US-Justizministerium geht gerichtlich gegen Wahlkreisänderung in Kalifornien vor

Das US-Justizministerium geht gerichtlich gegen die durch ein Referendum bestätigte Änderung von Wahlkreisen in Kalifornien vor. Der vom demokratischen Gouverneur Gavin Newsom vorangetriebene Neuzuschnitt der Wahlkreise in Kalifornien sei ein "dreister Machtgriff, der die Bürgerrechte mit Füßen tritt und den demokratischen Prozess verhöhnt", erklärte Justizministerin Pamela Bondi am Donnerstag (Ortszeit). Das Justizministerium schließe sich einer bereits vorliegenden Klage an.

Der mit dem Referendum geltende Neuzuschnitt sei eine "auf Rasse basierende Wahlkreisverschiebung", was gegen die Verfassung verstoße, fügte die Republikanerin hinzu. "Rasse kann nicht als Vorwand genutzt werden, um politische Interessen voranzutreiben", erklärte der für Bürgerrechte zuständige Stellvertreter Bondis, Jesus Osete.

Die Bürgerinnen und Bürger im demokratisch geprägten Kalifornien hatten am 4. November in einem Referendum für einen neuen Zuschnitt der Wahlkreise in dem Bundesstaat abgestimmt. Newsom fuhr dabei einen deutlichen Sieg ein. Der 58-Jährige ist ein erbitterter Gegner von US-Präsident Donald Trump. Er und seine Demokraten hatten das Referendum als klares Signal gegen Trump gewertet.

Katholische US-Bischöfe kritisieren Trump-Regierung

Die Konferenz der katholischen Bischöfe der USA hat am Freitag die Verschärfung der Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump in einer seltenen Stellungnahme verurteilt und sich für eine "sinnvolle Einwanderungsreform" ausgesprochen. "Wir sind beunruhigt über die Bedrohung der Unantastbarkeit von Gotteshäusern und des besonderen Charakters von Krankenhäusern und Schulen", sagten die Bischöfe in einer besonderen Botschaft, der ersten dieser Art seit zwölf Jahren.

Darin äußerten sie ihre Besorgnis über ein ihrer Meinung nach bestehendes "Klima der Angst und Sorge im Zusammenhang mit Fragen des Profilings" und der Durchsetzung der Einwanderungsgesetze. Sie seien betrübt über die Debatte und die Verunglimpfung von Migranten und lehnten "die wahllose Massenabschiebung von Menschen" ab. Die Bischöfe äußerten zudem Bedenken hinsichtlich der Bedingungen in Haftzentren und der von ihnen als willkürlich bezeichneten Aberkennung des legalen Status einiger Migranten.

50.000 neue Mitarbeiter seit Trumps Amtsantritt

Die US-Regierung hat seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump 50.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Der oberste Personalchef der Regierung, Scott Kupor, sagte am Donnerstagabend, es gebe größtenteils im Bereich der nationalen Sicherheit Neueinstellungen. Dies widerspiegele den politischen Focus der US-Regierung. Der Großteil der neuen Mitarbeiter, über den die Nachrichtenagentur Reuters zuerst berichtet hatte, arbeitet bei der Einwanderungs- und Zollbehörde (Immigration and Customs Enforcement).