Das US-Militär hat nach eigenen Angaben bislang mindestens 19 Angriffe auf mutmaßliche Drogenschiffe ausgeführt und dabei mindestens 76 Menschen getötet. Die US-Regierung beruft sich auf das Recht zur Selbstverteidigung. Unabhängige UN-Experten bezeichneten das Vorgehen hingegen als mögliche Verletzung des Seerechts und sprachen von außergerichtlichen Hinrichtungen.

Genügend Unterschriften für Epstein-Gesetzentwurf

Im Repräsentantenhaus gibt eine Mehrheit für die Abstimmung über einen Gesetzentwurf, mit dem alle Epstein-Dokumente veröffentlicht werden sollen. Die erforderliche Mehrheit von 218 Stimmen wurde erreicht. Auch drei Republikanerinnen unterschrieben und stellen sich damit gegen US-Präsident Trump.

Mittwoch, 12. November

China will Export von Fentanyl-Chemikalien stoppen

China will nach Angaben der US-Bundespolizei FBI den Export von Chemikalien zur Herstellung des Opioids Fentanyl in die Vereinigten Staaten stoppen. Dies sei Teil einer Vereinbarung zwischen der Führung in Peking und der Regierung von US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung des lebensgefährlichen Rauschmittels, teilte FBI-Chef Kash Patel am Mittwoch mit. Die Volksrepublik habe alle 13 zur Herstellung von Fentanyl benötigten Grundstoffe auf eine entsprechende Liste gesetzt. Eine Stellungnahme der chinesischen Botschaft in Washington lag zunächst nicht vor.

Republikanerin will bei Epstein-Abstimmung standhaft bleiben

Trotz des Drucks aus dem Weißen Haus will die republikanischen Abgeordnete Lauren Boebert bei ihrer Entscheidung bleiben, für eine Veröffentlichung der Epstein-Akten zu stimmen. Boebert war von Trump deswegen in den Situation Room des Weißen Hauses zitiert worden. Die "New York Times" berichtet, Trumps Überzeugungsversuche hätten Boebert nur in ihrer Absicht bestärkt und ihren Verdacht erhärtet, dass es tatsächlich eine Verschwörung zur Verschleierung der Inhalte der Akten geben könne.

Ob der Druck aus dem Weißen Haus bei einer weiteren Republikanerin, die ihre Zustimmung für den Antrag signalisiert hatte, Erfolg hat, ist unklar. Die Abgeordnete Nancy Mace hat sich bisher nicht geäußert.

Trump reagiert auf Epstein-Enthüllungen

Der US-Präsident hat auf die jüngsten Epstein-Enthüllungen reagiert. Die Veröffentlichung der belastenden E-Mails des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein bezeichnete Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social als "Schwindel". Die Demokraten, so Trump, wollten nur von ihrem eigenen Versagen ablenken. "Nur ein sehr böser oder dummer Republikaner würde in diese Falle tappen (…) Es sollte keine Ablenkungen mit Epstein oder irgendetwas anderem geben."

Gleichzeitig bestätigte das Weiße Haus Gespräche Trumps mit den republikanischen Abgeordneten Lauren Boebert und Nancy Mace. Beide wollen im Kongress für die Veröffentlichung weiterer Epstein-Akten stimmen. Um sie umzustimmen, soll Trump Mace angerufen haben. Boebert wurde gar in den Situation Room des Weißen Hauses zitiert, erklärte Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt. Auf die Frage, ob Trump vorhabe, die Gefängnisstrafe von Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell aufzuheben, wich Leavitt aus: Der Präsident habe darüber mit ihr nicht gesprochen.