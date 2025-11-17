Mails aufgetaucht Was weiß Epsteins Bruder?

Von t-online , jaf 17.11.2025 - 11:13 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Jeffey Epstein: Er hatte über Jahre Minderjährige missbraucht. (Archivbild) (Quelle: Uma Sanghvi/The Palm Beach Post/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In den enthüllten Jeffrey-Epstein-Mails taucht auch der Bruder des Sexualstraftäters auf. Das ist über seine Rolle bekannt.

Tausende neue Dokumente des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gelangten in den vergangenen Tagen an die Öffentlichkeit. Dabei standen besonders zahlreiche E-Mails im Fokus, die den Austausch von Epstein mit Vertrauten zeigen. Sie offenbaren auch neue Details über das Netzwerk des verstorbenen Investmentbankers.

Ein Teil der Mails zeigt dabei eine Konversation mit Epsteins Bruder Mark – darin wird Donald Trump explizit erwähnt. Der Inhalt ist so brisant, dass Mark Epstein sich gezwungen sah, sich mit einer Klarstellung zu melden. Es ist nicht das erste Mal, dass Mark Epstein die öffentliche Aufmerksamkeit erregt.

So meldete er sich in jüngerer Vergangenheit wiederholt mit der Behauptung, sein Bruder sei ermordet worden – entgegen der offiziellen Version, er habe im Gefängnis Selbstmord begangen. Wer ist der einzige lebende direkte Epstein-Verwandte und was wusste er von den Verbrechen seines Bruders?

Gerüchte um Trump und Clinton – Epstein dementiert

In den jüngst veröffentlichten Mails mit dem Betreff "hey" fragt Mark seinen Bruder zunächst: "Wie geht es dir?" Als dieser antwortet, Trumps Ex-Berater Steve Bannon sei gerade da, schreibt Mark Epstein: "Frag ihn, ob Putin die Fotos von Trumps Blowjob an Bubba hat."

Diese Mail löste wilde Spekulationen aus, wer Bubba sein könnte. Zunächst einmal handelt es sich um einen Kosenamen für Jungs aus den Südstaaten. Schnell kamen jedoch Gerüchte auf, der ehemalige US-Präsident Bill Clinton sei gemeint, der aufgrund seiner Herkunft häufig mit diesem Spitznamen bezeichnet wurde. Zudem ist bekannt, dass auch Clinton in Kontakt mit Jeffrey Epstein stand.

Den Gerüchten, Trump habe Oralverkehr mit Clinton gehabt, widersprach Mark Epstein aber schnell. Er erklärte dem US-Magazin "The Advocate", der E-Mail-Austausch habe nichts mit Clinton zu tun, der Schriftwechsel werde falsch interpretiert. "Es handelte sich lediglich um einen humorvollen privaten Austausch zwischen zwei Brüdern, der niemals für die Öffentlichkeit bestimmt war oder als ernsthafte Äußerung verstanden werden sollte." Ali Clark, eine Sprecherin von Mark Epstein, teilte "The Advocate" zudem mit, Bubba sei "eine Privatperson und keine Person des öffentlichen Lebens".

Mark Epstein spricht über Trump