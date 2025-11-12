Newsblog zur US-Politik "Sehr böse": Trump reagiert auf Epstein-Enthüllungen
Donald Trump reagiert auf die jüngsten Epstein-Enthüllungen. Ein weiteres Mitglied der Kennedy-Familie strebt in die US-Politik. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Embed
Mittwoch, 12. November
Trump reagiert auf Epstein-Enthüllungen
US-Präsident hat auf die jüngsten Epstein-Enthüllungen reagiert. Die Veröffentlichung der belastenden E-Mails des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein bezeichnete Trump bei Truth Social als "Schwindel". Die Demokraten, so Trump, wollten so von ihrem eigenen Versagen ablenken. "Nur ein sehr böser oder dummer Republikaner würde in diese Falle tappen (...) Es sollte keine Ablenkungen mit Epstein oder irgendetwas anderem geben."
Gleichzeitig bestätigte das Weiße Haus Gespräche Trumps mit den republikanischen Abgeordneten Lauren Boebert und Nancy Mace. Beide wollen im Kongress für die Veröffentlichung weiterer Epstein-Akten stimmen. Um sie umzustimmen, soll Trump Mace angerufen haben. Boebert wurde gar in den Situation Room des Weißen Hauses zitiert, erklärte Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt. Auf die Frage, ob Trump vorhabe, die Gefängnisstrafe von Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell aufzuheben, wich Leavitt aus: Der Präsident habe darüber mit ihr nicht gesprochen.
JFK-Enkel Jack Schlossberg will in die Politik
Ein weiterer Kennedy will in die US-Politik: Jack Schlossberg, Enkel des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (1917–1963) und seiner Ehefrau Jacqueline Kennedy Onassis (1929–1994), tritt für einen Sitz im US-Repräsentantenhaus an. Er werde in seinem New Yorker Wahlkreis 2026 für die Demokratische Partei antreten, verkündete der 32-Jährige via Instagram-Video.
Der Demokrat Jerry Nadler, der diesen Wahlkreis zuletzt gewann, hatte bereits angekündigt, dann in den Ruhestand gehen zu wollen. Es wird allerdings erwartet, dass noch zahlreiche weitere Demokraten in diesem Wahlkreis antreten werden – ein Erfolg für Schlossberg gilt deswegen keineswegs als gesichert.
Der 1993 als Sohn des Künstlers Edwin Schlossberg und der JFK-Tochter Caroline Kennedy geborene Jack Schlossberg hat an den Eliteuniversitäten Harvard und Yale Jura studiert und zuletzt unter anderem als Journalist gearbeitet.
Trump: BBC hat "die Öffentlichkeit betrogen"
Nach der Androhung einer Milliardenklage hat US-Präsident Donald Trump wegen der Bearbeitung einer Rede vom 6. Januar 2021 erneut gegen die BBC ausgeteilt. Der britische Sender habe "die Öffentlichkeit betrogen und das auch zugegeben", sagte Trump dem US-Sender Fox News. Mehr dazu lesen Sie hier.
Staaten stellen geheimdienstliche Kooperation mit den USA teilweise ein
Laut verschiedenen US-amerikanischen Medienberichten haben Großbritannien und Kolumbien ihre geheimdienstliche Kooperation mit den USA teilweise eingestellt. Wie CNN berichtete, vertreten britische Entscheidungsträger die Auffassung, dass die US-amerikanischen Schläge gegen angebliche Drogenboote illegal sind. Um sich nicht mitschuldig zu machen, soll die Informationsweitergabe zwischen Großbritannien und den USA bereits vor über einem Monat gestoppt worden sein, erklärte eine mit den Umständen vertraute Person dem US-Sender CNN.
Das Vereinigte Königreich kontrolliert in der Karibik eine Vielzahl von Territorien und verfügt dort über ein weitverzweigtes Informationsnetzwerk. Über Jahre hinweg haben britische Behörden ihren amerikanischen Partnern geholfen, mutmaßliche Schmugglerboote zu identifizieren. In der Vergangenheit wurden die Ziele in den karibischen Gewässern gestoppt, geentert, die Crew festgenommen und Drogen sichergestellt. Seit September lässt die Trump-Regierung diese Boote mit Luftschlägen angreifen. Laut Medienberichten gab es insgesamt 14 Angriffe mit mehr als 70 Todesopfern.
Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sagte am Dienstag, er habe seine Sicherheitskräfte im Land angewiesen, den Austausch nachrichtendienstlicher Informationen mit US-Sicherheitsbehörden auszusetzen, bis die Angriffe in der Karibik aufhören, und erklärte in einem Beitrag auf X: "Der Kampf gegen die Drogen muss den Menschenrechten der Bewohner der Karibik untergeordnet werden."
US-Abgeordnete kritisiert unhaltbare Zustände in Migrantenlager
Veronica Escobar, oppositionelle Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus, wirft der Regierung von Präsident Donald Trump unmenschliche Zustände im größten Lager der USA für Migranten vor. In einem Brief an Heimatschutzministerin Kristi Noem beklagte die Demokratin auf Grundlage von Aussagen von Insassen ungenießbares Trinkwasser, verdorbenes Essen und eine unzureichende medizinische Versorgung in dem Lager in El Paso im Bundesstaat Texas. Die Lage habe sich seit früheren Beschwerden nicht gebessert. Das Heimatschutzministerium hatte im September die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, alle Insassen erhielten angemessene Mahlzeiten und medizinische Behandlung.
Escobar zufolge haben sich die Bedingungen in dem "Camp East Montana" genannten Zeltlager seit dessen Eröffnung im August nicht verbessert. Das 1,2 Milliarden Dollar teure Lager befindet sich auf dem Gelände des Militärstützpunkts Fort Bliss und soll bis zu 5.000 in Zelten untergebrachte Menschen aufnehmen. Das Lager ist Teil der von Präsident Trump verschärften Einwanderungspolitik und steht im Zentrum der Kritik von demokratischen Abgeordneten und Bürgerrechtsorganisationen. Trump hat Abschiebungen von Migranten in noch nie dagewesenen Dimensionen angekündigt.
Oberstes US-Gericht erlaubt weitere Kürzung von Lebensmittelhilfen
Der Oberste Gerichtshof der USA hat der Regierung von Präsident Donald Trump am Dienstag gestattet, die Auszahlung von Lebensmittelhilfen für 42 Millionen Amerikaner mit geringem Einkommen weiterhin auszusetzen. Mit ihrer Entscheidung verlängerten die Richter die Aussetzung eines früheren Gerichtsurteils, das die Regierung zur vollständigen Finanzierung des Programms verpflichtet hätte. Die Kürzung um rund vier Milliarden Dollar findet im Zuge des Haushaltsstreits und des daraus resultierenden Shutdowns statt. Die Entscheidung des Gerichts dürfte jedoch nur von kurzer Dauer sein, da der US-Senat bereits einem Kompromiss zur Beendigung des Regierungsstillstands zugestimmt hat.
Das Ernährungshilfeprogramm Snap, das "food stamps" (Lebensmittelmarken) bereitstellt, ist eine der wichtigsten Sozialleistungen in den USA. Die Zahlungen waren Anfang des Monats zum ersten Mal in der 60-jährigen Geschichte des Programms ausgesetzt worden. Empfänger der Hilfen waren daraufhin gezwungen, sich an überlastete Tafeln zu wenden oder auf Medikamente zu verzichten, um über die Runden zu kommen.
Frankreich wirft USA Völkerrechtsbruch in der Karibik vor
Frankreich hat die US-Militäroperationen in der Karibik als völkerrechtswidrig kritisiert. Die Einsätze würden mit Sorge beobachtet, sagte Außenminister Jean-Noel Barrot am Dienstag am Rande des G7-Außenministertreffens in Niagara-on-the-Lake in Kanada. In den französischen Überseegebieten in der Region leben mehr als eine Million französische Staatsbürger. Diese könnten bei einer Eskalation der Lage betroffen sein.
Dem US-Militär zufolge wurden bislang mindestens 19 Angriffe auf mutmaßliche Drogenschiffe in der Karibik und vor der Pazifikküste Lateinamerikas ausgeführt, wobei mindestens 76 Menschen getötet wurden. US-Vertreter bestätigten am Dienstag die Verlegung des Flugzeugträgers "Gerald Ford" in die Region. Dort befinden sich bereits acht Kriegsschiffe, ein Atom-U-Boot und F-35-Kampfflugzeuge. Der venezolanische Präsident wirft den USA vor, mit dem Aufmarsch seinen Sturz herbeiführen zu wollen.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters