Zehntausende Seiten Material Sie belasten Trump: Hier können Sie die Epstein-Mails lesen
20.000 Seiten im Epstein-Fall wurden veröffentlicht. t-online erklärt, wo Sie diese finden können.
Seit Jahren tobt ein Streit über die Veröffentlichung der Unterlagen im Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Am Mittwoch nun veröffentlichten US-Demokraten im Repräsentantenhaus drei E-Mail-Auszüge aus dem Nachlass Epsteins, die den US-Präsidenten mit den Verbrechen Epsteins in Verbindung bringen.
Wenig später veröffentlichten sie 16 weitere E-Mails, die eine Verbindung zwischen Trump und Epstein zeigen sollen. Diese Dokumente können Sie hier einsehen.
Als Reaktion darauf schrieb der offizielle X-Account des republikanisch geführten House Oversight Committee des US-Repräsentantenhauses: "Die Demokraten beklagen sich über die 'Veröffentlichung der Akten', doch wenn sie selbst Zugriff darauf haben, wählen sie nur selektiv aus, um reißerische Inhalte zu produzieren. Ihr verdient die ganze Wahrheit" Daraufhin veröffentlichten die Republikaner weitere Dokumente – rund 20.000 Seiten – aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein über eine offizielle Seite des US-Repräsentantenhauses. Diese Dokumente finden Sie hier.
Weitere Dokumente im Besitz des Justizministeriums
Bei den Veröffentlichungen handelt es sich um Dokumente, die der Ausschuss erhalten hat, nachdem er das Nachlassverwaltungsbüro Epsteins im Rahmen seiner eigenen Untersuchung der Bundesermittlungen gegen Epstein per Vorladung zur Herausgabe gezwungen hatte. Die Dokumente sind ungeschwärzt und nicht sortiert.
Wichtig ist, dass es sich dabei nicht um die offiziellen Ermittlungsakten des Justizministeriums gegen Epstein – manchmal auch "Epstein Files" genannt – handelt. Diese sind weiterhin nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Jedoch gelang es den Demokraten im Repräsentantenhaus, vier ihrer republikanischen Kollegen dazu zu bewegen, eine Petition zu unterzeichnen, mit der eine Abstimmung zur Offenlegung der Epstein-Akten erzwungen wird.
Der republikanische Vorsitzende der Parlamentskammer, Mike Johnson, kündigte an, die Abstimmung für die nächste Woche anzusetzen. Sollte die Abstimmung erfolgreich sein müsste der Justizminister "alle im Besitz des Justizministeriums befindlichen Dokumente und Unterlagen im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein" veröffentlichen – abzüglich identifizierbarer Informationen der Opfer – und zwar innerhalb von 30 Tagen.
