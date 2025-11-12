Newsblog zur US-Politik Russland bietet USA neuen Gefangenenaustausch an
Der Kreml startet eine diplomatische Offensive in Washington. Ein Ex-Minister zieht sich wegen seines Kontaktes zu Epstein zurück. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 18. November
Putin bietet Trump Gefangenenaustausch an
Russland führt nach Angaben seines Sondergesandten Kirill Dmitrijew mit den USA Gespräche über einen weiteren Gefangenenaustausch. "Ich habe mich mit einigen US-Vertretern und Mitgliedern des Teams von (Präsident Donald) Trump zu Gesprächen über humanitäre Themen, wie mögliche Gefangenenaustausche, getroffen", zitierte das Nachrichtenportal Axios Dmitrijew am Dienstag. Ein amerikanischer Vertreter bestätigte die Angaben dem Bericht zufolge.
Die USA seien demnach dafür offen, es stehe jedoch nichts unmittelbar bevor. Russland hofft Axios zufolge, dass ein neuer Gefangenenaustausch als Zeichen des guten Willens gewertet würde und mehr Vertrauen zwischen beiden Ländern schaffe. Weder Dmitrijew noch der US-Vertreter hätten gesagt, um welche Gefangenen es konkret geht.
Im August 2024 hatten die USA und Russland den größten Gefangenenaustausch seit dem Kalten Krieg vollzogen. Dabei kamen 24 Gefangene frei, darunter der US-Journalist Evan Gershkovich und der ehemalige US-Soldat Paul Whelan. Anfang des Jahres hatte die Trump-Regierung zudem die Freilassung des US-Lehrers Marc Fogel und der russisch-amerikanischen Ballerina Ksenia Karelina erreicht. Eine Stellungnahme des Präsidialamtes in Washington zu dem Axios-Bericht lag zunächst nicht vor.
Maduro erklärt sich zu Gespräch mit Trump bereit
Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro ist inmitten der Spannungen mit den USA nach eigenen Angaben bereit zu einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump. "Dieses Land wird weiterhin in Frieden leben und in den Vereinigten Staaten wird jeder, der mit Venezuela sprechen möchte, dies ohne Probleme von Angesicht zu Angesicht tun können", sagte Maduro am Montag (Ortszeit) im venezolanischen Fernsehen. Es könne jedoch nicht zugelassen werden, "dass das christliche Volk Venezuelas bombardiert und massakriert wird".
Zuvor hatte Trump seine Gesprächsbereitschaft gegenüber Venezuela bekräftigt. Er werde zu gegebener Zeit mit Maduro sprechen, sagte Trump.
Trump empfängt saudi-arabischen Kronprinzen im Weißen Haus
Donald Trump empfängt am Dienstag den einflussreichen saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weißen Haus. Es ist der erste Besuch des Thronfolgers in Washington seit der Ermordung des regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018. Ein US-Geheimdienstbericht kam zu dem Schluss, dass bin Salman dessen Tötung gebilligt hatte.
Trump setzt auf gute Beziehungen zu Saudi-Arabien und hatte das Königreich im Mai besucht. Der US-Präsident will erreichen, dass der Golfstaat seine Beziehungen zu Israel normalisiert. Angesichts des Konflikts um Gaza gilt dies allerdings als unwahrscheinlich ist. Der saudische Kronprinz dürfte nach dem israelischen Luftangriff auf Hamas-Vertreter in Katar im September seinerseits auf Sicherheitsgarantien der USA dringen.
"Wahrhaft historisch": Trump begeistert über Gaza-Resolution
Donald Trump stuft die Verabschiedung einer Resolution zur Absicherung seines Friedensplans für den Gazastreifen im UN-Sicherheitsrat als historischen Fortschritt ein. Lesen Sie hier mehr dazu.
Trump-Regierung nimmt über 130 Menschen bei Razzia fest
Die US-Einwanderungsbehörde hat bei einer zweitägigen Razzia in Charlotte im Bundesstaat North Carolina mehr als 130 mutmaßliche illegale Einwanderer festgenommen. Die Grenzschutzpolizei habe die Personen am Samstag und Sonntag bei einer Bundesoperation gegen undokumentierte Migranten in Gewahrsam genommen, teilte Behördensprecher Rob Brisley am Montag mit. "Wir werden die Durchsetzung der Gesetze unserer Nation nicht einstellen, bis jeder kriminelle illegale Ausländer festgenommen und aus unserem Land entfernt wurde", sagte er. Die Aktion soll sich dem Bericht zufolge auch auf Raleigh, die zweitgrößte Stadt des Bundesstaates, ausweiten. Bürgermeisterin Janet Cowell sagte, die Polizei ihrer Stadt sei nicht an den Planungen beteiligt worden.
Die aggressive Durchsetzung der Einwanderungsgesetze gehört zu den zentralen innenpolitischen Zielen von Präsident Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit. Seit September führten Bundesagenten Razzien in mehreren demokratisch regierten Städten durch. In Chicago stürmten ICE-Beamte im November eine Kindertagesstätte und nahmen eine kolumbianische Erzieherin vor den Augen weinender Kinder fest. In einem Vorort der Stadt drangen Beamte zudem in eine Seniorenwohnanlage ein.
In Los Angeles verhafteten maskierte Grenzschützer einen US-Bürger auf einem Baumarkt-Parkplatz, während sein Kleinkind im Auto saß. Die Einsätze lösten landesweit Proteste aus. In Charlotte demonstrierten Schüler friedlich gegen das Vorgehen. Videos in sozialen Medien zeigten maskierte Beamte, die die Scheibe eines Pickups einschlugen und einen Mann herauszerrten. Am Montag blockierte ein Richter im südlichen US-Bundesstaat Tennessee die vom republikanischen Gouverneur Bill Lee angeordnete Entsendung der Nationalgarde nach Memphis mit der Begründung, der Einsatz sei wahrscheinlich nicht legal.
Clinton-Minister zieht sich wegen Kontakt zu Epstein zurück
Der bekannte US-Ökonom Larry Summers zieht sich wegen seiner früheren Verbindungen zum mittlerweile verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. "Ich schäme mich zutiefst für mein Handeln und bin mir bewusst, welchen Schmerz es verursacht hat", erklärte Summers in einer Stellungnahme, die mehreren US-Medien vorlag.
Summers war früher unter dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton Finanzminister und später Berater des damaligen Präsidenten Barack Obama. Zu Beginn der 2000er war er Präsident der Elite-Universität Harvard. Zuletzt hatte der Ex-Minister neben einer Harvard-Professur auch etliche andere Posten inne, unter anderem im Vorstand von ChatGPT-Betreiber OpenAI und als Kolumnist für Bloomberg News.
E-Mails und Textnachrichten, die jüngst ein Ausschuss des US-Repräsentantenhauses veröffentlicht hatte, legten einen engen persönlichen Austausch zwischen Summers und Epstein offen. Die Harvard-Zeitung "Crimson" berichtete über den Austausch, der erst kurz vor Epsteins Festnahme im Sommer 2019 endete, und in dem sich Summers auch abfällig über Frauen äußerte. Summers erklärte nun, er übernehme "die volle Verantwortung" für seine "fehlgeleitete Entscheidung, weiterhin mit Herrn Epstein" in Kontakt geblieben zu sein. Seine Lehrverpflichtungen in Harvard wolle er weiter erfüllen, sich aber von öffentlichen Aufgaben zurückziehen, um Vertrauen zurückzugewinnen und Beziehungen zu Menschen in seinem Umfeld zu reparieren.
Montag, 17. November
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters