Für mehr als zwei Millionen Dollar Kindheitshaus von Donald Trump steht zum Verkauf

Von t-online 13.11.2025 - 20:33 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump bei einer Sitzung im Weißen Haus (Archivbild): Trump lebte bis zu seinem vierten Lebensjahr in dem Haus in New York. (Quelle: IMAGO/CNP/AdMedia/imago-images-bilder)

Das Haus, in dem Donald als Kind wohnte, ist wieder auf dem Markt. Das frisch sanierte Tudor-Anwesen in Queens wurde einst von Trumps Vater Fred erbaut.

Das Haus, in dem Donald Trump einen Teil seiner Kindheit verbracht hat, steht zum Verkauf. Preis: 2,3 Millionen Dollar. Es handelt sich dabei um ein im Tudor-Stil erbautes Einfamilienhaus im New Yorker Stadtteil Jamaica Estates in Queens. Es wurde 1940 von Fred Trump, dem Vater des späteren US-Präsidenten, errichtet. Donald Trump lebte dort in seinen ersten Lebensjahren, bevor die Familie in ein größeres Haus umzog.

Der jetzige Eigentümer, der Immobilienentwickler Tommy Lin, hat die Immobilie nach eigenen Angaben in den vergangenen acht Monaten umfassend modernisiert. Obwohl das Haus im Inneren vollständig umgebaut wurde, blieb die historische Fassade ebenso erhalten wie ein alter Heizofen aus der Originalausstattung. Die Maklerfirma Brown Harris Stevens beschreibt die Immobilie in ihrem Exposé als "modern ausgestattet" mit hochwertigen Materialien, fünf Schlafzimmern sowie insgesamt fünf Bädern.

Lin erklärte im Gespräch mit dem "Wall Street Journal", das Haus sei beim Kauf in einem desolaten Zustand gewesen: "Es gab kein Wasser im Haus, keinen Strom", so Lin. Eine geplatzte Wasserleitung im Keller und ein von Schimmel befallenes Dach hätten das Gebäude unbewohnbar gemacht. Insgesamt habe er rund 500.000 Dollar in die Sanierung investiert.

Eine Zeit lang war es ein Airbnb

Zuvor war das Haus mehrfach weiterverkauft worden. Nach Trumps Wahlsieg im Jahr 2016 wechselte die Immobilie mehrfach den Besitzer – darunter ein Finanzinvestor, der das Haus zeitweise für rund 800 Dollar pro Nacht über Airbnb vermietete, sowie ein undurchsichtiger Käufer mit mutmaßlichen Verbindungen nach China.

Mit rund 2.500 Quadratmetern Wohnfläche erstreckt sich das Anwesen über drei Hauptetagen und verfügt zudem über einen ausgebauten Keller sowie eine separate Doppelgarage mit privater Zufahrt. Im Erdgeschoss befinden sich ein großzügiges Wohnzimmer mit Fischgrätparkett, eine maßgefertigte Innenausstattung, eine helle Veranda mit Zugang zum Garten sowie eine separate Suite mit eigenem Bad. Weitere Schlafzimmer befinden sich in den oberen Stockwerken, darunter eine Hauptsuite mit Ankleidebereich und einem Bad mit digital gesteuerter Toilette.