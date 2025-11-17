t-online - Nachrichten für Deutschland
Epstein-Akten: Donald Trump plädiert nun doch für Herausgabe der Dokumente

Trump und die Epstein-Akten
Jetzt also doch

Von afp, dpa, cc
Aktualisiert am 17.11.2025 - 07:12 UhrLesedauer: 2 Min.
Donald Trump sucht in der Epstein-Affäre sein Heil nun wohl in der Offensive.Vergrößern des Bildes
Donald Trump sucht in der Epstein-Affäre sein Heil nun wohl in der Offensive. (Quelle: Manuel Balce Ceneta(AP)
Er habe nichts zu verbergen, sagt US-Präsident Donald Trump mit Blick auf die Epstein-Akten. Daher hat er sich nun zu einer Kehrtwende entschlossen.

US-Präsident Donald Trump hat sich in einer bemerkenswerten Kehrtwende für eine Abstimmung des Repräsentantenhauses über eine Freigabe von Ermittlungsakten des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein ausgesprochen. "Die Republikaner im Repräsentantenhaus sollten dafür stimmen, die Epstein-Akten freizugeben, denn wir haben nichts zu verbergen", schrieb Trump am Sonntag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social.

Bislang hatte sich Trump vehement gegen eine Offenlegung aller Ermittlungsakten in dem Fall ausgesprochen. Demokraten in der Opposition, aber auch einige von Trumps Republikanern, drängen hingegen seit Monaten darauf. Wie die "New York Times" jüngst berichtete, soll es sich bei dem umfangreichen Konvolut um insgesamt 23.000 Seiten handeln.

Trump bestreitet engere Beziehungen zu dem Sexualstraftäter. Jüngst veröffentlichte E-Mails und Dokumente legen allerdings das Gegenteil nahe. Zudem zeigen zahlreiche Videos und Fotos aus früheren Jahren die beiden Millionäre zusammen.

Trump hatte Veröffentlichung bereits im Wahlkampf zugesagt

Der einflussreiche Investmentbanker Epstein hatte über viele Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Dabei verging er sich auch selbst an seinen Opfern, die ihm häufig von seiner langjährigen Partnerin Ghislaine Maxwell zugeführt wurden.

Eine weitere E-Mail, die von Epstein stammen soll: "Natürlich wusste er (Trump) von den Mädchen".Vergrößern des Bildes
Eine E-Mail, die von Epstein stammen soll: "Natürlich wusste er (Trump) von den Mädchen". (Quelle: House Oversight Committee Democrats)

Nach seiner Festnahme und Verurteilung als Straftäter starb der Finanzier aus New York 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle. Im Obduktionsbericht wurde Suizid als Todesursache genannt. Doch an der Selbstmordthese gibt es seit langem Zweifel. Viele US-Bürger und rechtsgerichtete Influencer mutmaßen, der frühere Finanzinvestor sei ermordet worden, um ihn daran zu hindern, gegen prominente Mittäter auszupacken.

Epsteins plötzlicher Tod und seine breiten Kontakte in die amerikanische High Society lösten Spekulationen über die mögliche Verwicklung einflussreicher Kreise aus. Vor seiner Festnahme waren Prominente und Milliardäre bei ihm ein- und ausgegangen. Darunter auch der ehemalige Prinz des britischen Königshauses, Andrew Mountbatton Windsor. Diesem wurde wegen seiner Verwicklung in den Skandal sein Adelstitel aberkannt, auch verfügte Charles III., dass Andrew aus seinem Wohnsitz, der Royal Lodge, ausziehen müsse.

Was wusste Trump?

Auch Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos belegen. Laut Epsteins Aussagen war der ehemalige Immobilienmakler und Reality-TV-Star mehr als zehn Jahre lang einer seiner engsten Freunde. Ein vom "Wall Street Journal" veröffentlichter Geburtstagsgruß, den Trump angeblich an den Milliardär schickte, deutet ebenfalls eine möglicherweise tiefere Verwicklung in die Machenschaften Epsteins an, als der US-Präsident bislang zugeben möchte. Zu dem Fall gibt es umfangreiche Akten, aus denen bislang nur Auszüge bekannt sind.

Mutmaßlicher Geburtstagsgruß von Donald Trump an Jeffrey Epstein: ein ungewolltes corpus delictiVergrößern des Bildes
Mutmaßlicher Geburtstagsgruß von Donald Trump an Jeffrey Epstein: "Wir haben gewisse Dinge gemeinsam, Jeffrey". (Quelle: Committee on Oversight / House of Representatives)

Trump hatte im Wahlkampf eine Veröffentlichung aller Ermittlungsakten in Aussicht gestellt. Er ließ nach seiner Vereidigung im Januar aber nur wenig aussagekräftige Dokumente freigeben.

Das Repräsentantenhaus will diese Woche einen parteiübergreifenden Antrag verabschieden, um die Regierung zur Veröffentlichung aller Epstein-Akten zu bringen. Wie das US-Medium "Washington Post" berichtet, deutete der republikanische Abgeordnete Thomas Massie an, dass "100 oder mehr" Republikaner im Repräsentantenhaus für die Freigabe der Epstein-Akten stimmen könnten.

Verwendete Quellen
  • nytimes.com: "Trump Administration Live Updates: President, in Reversal, Urges House to Approve Releasing Epstein Files" (englisch)
  • wasj.com: "Jeffrey Epstein’s Friends Sent Him Bawdy Letters for a 50th Birthday Album. One Was From Donald Trump" (englisch, kostenpflichtig)

Quellen anzeigen

