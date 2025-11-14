"Ich bin kein Monster. Ich bin kein Mörder", hatte Woods während einer Videoschalte vor dem Bewährungsausschuss gesagt. "Das war ich nie und bin ich auch nie gewesen." Sein Sohn Brandon, der bereits am Gefängnis in McAlester eingetroffen war, um der Hinrichtung seines Vaters beizuwohnen, sagte dem britischen "Guardian": "Ich bin total erleichtert. Es ist, als wäre mir eine Last von tausend Pfund von den Schultern genommen worden".

Bei aller Dankbarkeit dafür, dass sein Vater verschont wurde, machte er den Behörden allerdings auch Vorwürfe, die Entscheidung bis zur letzten Minute hinauszuzögern. "Ich glaube, dass ein Mensch, der vollkommen überzeugt davon ist, dass er gleich seinen letzten Atemzug tun wird, dass es nur noch Sekunden oder Minuten dauert, bis der Tod ihn empfängt (...), dass dieser Mensch unnötig gequält wird, wenn man ihn so lange warten lässt. Das ist mentale Folter."

Der Fall wirft auch ein Licht auf die Bedingungen, unter denen Todeskandidaten in den USA inhaftiert sind. So hat Tremane Wood die vergangenen 16 seiner bislang 21 Jahre dauernden Haft zumeist in fensterlosen Einzelzellen verbracht. Der Todestrakt im Staatsgefängnis in Oklahoma befindet sich unter der Erde. Von Insassen wird er mit einem Friedhof verglichen, in dem die Häftlinge lebendig begraben sind.

Weitere Exekutionen in den USA angesetzt

Wood hatte zuletzt Suizidgedanken bekundet. Seine einzigen Lichtblicke seien jene seltenen Gelegenheiten, wenn ein Wärter ihm ein Telefon gebe, damit er die Stimme seiner Mutter oder anderer Familienangehöriger hören kann. Seiner Anwältin schrieb er zuletzt, er habe große Angst vor der Hinrichtung. Es gab bereits einige Fälle, in denen der Medikamentencocktail, der den Todeskandidaten injiziert wurde, nicht zum sofortigen Herzstillstand geführt hatte. Die Folge waren quälend lange Todeskämpfe der Delinquenten.

Derweil wurde im Bundesstaat Florida ein 66-Jähriger per Giftspritze hingerichtet, wie Gefängnisbeamte erklärten. Der frühere Marinesoldat Bryan Jennings war wegen Vergewaltigung und Ermordung einer Sechsjährigen im Jahr 1979 zum Tode verurteilt worden. In South Carolina war am Freitag (Ortszeit) zudem die Hinrichtung eines 44-Jährigen durch ein Erschießungskommando geplant. Der Mann namens Stephen Bryant hatte zugegeben, im Jahr 2004 drei Menschen getötet zu haben.