Sex mit der Assistentin? Trump soll mit Affäre im Weißen Haus geprahlt haben

Von t-online , mk Aktualisiert am 16.11.2025 - 15:38 Uhr Lesedauer: 3 Min.

US-Präsident Donald Trump: Seine frühere Assistentin wies die Gerüchte um eine Affäre zurück. (Quelle: Kevin Lamarque/reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kürzlich veröffentlichte E-Mails von Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bringen den US-Präsidenten in Bedrängnis. Hatte Trump eine Affäre mit seiner Assistentin?

In den kürzlich veröffentlichten E-Mails aus dem Nachlass von Sexualstraftäter Jeffrey Epstein findet sich eine pikante Behauptung des US-Journalisten Michael Wolff, der mehrere Bestseller über Präsident Donald Trump geschrieben hat. In einer Nachricht aus dem März 2019 an Epstein schreibt Wolff, dass Trump vor Freunden damit geprahlt habe, eine Affäre mit seiner damals 28-jährigen Assistentin Madeleine Westerhout zu haben.

In der E-Mail an Epstein berichtet Wolff, dass Westerhout Freunden erzählt habe, wie sie Trump in dessen Privaträumen im Weißen Haus in Unterwäsche vorgefunden habe, als sie ihm Papiere zur Durchsicht bringen wollte. Als es um die Frage ging, warum Trump im Januar 2019 ein Wochenende lieber im Weißen Haus statt wie üblich auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida verbringen wollte, habe er Freunden erklärt: Weil er Madeleine "knalle", zitiert Wolff den Präsidenten.

Affäre mit Donald Trump: "Absurd"

Wolff selbst konnte die angebliche Aussage Trumps offenbar nicht hinreichend belegen. In der E-Mail bittet er Epstein um eine Einschätzung, ob die Angaben glaubhaft seien. Eine Antwort Epsteins findet sich in dem mehr als 20.000 E-Mails umfassenden Konvolut allerdings nicht. Westerhout selbst wies die Behauptungen gegenüber dem britischen "Mirror" als "absurd und von der Realität losgelöst" zurück. Ganz abwegig ist die Möglichkeit einer Affäre aber wohl nicht – zumindest nicht aus Sicht Trumps.

Vor ihrer Tätigkeit als Assistentin im Weißen Haus diente Westerhout Trump bereits als Empfangsdame und Aufzugführerin im Trump Tower in New York. Nach seinem Wahlsieg 2015 führte sie Kandidaten für Trumps Kabinett öffentlichkeitswirksam zu dessen Büro – und erlangte so selbst eine gewisse Bekanntheit. Ende 2016 assistierte Westerhout Trump auch auf dessen Anwesen Mar-a-Lago. Schon zu dieser Zeit soll Trump der 1990 geborenen Westerhout mehrfach hinterhergeschaut und gesagt haben: "Sie hat so eine Art an sich", schreibt Michael Wolff an Jeffrey Epstein. Wolff selbst hat die Episode aber nie veröffentlicht.

Epstein-Affäre bringt Trump in Bedrängnis