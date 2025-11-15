Trump und Marjorie Taylor Greene Abruptes Ende einer MAGA-Freundschaft
Zwischen Donald Trump und der extrem rechten Republikanerin Marjorie Taylor Greene hat es gekracht. Beide machen sich in sozialen Medien Vorwürfe.
Sie war eine seiner glühendsten Verehrerinnen, kämpfte im Wahlkampf vor Ort und in den sozialen Medien für ihn. Doch jetzt ist Marjorie Taylor Greene bei Donald Trump in Ungnade gefallen. "Ich entziehe ihr meine Unterstützung", schrieb er am Freitagabend (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social. Die als extrem rechts geltende Kongressabgeordnete hatte sich zuvor für die Veröffentlichung aller Akten über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein eingesetzt. Trumps Regierung hingegen verzögerte dies bislang. Am Dienstag soll der Kongress über ein Gesetz abstimmen, das die Regierung verpflichtet, die Akten freizugeben. Marjorie Taylor Greene ist eine der republikanischen Unterstützerinnen des Vorhabens.
Trump bezeichnete die Abgeordnete in seinem Beitrag als undankbar. "Alles, was sie macht, ist beschweren, beschweren, beschweren", wetterte er und nannte sie eine "Verrückte". Sie habe sich beschwert, dass er nicht ans Telefon gegangen sei, schrieb Trump, dabei habe er noch mit vielen anderen Menschen zu tun und "kann ich nicht jeden Tag die Anrufe einer schimpfenden Verrückten entgegennehmen". Er wolle bei einer Wahl im US-Bundesstaat Georgia, aus dem Greene (Spitzname MTG) stammt, das nächste Mal einen anderen Kandidaten fördern, kündigte er an.
MTG: "Ich bete Trump nicht an"
Greene antwortete umgehend auf der Plattform X,die dem Unternehmer Elon Musk gehört, der der Trump-Regierung lange Zeit nahestand. "Präsident Trump hat mich gerade angegriffen und Lügen über mich verbreitet. Ich habe ihn überhaupt nicht angerufen, aber ich habe ihm heute diese Textnachrichten geschickt. Anscheinend hat ihn das so aufgeregt", schrieb sie.
Die MAGA-Aktivistin sagte, Trump gehe hart gegen sie vor, um ein Exempel zu statuieren und andere Republikaner vor der anstehenden Abstimmung über die Freigabe der Epstein-Akten einzuschüchtern. MTG erklärte weiter, es sei erstaunlich, wie vehement er versuche, die Veröffentlichung der Akten zu verhindern, und dass er dafür ihrer Ansicht nach ungewöhnlich weit gehe. Am Donnerstag hatten drei weitere republikanische Abgeordnete für einen Antrag gestimmt, der das Gesetz auf den Weg brachte. Eine von ihnen, Lauren Boebert, wurde sogar ins Weiße Haus zitiert. Sie sagte später, man habe keinen Druck auf sie ausgeübt.
Bei Greene hatte Trump wohl gewusst, dass er sie nicht umstimmen kann. Sie setzt sich vehement für die Freigabe der Akten ein, die auch ein zentrales Wahlkampfthema Trumps waren. Erst nach seiner Wahl ruderte er zurück, ließ sich Zeit, und Gerichte mussten entscheiden, zumindest einen Teil zu veröffentlichen.
"Ich habe Präsident Trump mit zu viel meiner kostbaren Zeit und zu viel meinem eigenen Geld unterstützt und mich noch stärker für ihn eingesetzt, als fast alle anderen Republikaner sich von ihm abgewandt und ihn verurteilt haben", schrieb Greene, die nach der Wahl kein Amt in der Regierung bekommen hatte, "aber ich bete Donald Trump nicht an und diene ihm nicht."
Die politische Freundschaft zwischen Donald Trump und Marjorie Taylor Greene begann spätestens im Jahr 2020, als Greene – damals schon Kandidatin für das US-Repräsentantenhaus – die Unterstützung des früheren Präsidenten erhielt. Trump lobte sie öffentlich und nannte sie eine "zukünftige republikanische Star-Kongressabgeordnete".
Trump und Greene telefonierten einst regelmmäßig
Die Republikanerin, die auch Verschwörungstheorien der Gruppe QAnon verbreitete, wiederum stellte sich uneingeschränkt hinter Trump und verbreitete zahlreiche seiner politischen Botschaften und Verschwörungserzählungen. Nach ihrer Wahl im November 2020 galt sie als eine der loyalsten Unterstützerinnen Trumps im Kongress. Sie verteidigte ihn bei mehreren Gelegenheiten, unter anderem während seiner Amtsenthebung und nach der Wahl 2020, deren Ergebnis sie anzweifelte. Laut einem Bericht der "New York Times" war sie lange Zeit eine der wenigen Kongressabgeordneten, mit denen Trump regelmäßig telefonierte.
Diese Zeit ist spätestens seit dem Sommer vorbei. Im September sagte die ehemalige Trump-Anhängerin der Zeitung: "Das ändert sich, wenn jemand sein Amt antritt. Jeder Präsident befindet sich in einem Informationstunnel, der ihm bereitgestellt wird. Das ist ein wichtiger Faktor." Sie fügte hinzu: "Wenn ich Präsident Trump aus dieser Situation herausholen kann, denke ich, dass er auf dem richtigen Weg ist. Ich glaube, es kommt darauf an, wer ihm ins Ohr flüstert."
