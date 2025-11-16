Nach Streit mit US-Präsident Ex-Trump-Unterstützerin fürchtet um ihre Sicherheit

Marjorie Taylor Green spricht zu Reportern. Nach einem Streit mit Donald Trump fürchtet sie sich jetzt. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Laura Brett/imago)

Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene sieht sich massiven Bedrohungen ausgesetzt. Auslöser ist ein Streit mit Donald Trump.

Die US-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene hat nach eigenen Angaben Drohungen erhalten, nachdem Donald Trump sie öffentlich angegriffen hatte. Auf der Plattform X schrieb sie, private Sicherheitsfirmen hätten sie wegen Sicherheitsbedenken kontaktiert. Greene erklärte, die Drohungen würden durch Aussagen des "mächtigsten Mannes der Welt" befeuert.

Zuvor hatte Trump der Republikanerin seine Unterstützung entzogen und sie unter anderem als "zeternde Irre" und "Verräterin" bezeichnet. Hintergrund ist ein parteiinterner Streit über die Veröffentlichung der Ermittlungsakten zum Fall Jeffrey Epstein. In der Trump-nahen MAGA-Bewegung gibt es seit Monaten entsprechende Forderungen. Trump wiederholte auf seiner Plattform Truth Social die Vorwürfe gegen Greene und teilte Beiträge anderer Nutzer, die ihm Recht gaben. Er schrieb: "Marjorie 'Verräterin' Greene ist eine Schande für unsere große Republikanische Partei."

Greene unterstützt Antrag der Demokraten

Greene ist eine langjährige Unterstützerin des Präsidenten. Sie war aber in den vergangenen Monaten mehrfach von dessen Kurs abgewichen. Zuletzt hatte sie sich für eine vollständige Offenlegung der Epstein-Akten ausgesprochen. Dabei unterstützte sie einen Antrag der oppositionellen Demokraten, über die Freigabe im Repräsentantenhaus abstimmen zu lassen. Kurze Zeit später sagte Trump, er entziehe ihr jegliche Unterstützung.