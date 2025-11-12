Newsblog zur US-Politik Trumps Katastrophenschutz-Chef tritt zurück
Nach sechs Monaten im Amt ist David Richardson zurückgetreten. Die BBC setzt sich gegen Trump zur Wehr. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trumps Katastrophenschutz-Chef tritt zurück
- BBC will sich gegen Trumps Klage wehren
- FBI-Chef ordnet Personenschutz für seine Freundin an
- Trump deutet Treffen mit Mamdani an
- Abstimmung über Freigabe der Epstein-Akten erwartet
- Trump empfängt saudischen Kronprinzen im Weißen Haus
- Trump spricht sich für Veröffentlichung der Epstein-Akten aus
- US-Armee greift erneut Boot an – mehrere Tote
Montag, 17. November
Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen
Nun soll auch Saudi-Arabien das modernste Kampfflugzeug der Welt erhalten. US-Militärexperten hatten dem Präsidenten davon abgeraten. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Trumps Katastrophenschutz-Chef tritt zurück
Nach sechs Monaten im Amt ist der Chef der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA zurückgetreten, wie mehrere US-Medien berichten. Nach Angaben der "Washington Post" reichte David Richardson am Montag seinen Rücktritt ein. Der frühere Marineoffizier hatte den Posten im Mai kommissarisch übernommen, nachdem Heimatschutzministerin Kristi Noem seinen Vorgänger entlassen hatte. FEMA-Chef Cameron Hamilton hatte öffentlich dem Ziel der Ministerin widersprochen, die Behörde abzuschaffen.
Einen konkreten Grund für den Rücktritt von David Richardson nennen die US-Medien nicht. Laut "Washington Post" soll er die FEMA nur halbherzig geführt haben. Behördenmitarbeiter hätten in den vergangenen Monaten immer wieder geklagt, dass Richardson nicht an internen Konferenzen teilnehme und schlecht zu erreichen sei, heißt es. Auch bei der Flutkatastrophe in Texas Anfang Juli mit mehr als 100 Todesopfern sei Richardson zunächst nicht zu erreichen gewesen. Zuletzt habe Heimatschutzministerin Noem Richardson untersagt, mit der Presse zu sprechen.
Hauptamtlich leitet David Richardson das Büro zur Abwehr von Massenvernichtungswaffen (CWMD), das ebenfalls dem Heimatschutzministerium untersteht. Dieses Amt wird er laut "Washington Post" auch weiter ausführen. Wer künftig die Katastrophenschutzbehörde leiten soll, ist unklar. US-Präsident Donald Trump hatte die FEMA in der Vergangenheit immer wieder scharf kritisiert und mit Kürzungen der Mittel gedroht, beispielsweise nach den schweren Waldbränden in Kalifornien 2019, während Trumps erster Amtszeit.
Klage gegen Ex-FBI-Chef – Trump droht Debakel
US-Präsident Trump lässt den früheren FBI-Chef James Comey juristisch verfolgen. Doch nun gerät die US-Regierung selbst in den Fokus des zuständigen Richters. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
BBC will sich gegen Trumps Klage wehren
Die britische BBC will sich gegen eine von US-Präsident Donald Trump angedrohte milliardenschwere Verleumdungsklage zur Wehr setzen. "Es besteht keine Grundlage für eine Verleumdungsklage und wir sind entschlossen, uns dagegen zu wehren", erklärte BBC-Präsident Samir Shah am Montag in einer Mitteilung an die Mitarbeiter des Senders. Trump hatte am Freitag angekündigt, die BBC wegen einer umstrittenen Sendung von 2024 auf bis zu fünf Milliarden Dollar zu verklagen – umgerechnet rund 4,3 Milliarden Euro.
In der BBC-Dokumentation "Trump: Eine zweite Chance?" waren Ausschnitte aus Trumps Rede vom 6. Januar 2021 zusammengeschnitten worden. Dadurch wurde der Eindruck erweckt, Trump habe seine Anhänger damals direkt zum Sturm auf den Sitz des US-Kongresses aufgerufen. Die umstrittene Sendung war eine Woche vor der US-Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 ausgestrahlt worden. Ein Gerichtsverfahren zu Trumps Rolle beim Kapitol-Sturm wurde nach seinem Wahlsieg ausgesetzt.
