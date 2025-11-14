Zusätzlich haben die USA weitere Kampfflugzeuge und Drohnen in die Region entsandt. Das Southcom verkündete Mitte Oktober, dass F-35-Kampfjets von einem Flugfeld in Puerto Rico Richtung Karibik geschickt werden. Auf dem Flugfeld wurden laut dem Bericht zuletzt auch Drohnen des Typs Reaper gesichtet, die sowohl für Aufklärungs- als auch Angriffsmissionen genutzt werden können.

Wie begründen die USA ihre verstärkte Militärpräsenz?

Offiziell heißt es, der Einsatz diene der Bekämpfung des Drogenhandels. Minister Hegseth teilte etwa auf X mit, die Operation sorge dafür, die USA vor Drogen zu sichern, "die unsere Bevölkerung töten". Deswegen hätten die USA zuletzt mehrfach Boote in der Region angegriffen. Insgesamt wurden laut US-Regierung bereits 20 Angriffe durchgeführt, mit insgesamt 79 Toten.

Allerdings gibt es Zweifel, ob der Kampf gegen den Drogenhandel tatsächlich der Grund für die gestiegene US-Militärpräsenz ist. Konkrete Beweise, dass die Boote von Drogenschmugglern genutzt wurden, hat die US-Regierung bislang nicht vorgelegt. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk erklärte Ende Oktober, die US-Angriffe erfolgten "unter Umständen, die keine Rechtfertigung im Völkerrecht haben".

Hinzu kommt, dass Venezuela nicht als Hauptproduktionsland für Drogen in Südamerika bekannt ist. Das synthetische Opioid Fentanyl, das in den USA zu massiven Problemen geführt hat, wird mit Rohstoffen aus China vor allem in Mexiko hergestellt und von dort in die Vereinigten Staaten geschmuggelt.

Kokain wird von Häfen in Kolumbien, Ecuador und Peru über den Pazifik nach Mittelamerika und Mexiko und auf dem Landweg in die USA transportiert. Ein kleinerer Teil wird über die Karibik und den Pazifik direkt in die Vereinigten Staaten verschifft oder in Flugzeugen geschmuggelt.

Auch in der diesjährigen Analyse der US-Drogenschutzbehörde DEA spielt Venezuela nur eine untergeordnete Rolle. Zwar wird dort die kriminelle Bande "Tren de Aragua" erwähnt, auf die sich auch US-Präsident Donald Trump häufiger bezieht. Allerdings heißt es dort, dass die Bande verglichen mit anderen kriminellen Organisationen keinen Drogenhandel im größeren Stil betreibt.

Welche anderen Ziele könnten die USA in Venezuela verfolgen?

Spekuliert wird darüber, dass es den USA tatsächlich darum gehen könnte, den venezolanischen Machthaber Nicolás Maduro zu stürzen. Maduro steht bereits seit 2020 auf der Fahndungsliste des US-Außenministeriums. Ihm wird international unter anderem vorgeworfen, sich bei den Präsidentschaftswahlen 2024 rechtswidrig zum Sieger erklärt zu haben.