Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump steht ein Jahr nach seinem Wahlsieg stark unter Druck – nicht durch die Demokraten, sondern durch die eigene "Make America Great Again"-Basis. Gleich bei mehreren Themen verweigert sie ihm zunehmend die Gefolgschaft.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Seit Donald Trumps fulminantem Wahlsieg im November 2024 lautete die Frage in Washington stets: Was können die demoralisierten und zerstrittenen Demokraten dieser präsidialen Übermacht in seiner zweiten Amtszeit nur entgegensetzen?

Doch ein Jahr nach seinem Triumph steht der amerikanische Präsident plötzlich unter großem Druck, und zwar nicht vonseiten der Demokraten, sondern aus den eigenen Reihen. Dabei handelt es sich nicht nur um ein paar wenige, vernachlässigbare Republikaner. Trump scheint zunehmend seine eigene "Make America Great Again"-Basis falsch einzuschätzen.

Die jüngsten Umfragen sehen Donald Trump derzeit bei nur noch rund 42 Prozent Zustimmung und bei rund 55 Prozent Ablehnung. Noch im März dieses Jahres befürworteten 48 Prozent der Befragten seine Amtsführung, genauso viele lehnte sie damals ab.

Als aktuell prominentester Auslöser für Trumps Krise mit seiner Basis gilt derzeit sein Umgang mit den sogenannten Epstein-Akten. Dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, der 2019 nach offiziellen Angaben im Gefängnis Suizid beging, wurde vorgeworfen, Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt zu haben. Obwohl Trump noch im Wahlkampf versprochen hatte, die Akten, also Mails, Zeugenvernehmungen und andere Schriftstücke, bei einem Sieg vollständig zu veröffentlichen, weigert er sich inzwischen auffällig trotzig, dies nun zu tun.

Aber hinter Trumps zunehmendem Vertrauensverlust in der MAGA-Bewegung steckt mehr als der Wunsch nach Klarheit in der Epstein-Angelegenheit. Es geht um wirtschaftliche Unsicherheit, um eine mögliche militärische Eskalation in der Karibik und auch um migrationspolitische Irritationen.

Die Epstein-Akten als Ur-Vertrauensbeweis für MAGA

Für einen bedeutenden Teil der Anhänger von Trumps MAGA-Bewegung steht der Epstein-Fall längst symbolisch für Straffreiheit der Eliten, für Vertuschung und Machtmissbrauch. Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene warnt öffentlich schon lange, Trump werde seine Basis verlieren, wenn er nicht für die vollständige Veröffentlichung der Epstein-Akten sorge.

Ein Entschließungsantrag im Repräsentantenhaus zwingt das Parlament nun kommende Woche zu einer Abstimmung über die Freigabe der Dokumente. Trumps Bemühungen hinter den Kulissen, die Abstimmung zu verzögern oder zu verhindern, wirken in Teilen seiner Bewegung wie ein klarer Versuch, Transparenz auszubremsen.