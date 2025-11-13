Mögliche Verbindung Bot Epstein auch Putin Informationen an?

Von t-online , cc Aktualisiert am 13.11.2025 - 06:31 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Wladimir Putin und Donald Trump: Die beiden Präsidenten verstanden sich bei ihrem jüngsten Treffen in Alaska blendend. (Quelle: Kevin Lamarque/reuters)

Die neuen Dokumente zur Epstein-Affäre schlagen hohe Wellen. Im Zusammenhang mit Trump taucht darin auch der Name des russischen Präsidenten auf.

Donald Trump sieht sich zunehmendem Druck ausgesetzt, alle Akten zur Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein offenzulegen. In der nächsten Woche ist dazu eine Abstimmung im US-Repräsentantenhaus geplant, wie Mehrheitsführer Mike Johnson von Trumps Republikanern vor Journalisten ankündigte. Demokraten in der Opposition, aber auch einige Republikaner drängen seit Monaten darauf – und die Verbreitung bislang unveröffentlichter E-Mails gibt Trumps Kritikern neuen Auftrieb.

Im politischen Washington sprechen sie schon von einer "Bombe". Tatsächlich lassen die am Mittwoch geleakten E-Mails, die der bestens vernetzte Milliardär Epstein an den Investigativjournalisten Michael Wolff geschrieben haben soll, den Schluss zu, dass der US-Präsident wesentlich mehr wusste, als er zugeben mag. Das Konvolut der Dokumente in der Epstein-Affäre umfasst 23.000 Seiten, ein enormer Berg an potenziell belastendem Material. Nicht nur für Trump, auch für andere prominente Politiker und Größen aus Show und Gesellschaft.

Da kommt etwa Ex-Präsident Bill Clinton vor, der frühere US-Finanzminister Larry Summers, die Goldman Sachs-Bankerin Kathryn Ruemmler oder auch der wegen Kriegsverbrechen gesuchte Wladimir Putin. Neben dem autokratisch regierenden Kremlherrscher wird in der neuen Tranche der Epstein-Files, die nun an die Öffentlichkeit gelangte, auch dessen langjähriger Vertrauter Sergej Lawrow erwähnt.

Umstrittener Trump-Auftritt in Helsinki

In einer Mail an den norwegischen Politiker Thorbjorn Jagland unterbreitet Epstein demnach ein Angebot an die Herren in Moskau. Falls diese sich dafür interessierten, könne er mit "Erkenntnissen" in Sachen Präsident Trump behilflich sein. Dabei soll es unter anderem darum gegangen sein, den US-Präsidenten "besser zu verstehen". "Es ist nicht kompliziert", schrieb Epstein an Jagland. "Man muss sehen, dass er etwas bekommt. So einfach ist das."