Epstein-Bumerang für den Präsidenten Trumps Verschwörungsidee verschlingt ihn
Donald Trump schürte jahrelang Verschwörungstheorien um Jeffrey Epstein, um seine politischen Gegner anzugreifen. Jetzt holen ihn seine eigenen Mythen ein und spalten einen wichtigen Teil seiner MAGA-Wählerschaft.
Bastian Brauns berichtet aus Washington
Mit der nicht endenden Diskussion um die Veröffentlichung der sogenannten "Epstein-Akten" provoziert Donald Trump den wohl größten Riss zwischen sich und seiner eigenen "Make America Great Again"-Bewegung.
Die Ironie könnte dabei für den amerikanischen Präsidenten kaum bitterer sein. Denn Trump war nicht nur der Trittbrettfahrer einer über viele Jahre immer weiter ausgebauten Verschwörungs-Erzählung über den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Er selbst hat das Ökosystem gezielt mit aufgebaut, um seinen politischen Gegnern zu schaden.
Trump begann seine Verschwörungstheorie während seiner ersten Amtszeit, und zwar nur wenige Stunden nach dem Gefängnis-Selbstmord Epsteins im August 2019. Der Präsident teilte damals auf der Nachrichtenplattform Twitter (heute X) einen Betrag des rechten Comedians Terrence K. Williams. Dieser deutete darin an, Bill Clinton sei in Epsteins Tod verwickelt.
Trump legte damals auch selbst nach und sagte vor Reportern: "Die entscheidende Frage ist: War Bill Clinton auf der Insel? Denn Epstein besaß eine Insel. Soweit ich weiß, war das kein guter Ort, und ich war nie dort." Wenn man das herausfinden würde, könnte man eine Menge erfahren, so Trump.
Trumps Epstein-Erzählung verbreitet sich
Kommentatoren aus dem rechten Spektrum konzentrieren sich insbesondere nach Trumps raunenden Aussagen auf Epsteins Beziehungen zu liberalen Persönlichkeiten, wie Bill Clinton. Die offizielle Bestätigung der Behörden zu Epsteins Selbstmord besänftigte Verschwörungstheoretiker schon damals nicht. Die Aussage "Epstein hat sich nicht selbst getötet" verbreitet sich damals in den sozialen Netzwerken, auch durch Podcaster wie Joe Rogan und republikanische Kongressabgeordnete.
Die Epstein-Saga wurde damit zu einer sogenannten "dog whistle", also einer Art verschlüsselter Botschaft für verschwörungsgläubige Menschen, wie die sogenannten QAnon-Anhänger. Die angeblich ungeklärten Todesumstände um Epstein passten einfach zu gut in die Lügen der sogenannten "Pizzagate"-Erzählung, die von einem weitverbreiteten Kinderhandel durch Hillary Clinton und andere Demokraten in der US-Hauptstadt Washington handelte.
Nach der Wahlniederlage gegen Joe Biden fachten Donald Trump und seine Verbündeten, darunter auch sein heutiger FBI-Direktor Kash Patel und dessen Stellvertreter Dan Bongino, die Verschwörung weiter an. Auch noch im Wahlkampf gegen Kamala Harris versprachen sie Transparenz in Sachen Epstein, für den Fall, dass sie gewinnen würden.
Regelmäßig deuteten sie an, der sogenannte "Deep State" schütze die verhassten liberalen Eliten, deren Namen auf einer geheimen Kundenliste, der sogenannten "Epstein-Liste", stünden. Derart angereichert schafften es die abstrusen QAnon-Pizzagate-Verschwörungen aus den Internetforen bis in die großen rechten Mainstream-Medien. Sender wie "Fox News" oder "Newsmax" und erst recht die immer weiter wachsende Anzahl von Pro-Trump-Podcasts berichteten regelmäßig.
- Epstein-Enthüllungen: Etwas ist dieses Mal anders bei Trump
Die erste Enttäuschung: Es gibt keine Kundenliste
Das Problem für Donald Trump begann, kaum war er im Januar 2025 zurück im Weißen Haus. Die Erwartungen seiner glühendsten Anhänger waren groß. Viele seiner Wahlversprechen galt es nun einzulösen, auch das Offenlegen der Epstein-Akten. Schon im Februar erklärte Trumps neue Generalstaatsanwältin Pam Bondi darum bei "Fox News", Epsteins "Kundenliste" liege "gerade jetzt auf meinem Schreibtisch".
Im Juli aber verkündeten ihr Justizministerium und das FBI dann eine erste bittere Enttäuschung für die eigenen Anhänger: Eine solche Liste würde gar nicht existieren. Sofort folgten wütende Reaktionen. Trump sah sich genötigt, die jahrelang aufgepeitschte Basis anzuflehen: "Wir sind ein Team, MAGA, und mir gefällt nicht, was passiert... Lasst uns das so beibehalten und nicht Zeit und Energie auf Jeffrey Epstein verschwenden, jemanden, um den sich niemand schert", schrieb er auf "Truth Social".
Die Verschwörung richtet sich gegen Trumps Umfeld
Längst wird die eigens losgetretene Epstein-Verschwörung zum Bumerang für ihn und seine Regierung. Beispielhaft für das Chaos steht ausgerechnet der von Trump neu eingesetzte FBI-Chef Kash Patel. Gleich mehrere rechte Verschwörungstheoretiker werfen seiner Freundin, der Sängerin Alexis Wilkins, vor, eine israelische Geheimdienstlerin zu sein. Die unbelegte Erzählung lautet: Wilkins wäre im Auftrag des Mossad mit FBI-Chef Patel zusammengekommen, um ihn zu kontrollieren.
