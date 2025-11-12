Newsblog zur US-Politik USA kündigen Operation "Southern Spear" an
Die USA beginnen einen Sondereinsatz in der Karibik. Die USA stufen die "Hammerbande" als Terrorgruppe ein. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 14. November
Katholische US-Bischöfe kritisieren Trump-Regierung
Die Konferenz der katholischen Bischöfe der USA hat am Freitag die Verschärfung der Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump in einer seltenen Stellungnahme verurteilt und sich für eine "sinnvolle Einwanderungsreform" ausgesprochen. "Wir sind beunruhigt über die Bedrohung der Unantastbarkeit von Gotteshäusern und des besonderen Charakters von Krankenhäusern und Schulen", sagten die Bischöfe in einer besonderen Botschaft, der ersten dieser Art seit zwölf Jahren.
Darin äußerten sie ihre Besorgnis über ein ihrer Meinung nach bestehendes "Klima der Angst und Sorge im Zusammenhang mit Fragen des Profilings" und der Durchsetzung der Einwanderungsgesetze. Sie seien betrübt über die Debatte und die Verunglimpfung von Migranten und lehnten "die wahllose Massenabschiebung von Menschen" ab. Die Bischöfe äußerten zudem Bedenken hinsichtlich der Bedingungen in Haftzentren und der von ihnen als willkürlich bezeichneten Aberkennung des legalen Status einiger Migranten.
50.000 neue Mitarbeiter seit Trumps Amtsantritt
Die US-Regierung hat seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump 50.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Der oberste Personalchef der Regierung, Scott Kupor, sagte am Donnerstagabend, es gebe größtenteils im Bereich der nationalen Sicherheit Neueinstellungen. Dies widerspiegele den politischen Focus der US-Regierung. Der Großteil der neuen Mitarbeiter, über den die Nachrichtenagentur Reuters zuerst berichtet hatte, arbeitet bei der Einwanderungs- und Zollbehörde (Immigration and Customs Enforcement).
Die Personalveränderungen sind Teil von Trumps Kampagne zum Umbau der Regierung. Während die neuen Mitarbeiter eingestellt wurden, verhängte die Regierung in anderen Bereichen der Regierung einen Einstellungsstopp und entließ Mitarbeiter. Davon waren unter anderem Mitarbeiter der Steuerbehörde IRS und des US-Gesundheitsministeriums betroffen. Im Januar hatte Trump den Milliardär Elon Musk damit beauftragt, ein Projekt zur Verkleinerung des 2,4 Millionen Mitarbeiter zählenden zivilen Bundespersonals zu leiten.
US-Senator nach Sturz im Krankenhaus
Der demokratische US-Senator John Fetterman ist bei einem morgendlichen Spaziergang in der Nähe seines Wohnhauses im Bundesstaat Pennsylvania gestürzt. Laut seiner Sprecherin geschah der Vorfall in Braddock, einem Vorort von Pittsburgh.
Der Senator wurde anschließend in ein Krankenhaus in Pittsburgh gebracht. Dort stellten die Ärzte fest, dass eine Episode von Kammerflimmern zu Schwindel geführt hatte – in deren Folge Fetterman stürzte und sich leichte Gesichtsverletzungen zuzog.
Fetterman selbst nahm die Situation mit Humor. In einem kurzen Statement sagte er auf der Plattform X: "Wenn Sie dachten, mein Gesicht sah vorher schlimm aus – warten Sie, bis Sie es jetzt sehen!" Er wird derzeit routinemäßig im Krankenhaus überwacht und hat sich nach Worten seiner Sprecherin entschieden, vorerst dort zu bleiben, damit seine Medikation optimal angepasst werden kann.
US-Küstenwache beobachtet russisches Aufklärungsschiff
Die US-Küstenwache hat mitgeteilt, dass sie Ende Oktober ein russisches Militärschiff überwacht, hat, das etwa 15 Seemeilen südlich von Oahu gesichtet wurde. Ein HC-130 Hercules-Flugzeug der Küstenwache und das Schiff William Hart beobachteten am 29. Oktober "Kareliya", ein russisches Aufklärungsschiff der Vishnya-Klasse. Die Küstenwache erklärte, sie verfolgte das Schiff in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, um die Sicherheit auf See zu gewährleisten. Demnach ist es ausländischen Militärschiffen gestattet, außerhalb der Hoheitsgewässer anderer Staaten, die sich bis zu 12 Seemeilen vor der Küste erstrecken, zu fahren und zu operieren.
USA wollen Zoll für Lebensmittel aus einigen Ländern abschaffen
Die USA wollen die Zölle auf einige Lebensmittel und andere Importe aus Argentinien, Ecuador, Guatemala und El Salvador abschaffen. Dies kündigte die US-Regierung am Donnerstag an. Die Abschaffung ist Teil von Rahmenabkommen, die US-Firmen einen besseren Zugang zu diesen Märkten verschaffen sollen. Die Rahmenabkommen mit den meisten der vier Länder sollen in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen werden, sagte der Regierungsvertreter. Weitere Abkommen würden vor Ende des Jahres für möglich gehalten. Die Gespräche mit anderen mittel- und südamerikanischen Ländern seien "recht konstruktiv". Auch die Handelsgespräche mit der Schweiz und Taiwan am Donnerstag seien positiv verlaufen. Regierungsvertreter aus Argentinien, El Salvador, Guatemala und Ecuador haben die Vereinbarungen begrüßt.
Donnerstag, 13. November
Hegseth ordnet Operation "Southern Spear" an
Der amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth hat auf der Plattform eine Operation "Southern Spear" (Südlicher Speer) angekündigt. "Unter der Leitung der gemeinsamen Einsatzgruppe Southern Spear und SOUTHCOM verfolgt diese Mission das Ziel, unser Heimatland zu verteidigen, Narco-Terroristen aus unserer Hemisphäre zu entfernen und unser Land vor den Drogen zu schützen, die unsere Bevölkerung töten", schrieb er. Nähere Details nannte er nicht.
Die USA haben in den vergangenen Wochen mehrfach mutmaßliche Drogenkurier-Boote in der Karibik beschossen und Venezuela mit Maßnahmen gedroht, wenn dessen Regierung den Drogenhandel nicht eindämmt. Im Januar hatte das US-Militär eine Operation mit dem gleichen Namen begonnen. Dabei ging es vor allem um die Bereitstellung autonomer und unbemannter Drohnen und Boote als Maßnahme gegen mutmaßliche Drogenschmuggler-Schiffe.
BBC entschuldigt sich bei Trump
Die englische BBC bittet US-Präsident Donald Trump nach seiner Androhung einer Milliardenklage wegen einer TV-Sendung um Entschuldigung. Der britische Sender machte auf seiner Webseite außerdem bekannt, die Sendung nicht erneut auszustrahlen. Man beabsichtige jedoch nicht, eine Entschädigung zu zahlen.
Das Anwaltsteam von Trump hatte der BBC in einem Brief gedroht, eine Klage einzureichen, sollte sich der Sender nicht entschuldigen, die Sendung zurückziehen und eine Entschädigung zahlen. Die Anwälte setzten eine Frist bis Freitagabend 23.00 Uhr (MEZ/17.00 Uhr Washington-Zeit) und drohten mit einer Klagesumme von mindestens einer Milliarde US-Dollar (umgerechnet etwa mehr als 860 Millionen Euro).
Die BBC berichtete weiter, man beabsichtige nicht, eine Entschädigung zu zahlen. Man sehe keine Grundlage für eine Verleumdungsklage. Es ist unklar, ob es zur Klage kommen wird.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters