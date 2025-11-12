Kurz nachdem der Chef des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sie am Mittwoch offiziell eingeführt hatte, nahm sie ihre erste Amtshandlung vor: Sie unterschrieb den Antrag ebenfalls. Damit war die Zahl der 218 notwendigen Stimmen erreicht. "Die Gerechtigkeit kann keinen Tag länger warten", sagte Grijalva. Noch zuvor hatte sie Mike Johnson vorgeworfen, ihre Einführung verschieben und damit den Antrag verhindern zu wollen.

Republikanischer Abgeordneter: "Ich bin es satt, herumzuspielen"

Wie wichtig den Republikanern das Thema ist, zeigt auch der Versuch des Parlamentariers Tim Burchett, das Gesetz am Mittwoch direkt zur Abstimmung zu bringen. "Ich bin es satt, herumzuspielen. Die Demokraten haben die Epstein-Akten seit vier Jahren, und jetzt haben wir sie seit neun Monaten, und es wird wieder zu einem Haufen Unsinn werden. Bringen wir es einfach zur Abstimmung. Stimmen wir darüber ab. Bringen wir es hinter uns", sagte Burchett. Er scheiterte, weil er das offizielle Verfahren nicht eingehalten hatte.

Da jetzt genügend Unterschriften zusammengekommen sind, muss sich das Repräsentantenhaus damit beschäftigen. Doch selbst wenn dort ein Gesetz beschlossen wird, muss noch der Senat zustimmen. Hier könnte das Vorhaben an der Mehrheit der Republikaner scheitern. Und schließlich kann Donald Trump noch ein Veto gegen das Gesetz einlegen.

Kritik aus der MAGA-Bewegung

Doch der Schaden ist bereits angerichtet. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, die Epstein-Akten offenzulegen. Dann ruderte er aber zurück, seine Regierung verzögerte, Gerichte mussten entscheiden. Das wiederum brachte Teile der Republikaner auf.

Marjorie Taylor Greene machte wiederholt klar, dass sie für die Veröffentlichung kämpfen werde. "Ich werde mich stets für Transparenz seitens unserer Regierung und für das amerikanische Volk einsetzen. Die Veröffentlichung der Epstein-Akten sollte das Einfachste sein. Diese Frauen verdienen Gerechtigkeit, die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden, und alle Opfer von Vergewaltigung und Sexhandel müssen wissen, dass sie Unterstützung erhalten und nicht länger Opfer sein müssen", schrieb sie Ende Oktober auf der Plattform X.

Gesetz soll nächste Woche beraten werden

Selbst der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sagte noch im Juli dem rechtsgerichteten Podcaster Benny Johnson: "Es ist ein sehr heikles Thema, aber wir sollten alles offenlegen und die Menschen entscheiden lassen".

Nach Angaben des Senders CNN wollen weitere republikanische Abgeordnete für das Gesetz auf Veröffentlichung der Akten stimmen, auch solche, die den Antrag nicht unterschrieben haben. Sprecher Mike Johnson gab am Mittwoch gegenüber Reportern bekannt, dass er nächste Woche den Gesetzentwurf zur Veröffentlichung der Akten zum Fall Jeffrey Epstein zur Abstimmung bringen wird.