Teil der Epstein-Verschwörungserzählung sind unbelegte Spekulationen, der einflussreiche und bestens vernetzte Multimillionär sei in Wahrheit selbst ein Mossad-Mitarbeiter gewesen. Es sind jene antisemitischen Versatzstücke, die eine jüdische Weltverschwörung behaupten.
Die Vorwürfe gegen Patels Freundin sind so gravierend, dass Wilkins inzwischen gleich mehrere Verleumdungsklagen eingereicht hat, darunter eine über fünf Millionen Dollar gegen den rechtsextremen Kommentator Elijah Schaffer. Das brachte prominente MAGA-Figuren erst recht gegen sie auf, die in diesem Schritt wiederum Zensur wittern.
Die berüchtigte, rechte Verschwörungstheoretikerin Candace Owens forderte zuletzt sogar öffentlich: "Kash Patel muss zurücktreten." Denn es sei unerträglich peinlich, dass der FBI-Chef sich als Regierungsvertreter "wie ein verliebter Teenager" verhalten würde, schrieb sie auf ihrem X-Profil mit mehr als sieben Millionen Abonnenten. Trumps FBI-Direktor verfängt sich zunehmend in jenem Verschwörungsnetz, an dem er und der Präsident selbst mitgesponnen haben.
Die neuen Vorwürfe wiegen schwer
Dazu kamen nun jene von Demokraten und Republikanern neu veröffentlichten E-Mails. Es sind rund 20.000 Dokumente, bei denen gleich mehrere Nachrichten nahelegen, wie nah sich Trump und Epstein zumindest eine ganze Zeit lang gewesen sein müssen. Der wohl gravierendste Vorwurf gegen den Präsidenten darin lautet: "Natürlich wusste er von den Mädchen." Trump hatte immer beteuert, Epstein in Wahrheit kaum gekannt, geschweige denn regelmäßig bei ihm ein und aus gegangen zu sein und schon gar nicht von den Sexualstraftaten gewusst zu haben.
Trump muss jetzt fürchten, dass kommende Woche eine Mehrheit im Kongress zusammenkommt – mit den Stimmen einiger Republikaner – die eine Offenlegung wirklich aller Epstein-Dokumente aus dem Justizministerium fordern. Das könnten die Republikaner im Senat oder er als Präsident mit seinem Veto zwar verhindern. Aber der Vorwurf der mutwilligen Vertuschung würde dann nur noch größer.
Einen Vorgeschmack dafür lieferte die für ihre Verschwörungstheorien bekannte Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene. In einem Interview mit dem TV-Sender "CBS" kritisierte die eigentliche Trumpistin, die Weigerung des Präsidenten, die Epstein-Akten freizugeben, als eine "schwere Fehleinschätzung". Zwar glaube sie nicht, dass Trump etwas zu verbergen habe. Aber, sagte Greene in Bezug auf die Epstein-Opfer, sie "stehe voll und ganz an der Seite der Frauen, und ich finde, sie verdienen es, dass wir für sie kämpfen".
Trump scheint wegen solcher Äußerungen außer sich zu sein. In einem Beitrag auf "Truth Social" entzog der Präsident einer seiner wichtigsten Verbündeten kurzerhand jegliche politische Unterstützung. Er schrieb von Greene als einer "wütenden Verrückten", die bei den kommenden Zwischenwahlen in ihrem Wahlbezirk nun von anderen Republikanern, "wunderbaren, konservativen Menschen" herausgefordert werden würde. Greene sei mit ihren Epstein-Forderungen "weit nach links" abgedriftet. (Mehr dazu lesen Sie hier).
Trumps riskante Gegenstrategie
Mit seinem jüngsten Schachzug in seinem Abwehrkampf kehrt Trump zurück an den Beginn der Epstein-Verschwörungserzählung, die er 2019 mit in die Welt setzte. Auf seiner Plattform "Truth Social" kündigte der Präsident an, er werde das Justizministerium und das FBI bitten, "Jeffrey Epsteins Verstrickung und Beziehung mit Bill Clinton" zu untersuchen. Dazu solle gegen weitere "Personen und Institutionen" ermittelt werden, darunter Clintons früherer Finanzminister Larry Summers, der LinkedIn-Mitbegründer Reid Hoffman, aber auch die Bank JPMorgan Chase.
Indem der Präsident das offiziell unabhängig arbeitende Justizministerium mit seiner Generalstaatsanwältin Pam Bondi und das FBI anweist, instrumentalisiert er das amerikanische Justizwesen – ein Vorgehen, das Trump seinerseits jahrelang anprangerte, als er selbst strafrechtlich verfolgt wurde.
Der Unterschied: Sein Amtsvorgänger Joe Biden etwa hatte sich öffentlich nie in die Strafermittlungen eingemischt. Trump ist in der Epstein-Angelegenheit zudem befangen. Er will einerseits nicht alle Akten freigeben, womöglich um sich selbst nicht zu belasten. Andererseits soll das Justizministerium ausschließlich seine Feinde verfolgen. Die von MAGA-Anhängern viel gescholtene Pam Bondi reagierte sofort und beauftragte den New Yorker Staatsanwalt Jay Clayton mit der Leitung der Untersuchung, die "mit Dringlichkeit und Integrität" durchgeführt würde.
Trump und sein Team bestätigen damit, was seine Basis eigentlich am meisten kritisiert: dass die Eliten von Washington in der Tat nach eigenen Regeln spielen. Der Präsident versucht, aus der Defensive zu kommen. Denn die Verschwörung, die Trump selbst schürte, droht ihn zu verschlingen. Die Frage ist, ob es ihm gelingt, und ob seine MAGA-Bewegung ihm das am Ende verzeihen wird.
