Trump kaufte Anleihen von Firmen, die von seiner Politik profitieren
US-Präsident Donald Trump will sich zu Venezuela entschieden haben. Einer früheren Anhängerin entzieht er die Unterstützung. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 16. November
Razzien gehen Immigranten auch in Charlotte
Die US-Bundesbehörden haben ihre Razzien gegen illegale Einwanderer auf den Süden der USA ausgeweitet. Am Samstag habe es Einsätze in der Bankenmetropole Charlotte in North Carolina gegeben, teilte das Heimatschutzministerium (DHS) mit. "Wir schicken verstärkt Einsatzkräfte des DHS nach Charlotte, um die Sicherheit der Amerikaner zu gewährleisten und Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit zu beseitigen", sagte DHS-Sprecherin Tricia McLaughlin. "Es gab zu viele Opfer von kriminellen illegalen Ausländern." Einzelheiten zu dem Einsatz, etwa zur Zahl der beteiligten Beamten oder der Festgenommenen, nannte das Ministerium zunächst nicht.
Trump kaufte Anleihen im dreistelligen Millionenwert
US-Präsident Donald Trump hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Anleihen von Firmen gekauft, die von seiner Politik profitieren. Von Ende August bis Anfang Oktober belaufen sich seine Investitionen in Unternehmens- und Kommunalanleihen auf mindestens 82 Millionen Dollar, wie aus Finanzdokumenten hervorgeht, die von der US-Behörde für Regierungsethik am Samstag veröffentlicht wurden. Der maximale Gesamtwert der Anleihekäufe überstieg den Unterlagen zufolge 337 Millionen Dollar.
Zu den von Trump erworbenen Unternehmensanleihen gehören Chiphersteller wie Broadcom und Qualcomm, Technologieunternehmen wie Meta sowie die Wall-Street-Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley. Zu den Käufen von Schuldtiteln von Investmentbanken Ende August gehörten auch Anleihen von JP Morgan. Am Freitag forderte Trump das US-Justizministerium auf, gegen die Bank wegen ihrer Verbindungen zu dem verstorbenen Finanzier und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu ermitteln. Trump erwarb zudem Anleihen von Intel, nachdem die US-Regierung unter seiner Führung eine Beteiligung an dem Unternehmen erworben hatte.
Samstag, 15. November
Krieg gegen Venezuela? Trump deutet Entscheidung an
Hochrangige Regierungsbeamte sind diese Woche im Weißen Haus zu drei Treffen für Beratungen über ein mögliches militärisches Vorgehen in Venezuela zusammengekommen, heißt es aus Regierungskreisen in Washington. Die Beratungen finden vor dem Hintergrund einer wachsenden US-Militärpräsenz in der Karibik statt. Präsident Donald Trump deutete an, dass eine Entscheidung über ein militärisches Vorgehen gegen Venezuela bald fallen könnte. "Ich kann Ihnen nicht sagen, was es sein wird, aber ich habe meine Entscheidung so gut wie getroffen", sagte er Reportern.
- Operation "Southern Spear": Trump erhöht den Druck
Den Angaben zufolge nahm Trump am Donnerstag an einem Treffen im Situation Room teil, bei dem ihm eine Reihe von Optionen vorgestellt wurden. An dem Treffen nahmen unter anderem Vizepräsident JD Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth und der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs, General Dan Caine, teil. Die USA haben F-35-Flugzeuge, Kriegsschiffe und ein Atom-U-Boot in die Region verlegt. Zudem ist die Flugzeugträgerkampfgruppe "Gerald R. Ford" mit mehr als 75 Militärflugzeugen und über 5.000 Soldaten in die Region verlegt worden.
Die US-Regierung wirft dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro enge Verbindungen zum illegalen Drogenhandel vor und hat ein Kopfgeld von 50 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Das US-Militär hat in der Region bereits mindestens 20 Angriffe auf mutmaßliche Drogenschiffe unternommen, bei denen 80 Menschen getötet wurden. Diese Angriffe stießen bei demokratischen Abgeordneten und einigen europäischen Verbündeten auf Kritik. Auch die Spannungen mit dem Nachbarland Kolumbien haben sich in den letzten Wochen verschärft, nachdem Trump den linksgerichteten Präsidenten Gustavo Petro als "Drahtzieher im illegalen Drogenhandel" bezeichnet hatte.
Trump schaltet sich in Konflikt in Asien ein
US-Präsident Donald Trump schaltet sich in den wieder aufgeflammten Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha ein. Er habe mit den Regierungschefs beider Länder telefoniert und gehe davon aus, dass die Lage "in Ordnung sein wird", sagt Trump am Freitag (Ortszeit). Thailand setzte diese Woche einen von den USA vermittelten Waffenstillstand aus.
Marjorie Taylor Greene verliert Trumps Unterstützung
Donald Trump hat auf seiner Plattform die Unterstützung für die MAGA-Aktivistin und republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene zurückgezogen. "Alles, was ich von 'verrückten' Marjorie sehe, ist, dass sie sich ständig beschwert, beschwert, beschwert!", schrieb Trump und zählte wie oft auch, welche Erfolge er seiner Ansicht nach zu verbuchen habe. "Sie hat vielen Leuten erzählt, dass sie verärgert ist, weil ich ihre Anrufe nicht mehr beantworte, aber mit 219 Kongressabgeordneten, 53 US-Senatoren, 24 Kabinettsmitgliedern, fast 200 Ländern und einem ansonsten normalen Leben kann ich nicht jeden Tag die Anrufe einer schimpfenden Verrückten entgegennehmen", schrieb der sichtlich verärgerte Präsident.
MTG, wie sie auch genannt wird, war lange Zeit eine der wichtigsten Unterstützerinnen von Trump und wird dem extrem rechten Flügel der Republikaner zugerechnet. Zuletzt hatte sie Trump kritisiert, weil er die Epstein-Akten nicht alle freigegeben hat.
Trump kündigt Klage gegen BBC an
US-Präsident Donald Trump will trotz der Entschuldigung der BBC Schadensersatz von dem Sender. Am Freitagabend sagte er nach Angaben der BBC gegenüber Reportern an Bord der Air Force One: "Wir werden sie wahrscheinlich irgendwann nächste Woche auf eine Summe zwischen einer Milliarde und fünf Milliarden Dollar verklagen. Wir müssen das tun." Die BBC hatte sich zuvor entschuldigt.
USA machen chinesischem Konzern Alibaba Vorwürfe
Die US-Regierung wirft dem chinesischen Online-Konzern Alibaba einem Medienbericht zufolge die technologische Unterstützung chinesischer Militäroperationen gegen Ziele in den USA vor. Die Zeitung "Financial Times" ("FT") berichtete am Freitag unter Berufung auf einen Vermerk des Weißen Hauses zur nationalen Sicherheit, der Konzern versorge die chinesische Volksbefreiungsarmee mit Technologien, die die Sicherheit der USA bedrohten. Der Bericht basiere auf kürzlich freigegebenen, vormals streng geheimen Geheimdienstinformationen.
Alibaba wies die Vorwürfe zurück. "Die Behauptungen und Unterstellungen in dem Artikel sind vollkommen falsch", teilte das Unternehmen mit. Es handle sich um eine "böswillige PR-Kampagne", die darauf abziele, das jüngste Handelsabkommen von Präsident Donald Trump mit China zu untergraben.
US-Regierung erlaubt Kauf ausländischer Lukoil-Töchter
Die US-Regierung hat den Weg für einen möglichen Verkauf der ausländischen Betriebe des russischen Ölkonzerns Lukoil freigemacht. Das US-Finanzministerium erteilte am Freitag eine Lizenz, die es potenziellen Käufern erlaubt, bis zum 13. Dezember mit Lukoil über den Erwerb seiner ausländischen Vermögenswerte zu verhandeln. Zudem wurden Geschäftsbeziehungen mit der Lukoil-Raffinerie in Bulgarien genehmigt, nachdem die Regierung in Sofia Schritte zur Übernahme der Anlage in Burgas eingeleitet hatte.
Freitag, 14. November
