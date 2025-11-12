Newsblog zur US-Politik Kongress beendet "Shutdown" – Trump muss noch unterschreiben

US-Präsident Donald Trump unterzeichnet Dokumente. Ihm wird auch das neue Haushaltsgesetz vorgelegt. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Allison Bailey/imago)

Donald Trump reagiert auf die jüngsten Epstein-Enthüllungen. Der Haushaltsstreit in den USA ist zunächst beendet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 13. November

Kongress beendet Haushalts-Stillstand

Ein Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte ist in greifbarer Nähe. Nach dem Senat beschloss als zweite Parlamentskammer nun auch das Repräsentantenhaus einen Übergangshaushalt. Für das Inkrafttreten des Gesetzespakets und ein Ende des bislang längsten Shutdowns der US-Geschichte fehlt nur noch die Unterschrift von Präsident Donald Trump.

Im Repräsentantenhaus, wo die Republikaner die Mehrheit haben, stimmten 222 Abgeordnete für den Übergangshaushalt, 209 waren dagegen. Auch unter den oppositionellen Demokraten gab es am Ende einige Befürworter.

Seit 1. Oktober haben die Vereinigten Staaten keinen Bundeshaushalt mehr, die Regierungsgeschäfte funktionieren nur noch eingeschränkt. Behördenmitarbeiter bekommen kein Gehalt mehr, die Lebensmittelhilfe für viele Amerikaner bleibt aus und Tausende Flüge werden gestrichen.

USA weisen Kritik an Angriffen in der Karibik zurück

Die USA haben bei einem G7-Treffen in Kanada ihre umstrittenen Militärschläge in der Karibik gegen Kritik von europäischen Partnern verteidigt. US-Außenminister Marco Rubio wies die Einwände am Mittwoch scharf zurück. "Die Europäische Union bestimmt nicht, was internationales Recht ist", sagte Rubio. "Sie bestimmt schon gar nicht, wie die USA ihre nationale Sicherheit verteidigen." Zuvor hatte der französische Außenminister Jean-Noel Barrot die Angriffe als Verletzung des Völkerrechts bezeichnet. Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte, solche Schläge seien nur zur Selbstverteidigung oder durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates zu rechtfertigen.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben bislang mindestens 19 Angriffe auf mutmaßliche Drogenschiffe ausgeführt, wobei mindestens 76 Menschen getötet wurden. Die US-Regierung beruft sich auf das Recht zur Selbstverteidigung. Unabhängige UN-Experten bezeichneten das Vorgehen hingegen als mögliche Verletzung des Seerechts und sprachen von außergerichtlichen Hinrichtungen.

Genügend Unterschriften für Epstein-Gesetzentwurf zusammen

Im Repräsentantenhaus gibt eine Mehrheit für die Abstimmung über einen Gesetzentwurf, mit dem alle Epstein-Dokumente veröffentlicht werden sollen. Die erforderliche Mehrheit von 218 Stimmen wurde erreicht. Auch drei Republikanerinnen unterschrieben und stellen sich damit gegen US-Präsident Trump.

Mittwoch, 12. November

