Operation "Southern Spear": Trump erhöht den Druck

Den Angaben zufolge nahm Trump am Donnerstag an einem Treffen im Situation Room teil, bei dem ihm eine Reihe von Optionen vorgestellt wurden. An dem Treffen nahmen unter anderem Vizepräsident JD Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth und der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs, General Dan Caine, teil. Die USA haben F-35-Flugzeuge, Kriegsschiffe und ein Atom-U-Boot in die Region verlegt. Zudem ist die Flugzeugträgerkampfgruppe "Gerald R. Ford" mit mehr als 75 Militärflugzeugen und über 5.000 Soldaten in die Region verlegt worden.

Die US-Regierung wirft dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro enge Verbindungen zum illegalen Drogenhandel vor und hat ein Kopfgeld von 50 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt. Das US-Militär hat in der Region bereits mindestens 20 Angriffe auf mutmaßliche Drogenschiffe unternommen, bei denen 80 Menschen getötet wurden. Diese Angriffe stießen bei demokratischen Abgeordneten und einigen europäischen Verbündeten auf Kritik. Auch die Spannungen mit dem Nachbarland Kolumbien haben sich in den letzten Wochen verschärft, nachdem Trump den linksgerichteten Präsidenten Gustavo Petro als "Drahtzieher im illegalen Drogenhandel" bezeichnet hatte.

Trump schaltet sich in Konflikt in Asien ein

US-Präsident Donald Trump schaltet sich in den wieder aufgeflammten Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha ein. Er habe mit den Regierungschefs beider Länder telefoniert und gehe davon aus, dass die Lage "in Ordnung sein wird", sagt Trump am Freitag (Ortszeit). Thailand setzte diese Woche einen von den USA vermittelten Waffenstillstand aus.

Marjorie Taylor Greene verliert Trumps Unterstützung

Donald Trump hat auf seiner Plattform die Unterstützung für die MAGA-Aktivistin und republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene zurückgezogen. "Alles, was ich von 'verrückten' Marjorie sehe, ist, dass sie sich ständig beschwert, beschwert, beschwert!", schrieb Trump und zählte wie oft auch, welche Erfolge er seiner Ansicht nach zu verbuchen habe. "Sie hat vielen Leuten erzählt, dass sie verärgert ist, weil ich ihre Anrufe nicht mehr beantworte, aber mit 219 Kongressabgeordneten, 53 US-Senatoren, 24 Kabinettsmitgliedern, fast 200 Ländern und einem ansonsten normalen Leben kann ich nicht jeden Tag die Anrufe einer schimpfenden Verrückten entgegennehmen", schrieb der sichtlich verärgerte Präsident.

MTG, wie sie auch genannt wird, war lange Zeit eine der wichtigsten Unterstützerinnen von Trump und wird dem extrem rechten Flügel der Republikaner zugerechnet. Zuletzt hatte sie Trump kritisiert, weil er die Epstein-Akten nicht alle freigegeben hat.