadler, der diesen Wahlkreis zuletzt gewann, hatte bereits angekündigt, dann in den Ruhestand gehen zu wollen. Es wird allerdings erwartet, dass noch zahlreiche weitere Demokraten in diesem Wahlkreis antreten werden – ein Erfolg für Schlossberg gilt deswegen keineswegs als gesichert.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters