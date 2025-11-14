Gouverneur entscheidet Todeskandidat erhält Minuten vor Hinrichtung den Anruf
Er hatte wohl schon mit dem Leben abgeschlossen. Dann erhielt Tremane Wood kurz vor seiner Hinrichtung doch noch einen Anruf.
Es war bereits alles vorbereitet für die Hinrichtung von Treman Wood. Die Gefängnisleitung hatte ihm schon dargelegt, welche Medikamente sich in dem tödlichen Cocktail befinden, der ihm per Giftspritze verabreicht werden würde. Der 46-jährige US-Amerikaner sollte am Donnerstagvormittag um 10 Uhr morgens (Ortszeit) im Staatsgefängnis von Oklahoma in McAlester sterben.
Doch dann geschah etwas Ungewöhnliches. Oklahomas Gouverneur Kevin Stitt rief Woods Anwälte kurz vor der Hinrichtung an und teilte ihnen mit, dass einem Antrag auf Begnadigung stattgegeben würde.
Der Republikaner folgte damit einer entsprechenden Empfehlung des Berufungsausschusses des US-Bundesstaats. Dieser hatte am 5. November mit einer knappen Mehrheit von drei zu zwei Stimmen beschlossen, die Todesstrafe für Wood in eine lebenslange Haft, ohne die Möglichkeit zur Bewährung, umzuwandeln. Dennoch war Woods Hinrichtung vorangetrieben worden, der Termin zur Exekution war auf den 13. November angesetzt worden.
Woods Verurteilung wegen Mordes wird somit aufgehoben. Erhalten hatte er sie für einen Raubüberfall im Jahr 2002, bei dem der erst 19-jährige Farmarbeiter Ronnie Wipf getötet worden war. Wood hatte den Überfall nie bestritten, aber stets beteuert, den Mord nicht begangen zu haben. Diesen lastete er seinem Bruder "Jake" an.
"Ich bin derjenige, der das hätte verhindern können", sagte er bei einer Anhörung. "Hätte ich den Mut gehabt, mich zu wehren und mich wie ein Mann zu benehmen (...), hätte ich in dieser Nacht 'Nein' sagen können, dann wäre all das nicht passiert. Und dass ich das nicht getan habe, tut mir wirklich leid."
Zjaiton "Jake" Wood starb 2019 im Gefängnis durch Suizid. Zuvor hatte er vor Gericht eingeräumt, dass er es war, der Wipf getötet hatte. Auf dieses Geständnis berief sich auch die Anwältin von Tremane Wood, Amanda Bass Castro Alves, vor dem Berufungsausschuss in Oklahoma.
Woods Sohn macht den Behörden Vorwürfe
Die Staatsanwaltschaft beharrte dennoch darauf, dass Tremane Wood zu Tode gebracht werden sollte. Sie begründete dies damit, dass er auch in der Haft weiterhin durch kriminelles Verhalten auffällig geworden sei. Oklahomas Gouverneur Stitt folgte nun jedoch der Empfehlung eines Bewährungsausschusses. "Diese Maßnahme entspricht der Strafe, die sein Bruder für den Mord an einem unschuldigen jungen Mann erhalten hat, und gewährleistet eine strenge Bestrafung, die einen gewalttätigen Straftäter für immer von der Straße fernhält", ließ Stitt mitteilen.
"Ich bin kein Monster. Ich bin kein Mörder", hatte Woods während einer Videoschalte vor dem Bewährungsausschuss gesagt. "Das war ich nie und bin ich auch nie gewesen." Sein Sohn Brandon, der bereits am Gefängnis in McAlester eingetroffen war, um der Hinrichtung seines Vaters beizuwohnen, sagte dem britischen "Guardian": "Ich bin total erleichtert. Es ist, als wäre mir eine Last von tausend Pfund von den Schultern genommen worden".
Bei aller Dankbarkeit dafür, dass sein Vater verschont wurde, machte er den Behörden allerdings auch Vorwürfe, die Entscheidung bis zur letzten Minute hinauszuzögern. "Ich glaube, dass ein Mensch, der vollkommen überzeugt davon ist, dass er gleich seinen letzten Atemzug tun wird, dass es nur noch Sekunden oder Minuten dauert, bis der Tod ihn empfängt (...), dass dieser Mensch unnötig gequält wird, wenn man ihn so lange warten lässt. Das ist mentale Folter."
Der Fall wirft auch ein Licht auf die Bedingungen, unter denen Todeskandidaten in den USA inhaftiert sind. So hat Tremane Wood die vergangenen 16 seiner bislang 21 Jahre dauernden Haft zumeist in fensterlosen Einzelzellen verbracht. Der Todestrakt im Staatsgefängnis in Oklahoma befindet sich unter der Erde. Von Insassen wird er mit einem Friedhof verglichen, in dem die Häftlinge lebendig begraben sind.
Weitere Exekutionen in den USA angesetzt
Wood hatte zuletzt Suizidgedanken bekundet. Seine einzigen Lichtblicke seien jene seltenen Gelegenheiten, wenn ein Wärter ihm ein Telefon gebe, damit er die Stimme seiner Mutter oder anderer Familienangehöriger hören kann. Seiner Anwältin schrieb er zuletzt, er habe große Angst vor der Hinrichtung. Es gab bereits einige Fälle, in denen der Medikamentencocktail, der den Todeskandidaten injiziert wurde, nicht zum sofortigen Herzstillstand geführt hatte. Die Folge waren quälend lange Todeskämpfe der Delinquenten.
Derweil wurde im Bundesstaat Florida ein 66-Jähriger per Giftspritze hingerichtet, wie Gefängnisbeamte erklärten. Der frühere Marinesoldat Bryan Jennings war wegen Vergewaltigung und Ermordung einer Sechsjährigen im Jahr 1979 zum Tode verurteilt worden. In South Carolina war am Freitag (Ortszeit) zudem die Hinrichtung eines 44-Jährigen durch ein Erschießungskommando geplant. Der Mann namens Stephen Bryant hatte zugegeben, im Jahr 2004 drei Menschen getötet zu haben.
In den Vereinigten Staaten wurden in diesem Jahr bisher bereits 42 Menschen hingerichtet. Das ist der höchste Stand seit 2012, als es 43 Exekutionen gab. Die in vielen Ländern geächtete Todesstrafe wird noch in 24 der 50 US-Bundesstaaten vollzogen. Präsident Donald Trump ist ein strikter Befürworter der Todesstrafe. Der Republikaner sprach sich bereits mehrfach dafür aus, die Todesstrafe noch viel häufiger anzuwenden.
- Mit Material der Nachrichtenagentur AFP