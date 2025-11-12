Dienstag, 18. November

Aufregung um Trump-Foto mit US-Flagge – Präsident reagiert

Eine US-Flagge am Boden – das kümmert US-Präsident Trump weiter. Er bestreitet den Vorfall. Über die Kunst der Negation. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Trump lobt saudischen Kronprinz: Top-Bilanz bei Menschenrechten

Trump feiert den saudischen Kronprinzen bin Salman in Washington. Nur zu einem Mord schweigt er beharrlich. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Reporterin fragt nach Epstein – Trump droht mit Lizenzentzug

Beim Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weißen Haus in Washington hat US-Präsident Donald Trump eine Reporterin verbal scharf attackiert und drohte ihrem Sender "ABC News" mit dem Entzug seiner Sendelizenz. Die Journalistin Mary Bruce hatte zunächst Trump gefragt, ob er es für angemessen halte, dass seine Familie in Saudi-Arabien Geschäfte mache. Dann konfrontierte Bruce den Staatsgast mit der Erkenntnis von US-Geheimdiensten, dass er in die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018 verwickelt sei und fragte Mohammed bin Salman direkt: "Warum sollten die Amerikaner Ihnen vertrauen?"

Nach den Fragen von Bruce bezeichnete Trump "ABC News" zunächst als "Fake News", ging aber noch ausführlich darauf ein und sagte, seine Familie sei in Saudi-Arabien weniger aktiv als sie sein könnte. Doch anschließend stellte Bruce eine weitere Frage – dieses Mal im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre. Warum Trump die Akten nicht einfach freigebe, statt auf eine Abstimmung im Kongress zu warten, wollte die Reporterin wissen. Daraufhin folgte Trumps Verbalattacke. "Es ist nicht die Frage, die mich stört, sondern Ihre Einstellung", setzte Trump in Richtung der Reporterin an.

"Sie sind eine furchtbare Reporterin", so der Präsident weiter. "Schon die Art, wie Sie diesem hochrespektierten Mann (bin Salman) diese schlimmen und ungezogenen Fragen stellen (...) Sie könnten auch nett fragen", so Trump weiter. Dann behauptet Trump erneut, er habe nichts mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu tun, bevor er erneut auf die Reporterin und ihren Sender losgeht: "ABC News ist ein Scheißunternehmen und ich denke ABC sollte die Sendelizenz entzogen werden, weil Ihre Nachrichten so verlogen sind." Die Reporterin solle lieber die Demokraten nach deren Verbindungen zu Epstein befragen, so Trump.

Putin bietet Trump Gefangenenaustausch an

Russland führt nach Angaben seines Sondergesandten Kirill Dmitrijew mit den USA Gespräche über einen weiteren Gefangenenaustausch. "Ich habe mich mit einigen US-Vertretern und Mitgliedern des Teams von (Präsident Donald) Trump zu Gesprächen über humanitäre Themen, wie mögliche Gefangenenaustausche, getroffen", zitierte das Nachrichtenportal Axios Dmitrijew am Dienstag. Ein amerikanischer Vertreter bestätigte die Angaben dem Bericht zufolge.