Von Finn Michalski , Jakob Hartung Aktualisiert am 12.11.2025 - 17:53 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Jack Schlossberg (Archivbild): Der Enkel von John F. Kennedy will für das Repräsentantenhaus kandidieren. (Quelle: IMAGO/Bonnie Cash - Pool via CNP/imago)

Ein weiteres Mitglied der Kennedy-Familie strebt in die US-Politik. Verbündete pausieren geheimdienstliche Zusammenarbeit mit den USA. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 12. November

JFK-Enkel Jack Schlossberg will in die Politik

Ein weiterer Kennedy will in die US-Politik: Jack Schlossberg, Enkel des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (1917–1963) und seiner Ehefrau Jacqueline Kennedy Onassis (1929–1994), tritt für einen Sitz im US-Repräsentantenhaus an. Er werde in seinem New Yorker Wahlkreis 2026 für die Demokratische Partei antreten, verkündete der 32-Jährige via Instagram-Video.

Der Demokrat Jerry Nadler, der diesen Wahlkreis zuletzt gewann, hatte bereits angekündigt, dann in den Ruhestand gehen zu wollen. Es wird allerdings erwartet, dass noch zahlreiche weitere Demokraten in diesem Wahlkreis antreten werden – ein Erfolg für Schlossberg gilt deswegen keineswegs als gesichert.

Der 1993 als Sohn des Künstlers Edwin Schlossberg und der JFK-Tochter Caroline Kennedy geborene Jack Schlossberg hat an den Eliteuniversitäten Harvard und Yale Jura studiert und zuletzt unter anderem als Journalist gearbeitet.

Trump: BBC hat "die Öffentlichkeit betrogen"

Nach der Androhung einer Milliardenklage hat US-Präsident Donald Trump wegen der Bearbeitung einer Rede vom 6. Januar 2021 erneut gegen die BBC ausgeteilt. Der britische Sender habe "die Öffentlichkeit betrogen und das auch zugegeben", sagte Trump dem US-Sender Fox News. Mehr dazu lesen Sie hier.

Staaten stellen geheimdienstliche Kooperation mit den USA teilweise ein

Laut verschiedenen US-amerikanischen Medienberichten haben Großbritannien und Kolumbien ihre geheimdienstliche Kooperation mit den USA teilweise eingestellt. Wie CNN berichtete, vertreten britische Entscheidungsträger die Auffassung, dass die US-amerikanischen Schläge gegen angebliche Drogenboote illegal sind. Um sich nicht mitschuldig zu machen, soll die Informationsweitergabe zwischen Großbritannien und den USA bereits vor über einem Monat gestoppt worden sein, erklärte eine mit den Umständen vertraute Person dem US-Sender CNN.