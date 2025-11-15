Streit um Beitrag Trump will BBC auf Milliarden Dollar verklagen

Aktualisiert am 15.11.2025

US-Präsident Donald Trump bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Er hat eine Klage gegen die britische BBC angekündigt. (Archivbild) (Quelle: Jonathan Ernst)

Der BBC steht eine Milliardenklage von Donald Trump bevor. Es geht um einen kontroversen Beitrag.

US-Präsident Donald Trump will trotz der Entschuldigung der BBC Schadensersatz von dem Sender. Am Freitagabend sagte er nach Angaben der BBC gegenüber Reportern an Bord der Air Force One: "Wir werden sie wahrscheinlich irgendwann nächste Woche auf eine Summe zwischen einer Milliarde und fünf Milliarden Dollar verklagen. Wir müssen das tun."

Trump erklärte, er werde dies am Wochenende mit dem britischen Premierminister Sir Keir Starmer besprechen. Hintergrund ist eine Dokumentation des BBC-Nachrichtenmagazins "Panorama", in der drei Videoausschnitte aus Trumps Rede vom 6. Januar 2021 so zusammengeschnitten wurden, dass der Eindruck entstand, er habe zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen.

Kontroverse führte zu Rücktritten

Die BBC hatte sich am Donnerstag für den Schnitt entschuldigt, eine Klage wegen Verleumdung jedoch zurückgewiesen. "Die BBC bedauert aufrichtig die Art und Weise, in der der Videoclip geschnitten wurde, ist aber der festen Überzeugung, dass es keine Grundlage für eine Verleumdungsklage gibt", teilte der Sender mit. Der BBC-Vorsitzende Samir Shah hatte den Schnitt zuvor vor einem Parlamentsausschuss als "Fehleinschätzung" bezeichnet.

Am Freitag hatte die BBC sich entschuldigt, erklärte jedoch, keine finanzielle Entschädigung zu zahlen. Anfang dieser Woche drohten Trumps Anwälte, die BBC auf eine Milliarde Dollar Schadenersatz zu verklagen, sollte das Unternehmen keine Gegendarstellung veröffentlichen, sich entschuldigen und ihn entschädigen. Sie hatten eine Frist gesetzt, die am Freitag abgelaufen war.