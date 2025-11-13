Zehntausende Seiten Material Sie belasten Trump: Hier können Sie die Epstein-Mails lesen

Von t-online , jcz 13.11.2025 - 19:56 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine Aufforderung an Donald Trump, die Epstein Files zu veröffentlichen während seines Besuchs in Großbritannien (Archivbild): Einen Großteil der Dokumente hält das US-Justizministerium noch unter Verschluss. (Quelle: IMAGO/Allison Bailey/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

20.000 Seiten im Epstein-Fall wurden veröffentlicht. t-online erklärt, wo Sie diese finden können.

Wenig später veröffentlichten sie 16 weitere E-Mails, die eine Verbindung zwischen Trump und Epstein zeigen sollen. Diese Dokumente können Sie hier einsehen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Als Reaktion darauf schrieb der offizielle X-Account des republikanisch geführten House Oversight Committee des US-Repräsentantenhauses: "Die Demokraten beklagen sich über die 'Veröffentlichung der Akten', doch wenn sie selbst Zugriff darauf haben, wählen sie nur selektiv aus, um reißerische Inhalte zu produzieren. Ihr verdient die ganze Wahrheit" Daraufhin veröffentlichten die Republikaner weitere Dokumente – rund 20.000 Seiten – aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein über eine offizielle Seite des US-Repräsentantenhauses. Diese Dokumente finden Sie hier.

Weitere Dokumente im Besitz des Justizministeriums

Bei den Veröffentlichungen handelt es sich um Dokumente, die der Ausschuss erhalten hat, nachdem er das Nachlassverwaltungsbüro Epsteins im Rahmen seiner eigenen Untersuchung der Bundesermittlungen gegen Epstein per Vorladung zur Herausgabe gezwungen hatte. Die Dokumente sind ungeschwärzt und nicht sortiert.

Wichtig ist, dass es sich dabei nicht um die offiziellen Ermittlungsakten des Justizministeriums gegen Epstein – manchmal auch "Epstein Files" genannt – handelt. Diese sind weiterhin nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Jedoch gelang es den Demokraten im Repräsentantenhaus, vier ihrer republikanischen Kollegen dazu zu bewegen, eine Petition zu unterzeichnen, mit der eine Abstimmung zur Offenlegung der Epstein-Akten erzwungen wird.