BBC-Generaldirektor Tim Davie und Nachrichtenchefin Deborah Turness erklärten nach Kritik an der Bearbeitung der Trump-Rede ihren Rücktritt. Shah entschuldigte sich in einem Brief bei Trump. Gleichzeitig erklärte der BBC-Präsident jedoch, dass "wir entschieden der Ansicht sind, dass keine Grundlage für eine Verleumdungsklage besteht".
FBI-Chef ordnet Personenschutz für seine Freundin an
In den USA ist FBI-Chef Kash Patel in Kritik geraten. Der Grund: Er hat für seine Freundin, die Country-Sängerin Alexis Wilkins, Personenschutz angeordnet. Das Paar ist seit zwei Jahren liiert, lebt aber in getrennten Wohnungen.
Nach Angaben des Sender MSNBC ist der Personenschutz für die Partnerin des FBI-Direktors ungewöhnlich. Wilkins, 27, lebt in der Musiker-Stadt Nashville. Vom dortigen FBI-Büro wird auch ihr Schutz organisiert. Kritiker fürchten, die Beamten könnten für andere wichtige Aufgaben fehlen. So könnten die Sondereinsatzkommandos etwa nicht für Kriseneinsätze wie bei Schießereien zur Verfügung stehen.
"Es gibt keinen legitimen Grund dafür", sagte der frühere FBI-Agenten Christopher O’Leary MSNBC. "Das ist ein klarer Fall von Amtsmissbrauch. Sie ist nicht seine Ehefrau und sie leben nicht im selben Haus, ja nicht einmal in derselben Stadt", so O’Leary. Anwalt Patel, 45, wurde von Trump zum FBI-Direktor berufen. Er hatte Trump bereits in seiner ersten Amtszeit gedient und war unter anderem Mitarbeiter des ehemaligen US-Botschafters in Berlin, Richard Grenell. Zuletzt geriet Patel in die Kritik, weil er mit einem FBI-Jet zu einem Auftritt seiner Freundin flog.
Trump deutet Treffen mit Mamdani an
Nach scharfen Attacken gegen den neu gewählten Bürgermeister seiner Heimatstadt New York hat US-Präsident Donald Trump nun doch Bereitschaft für ein Treffen mit Zohran Mamdani signalisiert. "Der Bürgermeister von New York würde sich gerne mit uns treffen", sagte Trump vor Journalisten. Mamdani würde dafür gerne nach Washington kommen. "Wir werden etwas hinbekommen. Wir wollen, dass alles funktioniert für New York." Einen Termin für ein solches Treffen gebe es aber noch nicht, hieß es übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge vom Weißen Haus.
Mamdani äußerte sich zunächst nicht. Der Anfang des Monats zum Bürgermeister gewählte linke Demokrat hat aber schon häufiger seine Bereitschaft zu einem Treffen mit Trump erklärt. Er hatte aber auch immer wieder betont, Provokationen des Präsidenten entschieden begegnen zu wollen. Trump hatte Mamdani wiederholt als "Kommunisten" betitelt und gedroht, Bundesmittel für die Stadt New York, in der er selbst 1946 geboren worden war, einzubehalten.
Abstimmung über Freigabe der Epstein-Akten erwartet
In der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wird am Dienstag im Repräsentantenhaus in Washington eine Abstimmung zur Freigabe aller Akten erwartet. Abgeordnete rechnen mit breiter Zustimmung zu dem Gesetz. Es wird von den oppositionellen Demokraten unterstützt, aber auch von Republikanern aus dem Regierungslager. Präsident Donald Trump hatte sich lange gegen die Abstimmung gesperrt, sprach sich am Sonntag dann aber dafür aus.
Kritiker werfen Trump vor, eine mögliche Verstrickung in die Epstein-Affäre vertuschen zu wollen. Ermittlern zufolge hatte Epstein über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt. Zuletzt veröffentlichte Emails des verurteilten Sexualstraftäters legen nahe, dass Trump davon wusste. Epstein war 2019 tot in einer Gefängniszelle aufgefunden worden, nach Behördenangaben beging er Suizid.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters