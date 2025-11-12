Newsblog zur US-Politik Nach US-Angriffen: Verbündete stoppen Geheimdienstkooperation



Von Finn Michalski , Jakob Hartung 12.11.2025 - 08:38 Uhr

Angebliches Drogenboot im Visier der US-Armee: Internationale Partner haben Bedenken bei US-Vorgehen.

Verbündete pausieren geheimdienstliche Zusammenarbeit mit USA. Das größte Kriegsschiff der Welt liegt nun vor Venezuela. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 12. November

Staaten stellen geheimdienstliche Kooperation mit den USA teilweise ein

Laut verschiedenen US-amerikanischen Medienberichten haben Großbritannien und Kolumbien ihre geheimdienstliche Kooperation mit den USA teilweise eingestellt. Wie CNN berichtete, vertreten britische Entscheidungsträger die Auffassung, dass die US-amerikanischen Schläge gegen angebliche Drogenboote illegal seien. Um sich nicht mitschuldig zu machen, soll die Informationsweitergabe zwischen Großbritannien und den USA bereits vor über einem Monat gestoppt worden sein, erklärte eine mit den Umständen vertraute Person gegenüber CNN.

Das Vereinigte Königreich kontrolliert in der Karibik eine Vielzahl von Territorien und verfügt dort über ein weit verzweigtes Informationsnetzwerk. Über Jahre hinweg haben britische Behörden ihren amerikanischen Partnern geholfen, mutmaßliche Schmugglerboote zu identifizieren. In der Vergangenheit wurden die Ziele in den karibischen Gewässern gestoppt, geentert, die Crew festgenommen und Drogen sichergestellt. Seit September ist die Trump-Regierung jedoch dazu übergegangen, mit Luftschlägen gegen diese Boote vorzugehen. Laut Medienberichten gab es insgesamt 14 Angriffe mit mehr als 70 Todesopfern.

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sagte am Dienstag, er habe seine Sicherheitskräfte im Land angewiesen, den Austausch nachrichtendienstlicher Informationen mit US-Sicherheitsbehörden auszusetzen, bis die Angriffe in der Karibik aufhören, und erklärte in einem Beitrag auf X: "Der Kampf gegen Drogen muss den Menschenrechten der Menschen in der Karibik untergeordnet werden."

US-Abgeordnete kritisiert unhaltbare Zustände in Migrantenlager

Die oppositionelle Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus Veronica Escobar wirft der Regierung von Präsident Donald Trump unmenschliche Zustände im größten Lager der USA für Migranten vor. In einem Brief an Heimatschutzministerin Kristi Noem beklagte die Demokratin auf Grundlage von Aussagen von Insassen ungenießbares Trinkwasser, verdorbenes Essen und eine unzureichende medizinische Versorgung in dem Lager in El Paso im Bundesstaat Texas. Die Lage habe sich seit früheren Beschwerden nicht gebessert. Das Heimatschutzministerium hatte im September die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, alle Insassen erhielten angemessene Mahlzeiten und medizinische Behandlung.