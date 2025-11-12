"Sehr böse": Trump reagiert auf Epstein-Enthüllungen

Trump: BBC hat "die Öffentlichkeit betrogen"

Nach der Androhung einer Milliardenklage hat US-Präsident Donald Trump wegen der Bearbeitung einer Rede vom 6. Januar 2021 erneut gegen die BBC ausgeteilt. Der britische Sender habe "die Öffentlichkeit betrogen und das auch zugegeben", sagte Trump dem US-Sender Fox News. Mehr dazu lesen Sie hier.

Staaten stellen geheimdienstliche Kooperation mit den USA teilweise ein

Laut verschiedenen US-amerikanischen Medienberichten haben Großbritannien und Kolumbien ihre geheimdienstliche Kooperation mit den USA teilweise eingestellt. Wie CNN berichtete, vertreten britische Entscheidungsträger die Auffassung, dass die US-amerikanischen Schläge gegen angebliche Drogenboote illegal sind. Um sich nicht mitschuldig zu machen, soll die Informationsweitergabe zwischen Großbritannien und den USA bereits vor über einem Monat gestoppt worden sein, erklärte eine mit den Umständen vertraute Person dem US-Sender CNN.

Das Vereinigte Königreich kontrolliert in der Karibik eine Vielzahl von Territorien und verfügt dort über ein weitverzweigtes Informationsnetzwerk. Über Jahre hinweg haben britische Behörden ihren amerikanischen Partnern geholfen, mutmaßliche Schmugglerboote zu identifizieren. In der Vergangenheit wurden die Ziele in den karibischen Gewässern gestoppt, geentert, die Crew festgenommen und Drogen sichergestellt. Seit September lässt die Trump-Regierung diese Boote mit Luftschlägen angreifen. Laut Medienberichten gab es insgesamt 14 Angriffe mit mehr als 70 Todesopfern.

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sagte am Dienstag, er habe seine Sicherheitskräfte im Land angewiesen, den Austausch nachrichtendienstlicher Informationen mit US-Sicherheitsbehörden auszusetzen, bis die Angriffe in der Karibik aufhören, und erklärte in einem Beitrag auf X: "Der Kampf gegen die Drogen muss den Menschenrechten der Bewohner der Karibik untergeordnet werden."

US-Abgeordnete kritisiert unhaltbare Zustände in Migrantenlager

Veronica Escobar, oppositionelle Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus, wirft der Regierung von Präsident Donald Trump unmenschliche Zustände im größten Lager der USA für Migranten vor. In einem Brief an Heimatschutzministerin Kristi Noem beklagte die Demokratin auf Grundlage von Aussagen von Insassen ungenießbares Trinkwasser, verdorbenes Essen und eine unzureichende medizinische Versorgung in dem Lager in El Paso im Bundesstaat Texas. Die Lage habe sich seit früheren Beschwerden nicht gebessert. Das Heimatschutzministerium hatte im September die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, alle Insassen erhielten angemessene Mahlzeiten und medizinische Behandlung.

Escobar zufolge haben sich die Bedingungen in dem "Camp East Montana" genannten Zeltlager seit dessen Eröffnung im August nicht verbessert. Das 1,2 Milliarden Dollar teure Lager befindet sich auf dem Gelände des Militärstützpunkts Fort Bliss und soll bis zu 5.000 in Zelten untergebrachte Menschen aufnehmen. Das Lager ist Teil der von Präsident Trump verschärften Einwanderungspolitik und steht im Zentrum der Kritik von demokratischen Abgeordneten und Bürgerrechtsorganisationen. Trump hat Abschiebungen von Migranten in noch nie dagewesenen Dimensionen angekündigt.