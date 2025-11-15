Die Vorwürfe gegen Patels Freundin sind so gravierend, dass Wilkins inzwischen gleich mehrere Verleumdungsklagen eingereicht hat, darunter eine über fünf Millionen Dollar gegen den rechtsextremen Kommentator Elijah Schaffer. Das brachte prominente MAGA-Figuren erst recht gegen sie auf, die in diesem Schritt wiederum Zensur wittern.

Die berüchtigte, rechte Verschwörungstheoretikerin Candace Owens forderte zuletzt sogar öffentlich: "Kash Patel muss zurücktreten." Denn es sei unerträglich peinlich, dass der FBI-Chef sich als Regierungsvertreter "wie ein verliebter Teenager" verhalten würde, schrieb sie auf ihrem X-Profil mit mehr als sieben Millionen Abonnenten. Trumps FBI-Direktor verfängt sich zunehmend in jenem Verschwörungsnetz, an dem er und der Präsident selbst mitgesponnen haben.

Die neuen Vorwürfe wiegen schwer

Dazu kamen nun jene von Demokraten und Republikanern neu veröffentlichten E-Mails. Es sind rund 20.000 Dokumente, bei denen gleich mehrere Nachrichten nahelegen, wie nah sich Trump und Epstein zumindest eine ganze Zeit lang gewesen sein müssen. Der wohl gravierendste Vorwurf gegen den Präsidenten darin lautet: "Natürlich wusste er von den Mädchen." Trump hatte immer beteuert, Epstein in Wahrheit kaum gekannt, geschweige denn regelmäßig bei ihm ein und aus gegangen zu sein und schon gar nicht von den Sexualstraftaten gewusst zu haben.

Trump muss jetzt fürchten, dass kommende Woche eine Mehrheit im Kongress zusammenkommt – mit den Stimmen einiger Republikaner – die eine Offenlegung wirklich aller Epstein-Dokumente aus dem Justizministerium fordern. Das könnten die Republikaner im Senat oder er als Präsident mit seinem Veto zwar verhindern. Aber der Vorwurf der mutwilligen Vertuschung würde dann nur noch größer.

Einen Vorgeschmack dafür lieferte die für ihre Verschwörungstheorien bekannte Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene. In einem Interview mit dem TV-Sender "CBS" kritisierte die eigentliche Trumpistin, die Weigerung des Präsidenten, die Epstein-Akten freizugeben, als eine "schwere Fehleinschätzung". Zwar glaube sie nicht, dass Trump etwas zu verbergen habe. Aber, sagte Greene in Bezug auf die Epstein-Opfer, sie "stehe voll und ganz an der Seite der Frauen, und ich finde, sie verdienen es, dass wir für sie kämpfen".