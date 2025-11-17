Trump und die Epstein-Akten Jetzt also doch

Von afp , dpa , cc Aktualisiert am 17.11.2025 - 07:12 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump sucht in der Epstein-Affäre sein Heil nun wohl in der Offensive. (Quelle: Manuel Balce Ceneta(AP)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Er habe nichts zu verbergen, sagt US-Präsident Donald Trump mit Blick auf die Epstein-Akten. Daher hat er sich nun zu einer Kehrtwende entschlossen.

US-Präsident Donald Trump hat sich in einer bemerkenswerten Kehrtwende für eine Abstimmung des Repräsentantenhauses über eine Freigabe von Ermittlungsakten des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein ausgesprochen. "Die Republikaner im Repräsentantenhaus sollten dafür stimmen, die Epstein-Akten freizugeben, denn wir haben nichts zu verbergen", schrieb Trump am Sonntag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social.

Bislang hatte sich Trump vehement gegen eine Offenlegung aller Ermittlungsakten in dem Fall ausgesprochen. Demokraten in der Opposition, aber auch einige von Trumps Republikanern, drängen hingegen seit Monaten darauf. Wie die "New York Times" jüngst berichtete, soll es sich bei dem umfangreichen Konvolut um insgesamt 23.000 Seiten handeln.

Trump bestreitet engere Beziehungen zu dem Sexualstraftäter. Jüngst veröffentlichte E-Mails und Dokumente legen allerdings das Gegenteil nahe. Zudem zeigen zahlreiche Videos und Fotos aus früheren Jahren die beiden Millionäre zusammen.

Trump hatte Veröffentlichung bereits im Wahlkampf zugesagt

Der einflussreiche Investmentbanker Epstein hatte über viele Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Dabei verging er sich auch selbst an seinen Opfern, die ihm häufig von seiner langjährigen Partnerin Ghislaine Maxwell zugeführt wurden.

Nach seiner Festnahme und Verurteilung als Straftäter starb der Finanzier aus New York 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle. Im Obduktionsbericht wurde Suizid als Todesursache genannt. Doch an der Selbstmordthese gibt es seit langem Zweifel. Viele US-Bürger und rechtsgerichtete Influencer mutmaßen, der frühere Finanzinvestor sei ermordet worden, um ihn daran zu hindern, gegen prominente Mittäter auszupacken.

Sex mit Assistentin? Trump soll mit Affäre im Weißen Haus geprahlt haben

Epsteins plötzlicher Tod und seine breiten Kontakte in die amerikanische High Society lösten Spekulationen über die mögliche Verwicklung einflussreicher Kreise aus. Vor seiner Festnahme waren Prominente und Milliardäre bei ihm ein- und ausgegangen. Darunter auch der ehemalige Prinz des britischen Königshauses, Andrew Mountbatton Windsor. Diesem wurde wegen seiner Verwicklung in den Skandal sein Adelstitel aberkannt, auch verfügte Charles III., dass Andrew aus seinem Wohnsitz, der Royal Lodge, ausziehen müsse.

Was wusste Trump?