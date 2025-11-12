Newsblog zur US-Politik Epstein-Skandal – Minister unter Clinton zieht Konsequenzen
Clinton-Minister zieht sich wegen Kontakt zu Epstein zurück. Die Trump-Regierung nimmt über 130 Menschen bei Razzia fest. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- "Wahrhaft historisch": Trump begeistert über Gaza-Resolution
- Clinton-Minister zieht sich wegen Kontakt zu Epstein zurück
- Trumps Katastrophenschutz-Chef tritt zurück
- BBC will sich gegen Trumps Klage wehren
- FBI-Chef ordnet Personenschutz für seine Freundin an
- Trump deutet Treffen mit Mamdani an
- Abstimmung über Freigabe der Epstein-Akten erwartet
- Trump empfängt saudischen Kronprinzen im Weißen Haus
- Trump spricht sich für Veröffentlichung der Epstein-Akten aus
- US-Armee greift erneut Boot an – mehrere Tote
Dienstag, 18. November
Trump empfängt saudiarabischen Kronprinzen im Weißen Haus
Donald Trump empfängt am Dienstag den einflussreichen saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weißen Haus. Es ist der erste Besuch des Thronfolgers in Washington seit der Ermordung des regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018. Ein US-Geheimdienstbericht kam zu dem Schluss, dass bin Salman dessen Tötung gebilligt hatte.
Trump setzt auf gute Beziehungen zu Saudi-Arabien und hatte das Königreich im Mai besucht. Der US-Präsident will erreichen, dass der Golfstaat seine Beziehungen zu Israel normalisiert. Angesichts des Konflikts um Gaza gilt dies allerdings als unwahrscheinlich ist. Der saudiarabische Kronprinz dürfte nach dem israelischen Luftangriff auf Hamas-Vertreter in Katar im September seinerseits auf Sicherheitsgarantien der USA dringen.
"Wahrhaft historisch": Trump begeistert über Gaza-Resolution
Trump-Regierung nimmt über 130 Menschen bei Razzia fest
Die US-Einwanderungsbehörde hat bei einer zweitägigen Razzia in Charlotte im Bundesstaat North Carolina mehr als 130 mutmaßliche illegale Einwanderer festgenommen. Die Grenzschutzpolizei habe die Personen am Samstag und Sonntag bei einer Bundesoperation gegen undokumentierte Migranten in Gewahrsam genommen, teilte Behördensprecher Rob Brisley am Montag mit. "Wir werden die Durchsetzung der Gesetze unserer Nation nicht einstellen, bis jeder kriminelle illegale Ausländer festgenommen und aus unserem Land entfernt wurde", sagte er. Die Aktion soll sich dem Bericht zufolge auch auf Raleigh, die zweitgrößte Stadt des Bundesstaates, ausweiten. Bürgermeisterin Janet Cowell sagte, die Polizei ihrer Stadt sei nicht an den Planungen beteiligt worden.
Die aggressive Durchsetzung der Einwanderungsgesetze gehört zu den zentralen innenpolitischen Zielen von Präsident Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit. Seit September führten Bundesagenten Razzien in mehreren demokratisch regierten Städten durch. In Chicago stürmten ICE-Beamte im November eine Kindertagesstätte und nahmen eine kolumbianische Erzieherin vor den Augen weinender Kinder fest. In einem Vorort der Stadt drangen Beamte zudem in eine Seniorenwohnanlage ein.
In Los Angeles verhafteten maskierte Grenzschützer einen US-Bürger auf einem Baumarkt-Parkplatz, während sein Kleinkind im Auto saß. Die Einsätze lösten landesweit Proteste aus. In Charlotte demonstrierten Schüler friedlich gegen das Vorgehen. Videos in sozialen Medien zeigten maskierte Beamte, die die Scheibe eines Pickups einschlugen und einen Mann herauszerrten. Am Montag blockierte ein Richter im südlichen US-Bundesstaat Tennessee die vom republikanischen Gouverneur Bill Lee angeordnete Entsendung der Nationalgarde nach Memphis mit der Begründung, der Einsatz sei wahrscheinlich nicht legal.
Clinton-Minister zieht sich wegen Kontakt zu Epstein zurück
Der bekannte US-Ökonom Larry Summers zieht sich wegen seiner früheren Verbindungen zum mittlerweile verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. "Ich schäme mich zutiefst für mein Handeln und bin mir bewusst, welchen Schmerz es verursacht hat", erklärte Summers in einer Stellungnahme, die mehreren US-Medien vorlag.
Summers war früher unter dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton Finanzminister und später Berater des damaligen Präsidenten Barack Obama. Zu Beginn der 2000er war er Präsident der Elite-Universität Harvard. Zuletzt hatte der Ex-Minister neben einer Harvard-Professur auch etliche andere Posten inne, unter anderem im Vorstand von ChatGPT-Betreiber OpenAI und als Kolumnist für Bloomberg News.
E-Mails und Textnachrichten, die jüngst ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses veröffentlicht hatte, legten einen engen persönlichen Austausch zwischen Summers und Epstein offen. Die Harvard-Zeitung "Crimson" berichtete über den Austausch, der erst kurz vor Epsteins Festnahme im Sommer 2019 endete, und in dem sich Summers auch abfällig über Frauen äußerte. Summers erklärte nun, er übernehme "die volle Verantwortung" für seine "fehlgeleitete Entscheidung, weiterhin mit Herrn Epstein" in Kontakt geblieben zu sein. Seine Lehrverpflichtungen in Harvard wolle er weiter erfüllen, sich aber von öffentlichen Aufgaben zurückziehen, um Vertrauen zurückzugewinnen und Beziehungen zu Menschen in seinem Umfeld zu reparieren.
Montag, 17. November
Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen
Trumps Katastrophenschutz-Chef tritt zurück
Nach sechs Monaten im Amt ist der Chef der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA zurückgetreten, wie mehrere US-Medien berichten. Nach Angaben der "Washington Post" reichte David Richardson am Montag seinen Rücktritt ein. Der frühere Marineoffizier hatte den Posten im Mai kommissarisch übernommen, nachdem Heimatschutzministerin Kristi Noem seinen Vorgänger entlassen hatte. FEMA-Chef Cameron Hamilton hatte öffentlich dem Ziel der Ministerin widersprochen, die Behörde abzuschaffen.
Einen konkreten Grund für den Rücktritt von David Richardson nennen die US-Medien nicht. Laut "Washington Post" soll er die FEMA nur halbherzig geführt haben. Behördenmitarbeiter hätten in den vergangenen Monaten immer wieder geklagt, dass Richardson nicht an internen Konferenzen teilnehme und schlecht zu erreichen sei, heißt es. Auch bei der Flutkatastrophe in Texas Anfang Juli mit mehr als 100 Todesopfern sei Richardson zunächst nicht zu erreichen gewesen. Zuletzt habe Heimatschutzministerin Noem Richardson untersagt, mit der Presse zu sprechen.
Hauptamtlich leitet David Richardson das Büro zur Abwehr von Massenvernichtungswaffen (CWMD), das ebenfalls dem Heimatschutzministerium untersteht. Dieses Amt wird er laut "Washington Post" auch weiter ausführen. Wer künftig die Katastrophenschutzbehörde leiten soll, ist unklar. US-Präsident Donald Trump hatte die FEMA in der Vergangenheit immer wieder scharf kritisiert und mit Kürzungen der Mittel gedroht, beispielsweise nach den schweren Waldbränden in Kalifornien 2019, während Trumps erster Amtszeit.
Klage gegen Ex-FBI-Chef – Trump droht Debakel
