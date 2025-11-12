Newsblog zur US-Politik Krieg gegen Venezuela? Trump deutet Entscheidung an
US-Präsident Donald Trump will sich zu Venezuela entschieden haben. Einer früheren Anhängerin entzieht er die Unterstützung. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 15. November
Krieg gegen Venezuela? Trump deutet Entscheidung an
Hochrangige Regierungsbeamte sind diese Woche im Weißen Haus zu drei Treffen für Beratungen über ein mögliches militärisches Vorgehen in Venezuela zusammengekommen, heißt es aus Regierungskreisen in Washington. Die Beratungen finden vor dem Hintergrund einer wachsenden US-Militärpräsenz in der Karibik statt. Präsident Donald Trump deutete an, dass eine Entscheidung über ein militärisches Vorgehen gegen Venezuela bald fallen könnte. "Ich kann Ihnen nicht sagen, was es sein wird, aber ich habe meine Entscheidung so gut wie getroffen", sagte er Reportern.
- Operation "Southern Spear": Trump erhöht den Druck
Den Angaben zufolge nahm Trump am Donnerstag an einem Treffen im Situation Room teil, bei dem ihm eine Reihe von Optionen vorgestellt wurden. An dem Treffen nahmen unter anderem Vizepräsident JD Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth und der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs, General Dan Caine, teil. Die USA haben F-35-Flugzeuge, Kriegsschiffe und ein Atom-U-Boot in die Region verlegt. Zudem ist die Flugzeugträgerkampfgruppe "Gerald R. Ford" mit mehr als 75 Militärflugzeugen und über 5.000 Soldaten in die Region verlegt worden.
Die US-Regierung wirft dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro enge Verbindungen zum illegalen Drogenhandel vor und hat ein Kopfgeld von 50 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Das US-Militär hat in der Region bereits mindestens 20 Angriffe auf mutmaßliche Drogenschiffe unternommen, bei denen 80 Menschen getötet wurden. Diese Angriffe stießen bei demokratischen Abgeordneten und einigen europäischen Verbündeten auf Kritik. Auch die Spannungen mit dem Nachbarland Kolumbien haben sich in den letzten Wochen verschärft, nachdem Trump den linksgerichteten Präsidenten Gustavo Petro als "Drahtzieher im illegalen Drogenhandel" bezeichnet hatte.
Trump schaltet sich in Konflikt in Asien ein
US-Präsident Donald Trump schaltet sich in den wieder aufgeflammten Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha ein. Er habe mit den Regierungschefs beider Länder telefoniert und gehe davon aus, dass die Lage "in Ordnung sein wird", sagt Trump am Freitag (Ortszeit). Thailand setzte diese Woche einen von den USA vermittelten Waffenstillstand aus.
Marjorie Taylor Greene verliert Trumps Unterstützung
Donald Trump hat auf seiner Plattform die Unterstützung für die MAGA-Aktivistin und republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene zurückgezogen. "Alles, was ich von 'verrückten' Marjorie sehe, ist, dass sie sich ständig beschwert, beschwert, beschwert!", schrieb Trump und zählte wie oft auch, welche Erfolge er seiner Ansicht nach zu verbuchen habe. "Sie hat vielen Leuten erzählt, dass sie verärgert ist, weil ich ihre Anrufe nicht mehr beantworte, aber mit 219 Kongressabgeordneten, 53 US-Senatoren, 24 Kabinettsmitgliedern, fast 200 Ländern und einem ansonsten normalen Leben kann ich nicht jeden Tag die Anrufe einer schimpfenden Verrückten entgegennehmen", schrieb der sichtlich verärgerte Präsident.
MTG, wie sie auch genannt wird, war lange Zeit eine der wichtigsten Unterstützerinnen von Trump und wird dem extrem rechten Flügel der Republikaner zugerechnet. Zuletzt hatte sie Trump kritisiert, weil er die Epstein-Akten nicht alle freigegeben hat.
Trump kündigt Klage gegen BBC an
US-Präsident Donald Trump will trotz der Entschuldigung der BBC Schadensersatz von dem Sender. Am Freitagabend sagte er nach Angaben der BBC gegenüber Reportern an Bord der Air Force One: "Wir werden sie wahrscheinlich irgendwann nächste Woche auf eine Summe zwischen einer Milliarde und fünf Milliarden Dollar verklagen. Wir müssen das tun." Die BBC hatte sich zuvor entschuldigt.
USA machen chinesischem Konzern Alibaba Vorwürfe
Die US-Regierung wirft dem chinesischen Online-Konzern Alibaba einem Medienbericht zufolge die technologische Unterstützung chinesischer Militäroperationen gegen Ziele in den USA vor. Die Zeitung "Financial Times" ("FT") berichtete am Freitag unter Berufung auf einen Vermerk des Weißen Hauses zur nationalen Sicherheit, der Konzern versorge die chinesische Volksbefreiungsarmee mit Technologien, die die Sicherheit der USA bedrohten. Der Bericht basiere auf kürzlich freigegebenen, vormals streng geheimen Geheimdienstinformationen.
Alibaba wies die Vorwürfe zurück. "Die Behauptungen und Unterstellungen in dem Artikel sind vollkommen falsch", teilte das Unternehmen mit. Es handle sich um eine "böswillige PR-Kampagne", die darauf abziele, das jüngste Handelsabkommen von Präsident Donald Trump mit China zu untergraben.
US-Regierung erlaubt Kauf ausländischer Lukoil-Töchter
Die US-Regierung hat den Weg für einen möglichen Verkauf der ausländischen Betriebe des russischen Ölkonzerns Lukoil freigemacht. Das US-Finanzministerium erteilte am Freitag eine Lizenz, die es potenziellen Käufern erlaubt, bis zum 13. Dezember mit Lukoil über den Erwerb seiner ausländischen Vermögenswerte zu verhandeln. Zudem wurden Geschäftsbeziehungen mit der Lukoil-Raffinerie in Bulgarien genehmigt, nachdem die Regierung in Sofia Schritte zur Übernahme der Anlage in Burgas eingeleitet hatte.
Freitag, 14. November
Trump nimmt Zölle wieder zurück
US-Präsident Donald Trump hat per Dekret eine Reihe von Lebensmittelimporten von den Anfang des Jahres verhängten umfassenden Zöllen ausgenommen. Dazu gehören Rindfleisch, Tomaten, Kaffee und Bananen, wie das Weiße Haus am Freitag mitteilte. Damit will die US-Regierung auf die wachsenden Sorgen der Amerikaner über die anhaltend hohen Lebensmittelpreise reagieren. Die neuen Ausnahmen treten rückwirkend in Kraft. Trump hatte das globale Handelssystem mit der Einführung von Basiszöllen von zehn Prozent auf Importe aus fast allen Ländern umgestaltet.
Die Maßnahme stellt eine deutliche Kehrtwende Trumps dar. Er hatte lange darauf bestanden, dass seine Einfuhrzölle die Inflation nicht anheizen. Der Schritt folgt auf eine Reihe von Siegen der Demokraten bei Wahlen auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene, bei denen die Lebenshaltungskosten ein zentrales Thema waren. Der demokratische Abgeordnete Richard Neal sagte, die Trump-Regierung versuche jetzt, "ein Feuer zu löschen, das sie selbst gelegt hat, und verkauft das als Fortschritt".
USA planen angeblich Teilung Gazas
In der US-Regierung gibt es offenbar Pläne zur Teilung des Gazastreifens in zwei Zonen. Das berichtet der britische "Guardian" unter Berufung auf interne Dokumente des US-Militärs und Quellen, die mit den Plänen vertraut sein sollen. Demnach soll es eine "grüne Zone" unter Kontrolle israelischer und internationaler Truppen, in der schon bald mit dem Wiederaufbau begonnen werden könnte. Eine zweite, "rote Zone" würde demnach unter Kontrolle der Palästinenser bleiben. Wann der Wiederaufbau in diesem Gebiet beginnen würde, ist dem Bericht zufolge unklar.
"Im Idealfall würde der Gazastreifen zeitgleich wiederaufgebaut werden", zitiert der "Guardian" einen US-Beamten. "Aber das ist Wunschdenken. Es wird lange dauern und nicht einfach werden." Internationale Truppen würden demnach zunächst nur hinter der sogenannten gelben Linie im Gazastreifen zum Einsatz kommen. Die "gelbe Linie" teilt das Palästinensergebiet etwa mittig und markiert die Linie, hinter die sich die israelischen Truppen im Zuge des von den USA vermittelten Waffenstillstandsabkommens mit der Hamas zurückgezogen haben.
