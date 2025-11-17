t-online - Nachrichten für Deutschland
Trump: Präsident plädiert nun doch für Herausgabe der Epstein-Akten

Trump und die Epstein-Akten
Jetzt also doch

Von afp
17.11.2025 - 04:37 UhrLesedauer: 1 Min.
Donald Trump sucht in der Epstein-Affäre sein Heil nun wohl in der Offensive.Vergrößern des Bildes
Donald Trump sucht in der Epstein-Affäre sein Heil nun wohl in der Offensive. (Quelle: Manuel Balce Ceneta(AP)
Er habe nichts zu verbergen, sagt US-Präsident Donald Trump mit Blick auf die Epstein-Akten. Daher hat er sich nun zu einer Kehrtwende entschlossen.

US-Präsident Donald Trump hat sich in einer bemerkenswerten Kehrtwende für eine Abstimmung des Repräsentantenhauses für eine Freigabe von Ermittlungsakten über den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ausgesprochen. "Die Republikaner im Repräsentantenhaus sollten dafür stimmen, die Epstein-Akten freizugeben, denn wir haben nichts zu verbergen", schrieb Trump am Sonntag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social. Bislang war der Präsident gegen eine Freigabe der Dokumente.

Hintergrund sind seit Monaten andauernde Forderungen, auch aus Teilen von Trumps Republikanischer Partei und seiner MAGA-Bewegung, alle Akten zum Epstein-Skandal zu veröffentlichen. Trump bestreitet engere Beziehungen zu dem Sexualstraftäter.

Jüngst veröffentlichte E-Mails und Dokumente legen allerdings das Gegenteil nahe. Zudem zeigen zahlreiche Videos und Fotos aus früheren Jahren die beiden Millionäre zusammen.

Trump hatte Veröffentlichung bereits im Wahlkampf zugesagt

Der verurteilte Sexualstraftäter Epstein war 2019 tot in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden worden, während er auf einen weiteren Prozess wartete. Laut Behörden beging er Suizid. Den Ermittlungen zufolge hatte Epstein über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen missbraucht und an Prominente weitergereicht. Viele US-Bürger und rechtsgerichtete Influencer mutmaßen, der frühere Finanzinvestor sei ermordet worden, um ihn daran zu hindern, gegen prominente Mittäter auszupacken.

Trump hatte im Wahlkampf eine Veröffentlichung aller Ermittlungsakten in Aussicht gestellt. Er ließ nach seiner Vereidigung im Januar aber nur wenig aussagekräftige Dokumente freigeben. Das Repräsentantenhaus will diese Woche einen parteiübergreifenden Antrag verabschieden, um die Regierung zur Veröffentlichung aller Epstein-Akten zu bringen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
