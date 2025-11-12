Russland bietet USA neuen Gefangenenaustausch an

Zuvor hatte Trump seine Gesprächsbereitschaft gegenüber Venezuela bekräftigt. Er werde zu gegebener Zeit mit Maduro sprechen, sagte Trump.

Trump empfängt saudi-arabischen Kronprinzen im Weißen Haus

Donald Trump empfängt am Dienstag den einflussreichen saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weißen Haus. Es ist der erste Besuch des Thronfolgers in Washington seit der Ermordung des regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018. Ein US-Geheimdienstbericht kam zu dem Schluss, dass bin Salman dessen Tötung gebilligt hatte.

Trump setzt auf gute Beziehungen zu Saudi-Arabien und hatte das Königreich im Mai besucht. Der US-Präsident will erreichen, dass der Golfstaat seine Beziehungen zu Israel normalisiert. Angesichts des Konflikts um Gaza gilt dies allerdings als unwahrscheinlich ist. Der saudische Kronprinz dürfte nach dem israelischen Luftangriff auf Hamas-Vertreter in Katar im September seinerseits auf Sicherheitsgarantien der USA dringen.

"Wahrhaft historisch": Trump begeistert über Gaza-Resolution

Donald Trump stuft die Verabschiedung einer Resolution zur Absicherung seines Friedensplans für den Gazastreifen im UN-Sicherheitsrat als historischen Fortschritt ein. Lesen Sie hier mehr dazu.

Trump-Regierung nimmt über 130 Menschen bei Razzia fest

Die US-Einwanderungsbehörde hat bei einer zweitägigen Razzia in Charlotte im Bundesstaat North Carolina mehr als 130 mutmaßliche illegale Einwanderer festgenommen. Die Grenzschutzpolizei habe die Personen am Samstag und Sonntag bei einer Bundesoperation gegen undokumentierte Migranten in Gewahrsam genommen, teilte Behördensprecher Rob Brisley am Montag mit. "Wir werden die Durchsetzung der Gesetze unserer Nation nicht einstellen, bis jeder kriminelle illegale Ausländer festgenommen und aus unserem Land entfernt wurde", sagte er. Die Aktion soll sich dem Bericht zufolge auch auf Raleigh, die zweitgrößte Stadt des Bundesstaates, ausweiten. Bürgermeisterin Janet Cowell sagte, die Polizei ihrer Stadt sei nicht an den Planungen beteiligt worden.

Die aggressive Durchsetzung der Einwanderungsgesetze gehört zu den zentralen innenpolitischen Zielen von Präsident Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit. Seit September führten Bundesagenten Razzien in mehreren demokratisch regierten Städten durch. In Chicago stürmten ICE-Beamte im November eine Kindertagesstätte und nahmen eine kolumbianische Erzieherin vor den Augen weinender Kinder fest. In einem Vorort der Stadt drangen Beamte zudem in eine Seniorenwohnanlage ein.