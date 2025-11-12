Newsblog zur US-Politik USA kündigen Operation "Southern Spear" an
Die USA beginnen einen Sondereinsatz in der Karibik. Die USA stufen die "Hammerbande" als Terrorgruppe ein. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 14. November
US-Küstenwache beobachtet russisches Aufklärungsschiff
Die US-Küstenwache hat mitgeteilt, dass sie Ende Oktober ein russisches Militärschiff überwacht, hat, das etwa 15 Seemeilen südlich von Oahu gesichtet wurde. Ein HC-130 Hercules-Flugzeug der Küstenwache und das Schiff William Hart beobachteten am 29. Oktober "Kareliya", ein russisches Aufklärungsschiff der Vishnya-Klasse. Die Küstenwache erklärte, sie verfolgte das Schiff in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, um die Sicherheit auf See zu gewährleisten. Demnach ist es ausländischen Militärschiffen gestattet, außerhalb der Hoheitsgewässer anderer Staaten, die sich bis zu 12 Seemeilen vor der Küste erstrecken, zu fahren und zu operieren.
USA wollen Zoll für Lebensmittel aus einigen Ländern abschaffen
Die USA wollen die Zölle auf einige Lebensmittel und andere Importe aus Argentinien, Ecuador, Guatemala und El Salvador abschaffen. Dies kündigte die US-Regierung am Donnerstag an. Die Abschaffung ist Teil von Rahmenabkommen, die US-Firmen einen besseren Zugang zu diesen Märkten verschaffen sollen. Die Rahmenabkommen mit den meisten der vier Länder sollen in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen werden, sagte der Regierungsvertreter. Weitere Abkommen würden vor Ende des Jahres für möglich gehalten. Die Gespräche mit anderen mittel- und südamerikanischen Ländern seien "recht konstruktiv". Auch die Handelsgespräche mit der Schweiz und Taiwan am Donnerstag seien positiv verlaufen. Regierungsvertreter aus Argentinien, El Salvador, Guatemala und Ecuador haben die Vereinbarungen begrüßt.
Donnerstag, 13. November
Hegseth ordnet Operation "Southern Spear" an
Der amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth hat auf der Plattform eine Operation "Southern Spear" (Südlicher Speer) angekündigt. "Unter der Leitung der gemeinsamen Einsatzgruppe Southern Spear und SOUTHCOM verfolgt diese Mission das Ziel, unser Heimatland zu verteidigen, Narco-Terroristen aus unserer Hemisphäre zu entfernen und unser Land vor den Drogen zu schützen, die unsere Bevölkerung töten", schrieb er. Nähere Details nannte er nicht.
Die USA haben in den vergangenen Wochen mehrfach mutmaßliche Drogenkurier-Boote in der Karibik beschossen und Venezuela mit Maßnahmen gedroht, wenn dessen Regierung den Drogenhandel nicht eindämmt. Im Januar hatte das US-Militär eine Operation mit dem gleichen Namen begonnen. Dabei ging es vor allem um die Bereitstellung autonomer und unbemannter Drohnen und Boote als Maßnahme gegen mutmaßliche Drogenschmuggler-Schiffe.
BBC entschuldigt sich bei Trump
Die englische BBC bittet US-Präsident Donald Trump nach seiner Androhung einer Milliardenklage wegen einer TV-Sendung um Entschuldigung. Der britische Sender machte auf seiner Webseite außerdem bekannt, die Sendung nicht erneut auszustrahlen. Man beabsichtige jedoch nicht, eine Entschädigung zu zahlen.
Das Anwaltsteam von Trump hatte der BBC in einem Brief gedroht, eine Klage einzureichen, sollte sich der Sender nicht entschuldigen, die Sendung zurückziehen und eine Entschädigung zahlen. Die Anwälte setzten eine Frist bis Freitagabend 23.00 Uhr (MEZ/17.00 Uhr Washington-Zeit) und drohten mit einer Klagesumme von mindestens einer Milliarde US-Dollar (umgerechnet etwa mehr als 860 Millionen Euro).
Die BBC berichtete weiter, man beabsichtige nicht, eine Entschädigung zu zahlen. Man sehe keine Grundlage für eine Verleumdungsklage. Es ist unklar, ob es zur Klage kommen wird.
Der Streit dreht sich um die Bearbeitung einer Rede von Trump vom 6. Januar 2021 durch den Sender für die BBC-Sendung "Panorama". Die BBC räumte Fehler ein. Unbeabsichtigt sei der Eindruck erweckt worden, man würde einen zusammenhängenden Abschnitt der Rede Trumps zeigen, obwohl es Ausschnitte aus verschiedenen Stellen waren. Dies habe den Eindruck erweckt, dass er direkt zu gewalttätigen Aktionen aufgerufen habe, hieß es auf der BBC-Webseite weiter.
Seattle wählt linke Politikerin zur Bürgermeisterin
In Seattle hat die linke Demokratin Katie Wilson die Bürgermeisterwahl für sich entschieden. Die 43-Jährige setzte sich in einem knappen Rennen gegen den bisherigen Amtsinhaber Bruce Harrell, ebenfalls Demokrat, durch. Wilson hatte sich im Wahlkampf vor allem für höhere Steuern auf Spitzenverdiener sowie mehr bezahlbaren Wohnraum eingesetzt. Harrell, der als moderater Demokrat gilt, gratulierte ihr am Donnerstag zum Wahlsieg.
Wilson, die sich selbst als Sozialistin bezeichnet, war erst in das Rennen eingestiegen, nachdem Harrell sich öffentlich gegen eine neue Steuer auf hohe Einkommen ausgesprochen hatte. Mit dem Erfolg reiht sich Wilson in eine Serie linker Wahlerfolge auf lokaler Ebene ein: Anfang November hatte der demokratische Sozialist Zohran Mamdani die Bürgermeisterwahl in New York City für sich entschieden. Erfahren Sie hier mehr über die neue Bürgermeisterin von Seattle.
USA erklären "Hammerbande" zu Terrororganisation
Die USA wollen die deutsche Antifa-Gruppe "Antifa Ost" als "ausländische Terrororganisation" einstufen. Das US-Außenministerium erklärte am Donnerstag in Washington, die sogenannte "Hammerbande" habe zwischen 2018 und 2023 in Deutschland und Ungarn "zahlreiche Angriffe auf Personen verübt, die sie als 'Faschisten' oder Teil der 'rechtsextremen Szene' wahrnimmt". Ungarn hatte die Gruppe demnach bereits Ende September auf die nationale Terrorliste gesetzt. Mehr dazu lesen Sie hier.
Kongress beendet Haushaltsstillstand
Ein Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte ist beschlossene Sache. Nach dem Senat billigte nun auch das Repräsentantenhaus als zweite Parlamentskammer einen Übergangshaushalt. Für das Inkrafttreten des Gesetzespakets und ein Ende des bislang längsten Shutdowns der US-Geschichte fehlte nur noch die Unterschrift von Präsident Donald Trump. Die gab er noch in der Nacht.
Im Repräsentantenhaus, wo die Republikaner die Mehrheit haben, stimmten 222 Abgeordnete für den Übergangshaushalt und 209 dagegen. Auch unter den oppositionellen Demokraten gab es am Ende einige Befürworter.
Seit dem 1. Oktober haben die Vereinigten Staaten keinen Bundeshaushalt mehr, die Regierungsgeschäfte funktionieren nur noch eingeschränkt. Behördenmitarbeiter bekommen kein Gehalt mehr, die Lebensmittelhilfe für viele Amerikaner bleibt aus und Tausende Flüge werden gestrichen.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters