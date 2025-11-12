Newsblog zur US-Politik Krieg gegen Venezuela? Trump deutet Entscheidung an

Blick auf das Flugdeck des Flugzeugträgers "USS Gerald R. Ford", der vor der Küste Venezuelas liegt: "Habe meine Entscheidung so gut wie getroffen". (Quelle: Seaman Paige Brown)

News folgen Artikel teilen

US-Präsident Donald Trump will sich zu Venezuela entschieden haben. Einer früheren Anhängerin entzieht er die Unterstützung. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Samstag, 15. November

Krieg gegen Venezuela? Trump deutet Entscheidung an

Hochrangige Regierungsbeamte sind diese Woche im Weißen Haus zu drei Treffen für Beratungen über ein mögliches militärisches Vorgehen in Venezuela zusammengekommen, heißt es aus Regierungskreisen in Washington. Die Beratungen finden vor dem Hintergrund einer wachsenden US-Militärpräsenz in der Karibik statt. Präsident Donald Trump deutete an, dass eine Entscheidung über ein militärisches Vorgehen gegen Venezuela bald fallen könnte. "Ich kann Ihnen nicht sagen, was es sein wird, aber ich habe meine Entscheidung so gut wie getroffen", sagte er Reportern.

Operation "Southern Spear": Trump erhöht den Druck

Die US-Regierung wirft dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro enge Verbindungen zum illegalen Drogenhandel vor und hat ein Kopfgeld von 50 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Das US-Militär hat in der Region bereits mindestens 20 Angriffe auf mutmaßliche Drogenschiffe unternommen, bei denen 80 Menschen getötet wurden. Diese Angriffe stießen bei demokratischen Abgeordneten und einigen europäischen Verbündeten auf Kritik. Auch die Spannungen mit dem Nachbarland Kolumbien haben sich in den letzten Wochen verschärft, nachdem Trump den linksgerichteten Präsidenten Gustavo Petro als "Drahtzieher im illegalen Drogenhandel" bezeichnet hatte.

Trump schaltet sich in Konflikt in Asien ein

US-Präsident Donald Trump schaltet sich in den wieder aufgeflammten Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha ein. Er habe mit den Regierungschefs beider Länder telefoniert und gehe davon aus, dass die Lage "in Ordnung sein wird", sagt Trump am Freitag (Ortszeit). Thailand setzte diese Woche einen von den USA vermittelten Waffenstillstand aus.

Marjorie Taylor Greene verliert Trumps Unterstützung