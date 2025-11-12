Fetterman selbst nahm die Situation mit Humor. In einem kurzen Statement sagte er auf der Plattform X: "Wenn Sie dachten, mein Gesicht sah vorher schlimm aus – warten Sie, bis Sie es jetzt sehen!" Er wird derzeit routinemäßig im Krankenhaus überwacht und hat sich nach Worten seiner Sprecherin entschieden, vorerst dort zu bleiben, damit seine Medikation optimal angepasst werden kann.

US-Küstenwache beobachtet russisches Aufklärungsschiff

Die US-Küstenwache hat mitgeteilt, dass sie Ende Oktober ein russisches Militärschiff überwacht, hat, das etwa 15 Seemeilen südlich von Oahu gesichtet wurde. Ein HC-130 Hercules-Flugzeug der Küstenwache und das Schiff William Hart beobachteten am 29. Oktober "Kareliya", ein russisches Aufklärungsschiff der Vishnya-Klasse. Die Küstenwache erklärte, sie verfolgte das Schiff in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, um die Sicherheit auf See zu gewährleisten. Demnach ist es ausländischen Militärschiffen gestattet, außerhalb der Hoheitsgewässer anderer Staaten, die sich bis zu 12 Seemeilen vor der Küste erstrecken, zu fahren und zu operieren.

USA wollen Zoll für Lebensmittel aus einigen Ländern abschaffen

Die USA wollen die Zölle auf einige Lebensmittel und andere Importe aus Argentinien, Ecuador, Guatemala und El Salvador abschaffen. Dies kündigte die US-Regierung am Donnerstag an. Die Abschaffung ist Teil von Rahmenabkommen, die US-Firmen einen besseren Zugang zu diesen Märkten verschaffen sollen. Die Rahmenabkommen mit den meisten der vier Länder sollen in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen werden, sagte der Regierungsvertreter. Weitere Abkommen würden vor Ende des Jahres für möglich gehalten. Die Gespräche mit anderen mittel- und südamerikanischen Ländern seien "recht konstruktiv". Auch die Handelsgespräche mit der Schweiz und Taiwan am Donnerstag seien positiv verlaufen. Regierungsvertreter aus Argentinien, El Salvador, Guatemala und Ecuador haben die Vereinbarungen begrüßt.

Donnerstag, 13. November

Hegseth ordnet Operation "Southern Spear" an

Der amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth hat auf der Plattform eine Operation "Southern Spear" (Südlicher Speer) angekündigt. "Unter der Leitung der gemeinsamen Einsatzgruppe Southern Spear und SOUTHCOM verfolgt diese Mission das Ziel, unser Heimatland zu verteidigen, Narco-Terroristen aus unserer Hemisphäre zu entfernen und unser Land vor den Drogen zu schützen, die unsere Bevölkerung töten", schrieb er. Nähere Details nannte er nicht.

Die USA haben in den vergangenen Wochen mehrfach mutmaßliche Drogenkurier-Boote in der Karibik beschossen und Venezuela mit Maßnahmen gedroht, wenn dessen Regierung den Drogenhandel nicht eindämmt. Im Januar hatte das US-Militär eine Operation mit dem gleichen Namen begonnen. Dabei ging es vor allem um die Bereitstellung autonomer und unbemannter Drohnen und Boote als Maßnahme gegen mutmaßliche Drogenschmuggler-Schiffe.