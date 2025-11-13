Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Als im Oval Office der Name "Epstein" fällt, verstummt Donald Trump. Neue Enthüllungen über den Sexualstraftäter und eine Revolte in den eigenen Reihen setzen ihn unter Druck. Er mauert und nährt damit die Frage: Was verbirgt der Präsident?

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Eigentlich sollte es der Moment sein, in dem Donald Trump Stärke zeigt. Nach dem Ende des längsten "Shutdowns" in der Geschichte der USA saß der Präsident, umgeben von seiner Regierungsmannschaft, an dem großen braunen Schreibtisch im Oval Office. Trump war bereit, das vom Kongress verabschiedete Gesetz zur Weiterfinanzierung der Regierung zu unterschreiben.

Die Kameras der Journalisten klickten, Trumps Berater versuchten, feierliche Mienen aufzusetzen. Der Präsident liebt erkennbar solche Momente im Weißen Haus. Trump nutzt sie deutlich häufiger als sein Amtsvorgänger Joe Biden. Regelmäßig ufern diese Veranstaltungen zu langen Pressekonferenzen aus, in denen Trump schon mal fünf weitere Schlagzeilen für die kommenden Tage produzieren kann.

Eisiges Schweigen im Oval Office

Aber erstmals seit Amtsantritt war etwas anders als sonst. Trump las seine Erklärung zum Shutdown-Ende fast stockend von einem Blatt Papier ab. Und als die Journalisten nach der Unterzeichnung wie üblich ihre Fragen zu rufen begannen, hallte nur ein Name durch den Raum, der Trumps Miene erkennbar erstarren ließ: "Epstein"

Trump hob nicht den Blick. Es folgte kein spontaner Wutausbruch gegen die Demokraten, keine ausschweifenden Gesten der Ablenkung. Er sagte nur trocken: "Thank you" und steckte seinen Stift in die Innentasche des Jacketts. Die Mitarbeiter des Pressestabes scheuchten die Medienvertreter aus dem Raum. Der Livestream des Weißen Hauses wurde abgebrochen.

Das Weiße Haus ist im Krisenmodus wegen der Epstein-Angelegenheit. Das Problem scheint so heikel zu sein, dass es sogar im abhörsicheren Lagezentrum, dem Situation Room, besprochen wird. Der so deutlich zum zweiten Mal ins Amt gewählte Donald Trump wirkt angesichts der vielen neu veröffentlichten E-Mails des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein plötzlich schwächer, als es für möglich gehalten wurde.

Revolte in den eigenen Reihen

Sein Problem: Vier seiner eigenen Parteimitglieder revoltieren im Parlament. Mit 218 Unterschriften war am selben Tag eine sogenannte "Discharge Petition" erfolgreich – ein selten angewandter parlamentarischer Trick, mit dem Abgeordnete die eigene Parteiführung umgehen und eine Abstimmung im Kongress erzwingen können. Ihr Ziel: die vollständige Offenlegung der Epstein-Akten. Alle Demokraten und vier Republikaner – Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Nancy Mace und Thomas Massie – unterzeichneten.