Newsblog zur US-Politik Trump empfängt saudischen Kronprinzen im Weißen Haus
Mohammed bin Salman steht vor seiner Rehabilitation in den USA. Die US-Armee schlägt erneut in der Karibik zu. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 17. November
Abstimmung über Freigabe der Epstein-Akten erwartet
In der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wird am Dienstag im Repräsentantenhaus in Washington eine Abstimmung zur Freigabe aller Akten erwartet. Abgeordnete rechnen mit breiter Zustimmung zu dem Gesetz. Es wird von den oppositionellen Demokraten unterstützt, aber auch von Republikanern aus dem Regierungslager. Präsident Donald Trump hatte sich lange gegen die Abstimmung gesperrt, sprach sich am Sonntag dann aber dafür aus.
Kritiker werfen Trump vor, eine mögliche Verstrickung in die Epstein-Affäre vertuschen zu wollen. Ermittlern zufolge hatte Epstein über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt. Zuletzt veröffentlichte Emails des verurteilten Sexualstraftäters legen nahe, dass Trump davon wusste. Epstein war 2019 tot in einer Gefängniszelle aufgefunden worden, nach Behördenangaben beging er Suizid.
Trump empfängt saudischen Kronprinzen im Weißen Haus
US-Präsident Donald Trump empfängt am Dienstag den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weißen Haus. Es ist der erste Besuch des Thronfolgers in Washington seit der Ermordung des regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018. Ein US-Geheimdienstbericht kam zu dem Schluss, dass bin Salman dessen Tötung gebilligt hatte.
Trump setzt auf gute Beziehungen zu Saudi-Arabien und hatte das Königreich im Mai besucht. Der US-Präsident will erreichen, dass der Golfstaat seine Beziehungen zu Israel normalisiert. Angesichts des Konflikts um Gaza gilt dies allerdings als unwahrscheinlich. Der saudische Kronprinz dürfte nach dem israelischen Luftangriff auf Hamas-Vertreter in Katar im September seinerseits auf Sicherheitsgarantien der USA dringen.
Im Fokus des Besuchs dürften nach Ansicht von Experten auch geplante bilaterale Abkommen stehen, die Trump bei einem Besuch in der Golfregion im Mai dieses Jahres angebahnt hatte. Allein Rüstungsgeschäfte im Wert von 142 Milliarden Dollar waren damals vereinbart worden. Zur Debatte steht auch die Lieferung hochmoderner F-35-Kampfjets und eine Zusammenarbeit bei der zivilen Nutzung von Atomenergie in Saudi-Arabien.
Mails aufgetaucht: Was weiß Epsteins Bruder?
Die Baustellen des US-Präsidenten
Trump spricht sich für Veröffentlichung der Epstein-Akten aus
US-Präsident Donald Trump hat sich in einer bemerkenswerten Kehrtwende für eine Abstimmung des Repräsentantenhauses über eine Freigabe von Ermittlungsakten des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein ausgesprochen. "Die Republikaner im Repräsentantenhaus sollten dafür stimmen, die Epstein-Akten freizugeben, denn wir haben nichts zu verbergen", schrieb Trump am Sonntag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social. Damit die Akten tatsächlich veröffentlicht werden, braucht es allerdings weitere Schritte.
Sonntag, 16. November
US-Armee greift erneut Boot an – mehrere Tote
Die US-Armee hat in der Karibik nach eigenen Angaben erneut ein Boot angegriffen, mit dem angeblich Drogen in die USA geschmuggelt werden sollten. Den Angaben zufolge starben bei dem Angriff am Samstagnachmittag (Ortszeit) alle drei Personen an Bord des Bootes, wie die Armee am Sonntag auf der Plattform X mitteilte.
Es handelte sich um den 21. öffentlich bekannten Angriff auf angebliche Drogenboote seit Beginn der sogenannten Operation "Südlicher Speer". Bei den Einsätzen starben bislang insgesamt 83 Menschen. Beweise für ihre Verwicklung in Drogengeschäfte legte die US-Regierung bislang nicht vor. Washington wirft auch der venezolanischen Regierung vor, in den Drogenschmuggel in der Karibik verwickelt zu sein. Seit Wochen zieht die US-Armee Truppen in der Karibik zusammen und droht dem Regime von Machthaber Nicolás Maduro mit einem Angriff.
In diesem Zusammenhang hat nun auch der US-Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" sein Ziel in der Karibik erreicht. Das größte Kriegsschiff der Welt solle die Zerschlagung des Drogenhandels in der Region unterstützen, teilte die US-Marine mit. Der Flugzeugträger hatte vor Tagen bereits die Großregion des Einsatzgebiets des US-Südkommandos (U.S. Southern Command) erreicht. Dieses erstreckt sich über das Karibische Meer und Gewässer, die an Mittel- und Südamerika grenzen.
Trump nutzt offenbar Gerät, dessen Gebrauch er Biden vorwarf
Razzien gehen Immigranten auch in Charlotte
Die US-Bundesbehörden haben ihre Razzien gegen illegale Einwanderer auf den Süden der USA ausgeweitet. Am Samstag habe es Einsätze in der Bankenmetropole Charlotte in North Carolina gegeben, teilte das Heimatschutzministerium (DHS) mit. "Wir schicken verstärkt Einsatzkräfte des DHS nach Charlotte, um die Sicherheit der Amerikaner zu gewährleisten und Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit zu beseitigen", sagte DHS-Sprecherin Tricia McLaughlin. "Es gab zu viele Opfer von kriminellen illegalen Ausländern." Einzelheiten zu dem Einsatz, etwa zur Zahl der beteiligten Beamten oder der Festgenommenen, nannte das Ministerium zunächst nicht.
Trump kaufte Anleihen im dreistelligen Millionenwert
US-Präsident Donald Trump hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Anleihen von Firmen gekauft, die von seiner Politik profitieren. Von Ende August bis Anfang Oktober belaufen sich seine Investitionen in Unternehmens- und Kommunalanleihen auf mindestens 82 Millionen Dollar, wie aus Finanzdokumenten hervorgeht, die von der US-Behörde für Regierungsethik am Samstag veröffentlicht wurden. Der maximale Gesamtwert der Anleihekäufe überstieg den Unterlagen zufolge 337 Millionen Dollar.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters