Epstein-Enthüllungen Etwas ist dieses Mal anders bei Trump
Als im Oval Office der Name "Epstein" fällt, verstummt Donald Trump. Neue Enthüllungen über den Sexualstraftäter und eine Revolte in den eigenen Reihen setzen ihn unter Druck. Er mauert und nährt damit die Frage: Was verbirgt der Präsident?
Bastian Brauns berichtet aus Washington
Eigentlich sollte es der Moment sein, in dem Donald Trump Stärke zeigt. Nach dem Ende des längsten "Shutdowns" in der Geschichte der USA saß der Präsident, umgeben von seiner Regierungsmannschaft, an dem großen braunen Schreibtisch im Oval Office. Trump war bereit, das vom Kongress verabschiedete Gesetz zur Weiterfinanzierung der Regierung zu unterschreiben.
Die Kameras der Journalisten klickten, Trumps Berater versuchten, feierliche Mienen aufzusetzen. Der Präsident liebt erkennbar solche Momente im Weißen Haus. Trump nutzt sie deutlich häufiger als sein Amtsvorgänger Joe Biden. Regelmäßig ufern diese Veranstaltungen zu langen Pressekonferenzen aus, in denen Trump schon mal fünf weitere Schlagzeilen für die kommenden Tage produzieren kann.
Eisiges Schweigen im Oval Office
Aber erstmals seit Amtsantritt war etwas anders als sonst. Trump las seine Erklärung zum Shutdown-Ende fast stockend von einem Blatt Papier ab. Und als die Journalisten nach der Unterzeichnung wie üblich ihre Fragen zu rufen begannen, hallte nur ein Name durch den Raum, der Trumps Miene erkennbar erstarren ließ: "Epstein"
Trump hob nicht den Blick. Es folgte kein spontaner Wutausbruch gegen die Demokraten, keine ausschweifenden Gesten der Ablenkung. Er sagte nur trocken: "Thank you" und steckte seinen Stift in die Innentasche des Jacketts. Die Mitarbeiter des Pressestabes scheuchten die Medienvertreter aus dem Raum. Der Livestream des Weißen Hauses wurde abgebrochen.
Das Weiße Haus ist im Krisenmodus wegen der Epstein-Angelegenheit. Das Problem scheint so heikel zu sein, dass es sogar im abhörsicheren Lagezentrum, dem Situation Room, besprochen wird. Der so deutlich zum zweiten Mal ins Amt gewählte Donald Trump wirkt angesichts der vielen neu veröffentlichten E-Mails des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein plötzlich schwächer, als es für möglich gehalten wurde.
- Tagesanbruch: Der neue Epstein-Schock für Trump
Revolte in den eigenen Reihen
Sein Problem: Vier seiner eigenen Parteimitglieder revoltieren im Parlament. Mit 218 Unterschriften war am selben Tag eine sogenannte "Discharge Petition" erfolgreich – ein selten angewandter parlamentarischer Trick, mit dem Abgeordnete die eigene Parteiführung umgehen und eine Abstimmung im Kongress erzwingen können. Ihr Ziel: die vollständige Offenlegung der Epstein-Akten. Alle Demokraten und vier Republikaner – Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Nancy Mace und Thomas Massie – unterzeichneten.
Für Trump ist das ein politisches Erdbeben, denn es zeigt, wie groß die Unruhe auch im eigenen Lager ist. Die erfolgreiche Initiative zwingt nun den Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, die finale Abstimmung zur vollständigen Veröffentlichung der Epstein-Akten innerhalb der nächsten Tage anzusetzen. Johnson kündigte einen Termin für die kommende Woche an.
Formell ist der Weg dieses Gesetzes klar. Ist es erfolgreich, muss das Justizministerium die in seinem Besitz befindlichen Epstein-Akten herausgeben. Allerdings muss es nach dem Repräsentantenhaus noch in den Senat und im Anschluss ausgerechnet von Donald Trump selbst unterschrieben werden, damit es wirksam werden kann.
Schon die Abstimmung selbst ist eine Niederlage für den Präsidenten und seine Partei. Denn sie zwingt dutzende Republikaner, Farbe zu bekennen: für oder gegen eine Offenlegung. Für oder gegen den Präsidenten. Jeder Versuch, das Verfahren zu stoppen, wird als Eingeständnis der Angst interpretiert werden. Und sie zwingt auch das Weiße Haus, sich zu positionieren.
Im Senat kontrollieren zwar die Republikaner die Mehrheit, doch selbst dort bröckelt möglicherweise die Loyalität. Der Mehrheitsführer John Thune hat sich zwar skeptisch geäußert. "Ich denke, das Justizministerium hat schon viel veröffentlicht", winkte er ab. Doch auch er weiß, dass viele Senatoren bei diesem Thema den Druck ihrer Basis spüren.
Das Dilemma der Transparenz
Wer jetzt gegen die über Jahre versprochene Transparenz stimmt, steht im Verdacht, etwas zu vertuschen. Trump könnte das Gesetz zwar am Ende blockieren, indem er es schlicht nicht unterzeichnet. Aber genau das würde den Verdacht weiter nähren, den er politisch ohnehin am meisten fürchten muss: Was hat er zu verbergen?
Seit Wochen versucht der Präsident, den Epstein-Fall als "Demokraten-Schwindel" abzutun. Doch diese Strategie funktioniert nicht mehr. Die neuen E-Mails, in denen Epstein selbst behauptet, Trump habe "von den Mädchen gewusst", die der Sexualstraftäter über Jahre missbrauchte, haben die Debatte neu entfacht. Es sind keine Beweise für Straftaten von Trump, aber genug, um die Schlagzeilen zu dominieren und Zweifel an seinem moralischen Kompass zu säen.
Die Republikanische Partei wirkt in der Angelegenheit gespalten wie selten zuvor. Während Trump öffentlich tobt, treiben ihn ausgerechnet die ohnehin lautesten MAGA-Stimmen in die Ecke: Marjorie Taylor Greene und Lauren Boebert fordern die vollständige Veröffentlichung. Thomas Massie spricht von "Gerechtigkeit, die nicht länger warten darf". Extrem rechte Trump-Aktivisten wie Laura Loomer warnen schon lange davor, dass der Epstein-Skandal die zweite Präsidentschaft von Trump "zu verschlingen" drohe.
Trump befindet sich in einem Dilemma, das er selbst geschaffen hat. Transparenz könnte ihn belasten, aber Geheimhaltung ihn auch zerstören. Über Jahre hinweg ist der Epstein-Komplex in den Internet-Foren, sozialen Netzwerken, Radiosendungen und Youtube-Kanälen der Rechten längst zum Symbol für den "deep state" geworden, also den Staat im Staate, für geheime Netzwerke und die vermeintliche Doppelmoral der Eliten.
- Donald Trump unter Druck: Epstein, Epstein, alles muss versteckt sein
Wenn Trump selbst zum Establishment wird
Wenn Trump die Akten zurückhält, macht er sich gerade in den Augen jener verdächtig, die ihn eigentlich als Kämpfer gegen das Establishment verehren. Aber auch in der politischen Mitte der Wählerschaft droht der Präsident, genau jene Sympathien zu verspielen, die ihm den fulminanten Wahlsieg 2024 gesichert haben.
Die Stimmung im Land scheint gerade ohnehin zu kippen. Laut einer jüngsten Umfrage von AP-NORC sind nur noch 33 Prozent der Amerikaner mit Trumps Regierungsführung zufrieden. Es ist der bislang schlechteste Wert seiner Präsidentschaft. Selbst unter Republikanern bröckelt die Zustimmung. Nach den verlorenen Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey, dem Sieg des Sozialisten Zohran Mamdani bei den Bürgermeisterwahlen in New York schwindet Trumps Nimbus der Unbesiegbarkeit. Offenbar aus Sorge vor weiterer schlechter Presse will das Weiße Haus nun obendrein die Arbeitslosenzahlen für Oktober schlicht nicht veröffentlichen.
Politische Lähmung und sinkende Zustimmung
Beobachter sprechen inzwischen schon vor den Zwischenwahlen im nächsten Jahr von einer "lame-duck presidency", also einem Präsidenten, der zwar im Amt, aber politisch gelähmt ist. Echte Gesetzgebung hat Trump kaum vorzuweisen. Er regiert weitgehend mit Dekreten. Auf den Online-Wettmärkten rechnen die Teilnehmer seit den neuen Veröffentlichungen mehrheitlich mit einem möglichen erneuten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Sollten die Demokraten 2026 die Mehrheit im Kongress zurückgewinnen, könnte ihm das tatsächlich bevorstehen.
Für Trump droht Epstein damit zu werden, was Russland in seiner ersten Amtszeit war. Das Thema liegt wie ein Schatten auf ihm und seinem Amt, überlagert jede politische Initiative. Damals ging es um mögliche russische Wahlinterventionen, um Geheimdienstberichte, Sonderermittler. Heute geht es um moralische Verstrickungen, um Minderjährige, elitäre Netzwerke und Vertuschung. Der Unterschied: Trump wirkt in dieser Sache nicht wie der Außenseiter, der sich gegen das Establishment stellt, sondern wie das Establishment selbst.
Außer einem wütenden Beitrag gegen die Demokraten auf seiner Plattform Truth Social bleibt Trump seit 24 Stunden auffällig schweigsam. Der Mann der großen Worte wirkt beim Epstein-Thema zunehmend kleinlaut. Im Weißen Haus scheint man zu ahnen, dass es hier nichts zu gewinnen gibt. Mit Mauern und Abtauchen hofft man offenbar, das Problem so klein wie möglich zu halten.
- Eigene Recherchen
- theatlantic.com: "Donald Trump Is a Lamer Duck Than Ever" (Englisch, kostenpflichtig)
- apnews.com: "More Americans are unhappy with the way Trump is managing the government, AP-NORC poll shows" (Englisch)
- politico.com: "Here’s how the House battle over the Epstein files will play out" (Englisch)
- reuters.com: "US October employment report will not include jobless rate, Hassett says" (Englisch)
- news.kalshi.com: "Trump impeachment odds near ATH after Epstein email release" (Englisch)