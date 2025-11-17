Mails aufgetaucht Was weiß Epsteins Bruder?
In den enthüllten Jeffrey-Epstein-Mails taucht auch der Bruder des Sexualstraftäters auf. Das ist über seine Rolle bekannt.
Tausende neue Dokumente des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gelangten in den vergangenen Tagen an die Öffentlichkeit. Dabei standen besonders zahlreiche E-Mails im Fokus, die den Austausch von Epstein mit Vertrauten zeigen. Sie offenbaren auch neue Details über das Netzwerk des verstorbenen Investmentbankers.
Ein Teil der Mails zeigt dabei eine Konversation mit Epsteins Bruder Mark – darin wird Donald Trump explizit erwähnt. Der Inhalt ist so brisant, dass Mark Epstein sich gezwungen sah, sich mit einer Klarstellung zu melden. Es ist nicht das erste Mal, dass Mark Epstein die öffentliche Aufmerksamkeit erregt.
So meldete er sich in jüngerer Vergangenheit wiederholt mit der Behauptung, sein Bruder sei ermordet worden – entgegen der offiziellen Version, er habe im Gefängnis Selbstmord begangen. Wer ist der einzige lebende direkte Epstein-Verwandte und was wusste er von den Verbrechen seines Bruders?
Gerüchte um Trump und Clinton – Epstein dementiert
In den jüngst veröffentlichten Mails mit dem Betreff "hey" fragt Mark seinen Bruder zunächst: "Wie geht es dir?" Als dieser antwortet, Trumps Ex-Berater Steve Bannon sei gerade da, schreibt Mark Epstein: "Frag ihn, ob Putin die Fotos von Trumps Blowjob an Bubba hat."
Diese Mail löste wilde Spekulationen aus, wer Bubba sein könnte. Zunächst einmal handelt es sich um einen Kosenamen für Jungs aus den Südstaaten. Schnell kamen jedoch Gerüchte auf, der ehemalige US-Präsident Bill Clinton sei gemeint, der aufgrund seiner Herkunft häufig mit diesem Spitznamen bezeichnet wurde. Zudem ist bekannt, dass auch Clinton in Kontakt mit Jeffrey Epstein stand.
Den Gerüchten, Trump habe Oralverkehr mit Clinton gehabt, widersprach Mark Epstein aber schnell. Er erklärte dem US-Magazin "The Advocate", der E-Mail-Austausch habe nichts mit Clinton zu tun, der Schriftwechsel werde falsch interpretiert. "Es handelte sich lediglich um einen humorvollen privaten Austausch zwischen zwei Brüdern, der niemals für die Öffentlichkeit bestimmt war oder als ernsthafte Äußerung verstanden werden sollte." Ali Clark, eine Sprecherin von Mark Epstein, teilte "The Advocate" zudem mit, Bubba sei "eine Privatperson und keine Person des öffentlichen Lebens".
Mark Epstein spricht über Trump
Es ist nicht das erste Mal, dass Mark Epstein Andeutungen über Trump und Clinton macht. Im vergangenen Jahr erzählte er der "New York Post" von einem Gespräch vor der US-Präsidentenwahl 2016, als Trump gegen Clintons Ehefrau Hillary antrat. Laut Mark Epstein soll sein Bruder damals zu ihm gesagt haben: "Wenn ich sagen würde, was ich über beide Kandidaten weiß, müssten sie die Wahl absagen." Sein Bruder habe jedoch nicht weiter ausgeführt, um welche Informationen es konkret ging.
Zudem erklärte Mark Epstein wiederholt, sein Bruder und Trump seien deutlich enger befreundet gewesen, als der US-Präsident aktuell zugibt. Dass dieser zuletzt bestritt, jemals in Epsteins Büro gewesen zu sein, sei eine "dreiste Lüge", sagte er der "Bild"-Zeitung. Er stellt klar: "Er war oft dort, jeder weiß das!" Bei einer anderen Gelegenheit erklärte er, Jeffrey habe ihm gesagt, er habe "aufgehört, mit Donald Trump Zeit zu verbringen, als ihm klar wurde, dass Trump ein Betrüger war".
Zudem geht Mark Epstein davon aus, dass Trumps Regierung die Ermordung seines Bruders vertuscht habe. "Trumps Leute haben das Ganze begraben." Jeffrey Epstein wurde 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Seitdem ranken sich verschiedene Verschwörungstheorien um sein Ableben. Auch sein Bruder ist überzeugt: "Mein Bruder wurde ermordet! Ich will wissen, was wirklich vorgefallen ist."
Keine Beweise für Beteiligung an Sexhandelsring
Trotz des engen Austauschs mit seinem Bruder hat er angeblich erst 2006 von den Straftaten erfahren, als es groß angelegte Ermittlungen gab. Eine direkte Beteiligung konnten Ermittler nie feststellen, Mark Epstein wurde nie im Zusammenhang mit dem Sexhandelsring seines Bruders angeklagt.
Dennoch waren die Verbindungen offenbar auch auf geschäftlicher Ebene eng – auch wenn Mark Epstein dies bestreitet. Nachdem Mark Epstein zunächst als Künstler aktiv war, versuchte er sich in mehreren Bereichen. Er gründete eine T-Shirt-Firma, eine Charter- und Leasinggesellschaft und eine Modellagentur. Zudem stieg er in die Immobilienbranche ein.
Wie genau es um Mark Epsteins Finanzen steht, ist unklar. So häufte er immer wieder Steuerschulden an, spendete zugleich aber große Summen ebenso wie seine Yacht für wohltätige Zwecke.
Karriere machte Mark Epstein aber offenbar mit seiner Immobilienfirma Ossa Properties. Dem Medium "Wall Street Journal" zufolge, das sich auf Dokumente aus dem Jahr 1991 beruft, soll es sich dabei um ein Tochterunternehmen von J. Epstein & Co. – der Investmentfirma seines Bruders – handeln. Doch Mark Epstein bestreitet diese geschäftliche Verbindung. Die Dokumente seien fehlerhaft.
Ein verdächtiges Gebäude erregt Aufmerksamkeit
Dennoch gibt es eindeutige Verbindungen zwischen dem Sexualstraftäter und seinem Bruder. So mietete Jeffrey Epstein zahlreiche Wohnungen in einem Gebäude in der New Yorker East 66th Street, das Ossa gehörte. Und es gibt Indizien, dass Jeffrey Epstein das Gebäude für seinen Sexhandelsring nutzte.
Eine Angestellte von Mc2 – einer Modellagentur im Besitz von Jeffrey Epsteins Vertrautem Jean-Luc Brunel – berichtete dem FBI 2010, dass das Gebäude als Unterkunft für minderjährige Opfer eines Sexhandelsrings genutzt wurde. Lesley Groff, die Epsteins sexuelle "Massagen" mit minderjährigen Mädchen vermittelt hat, arbeitete laut einer Aussage von Epsteins Piloten aus dem Jahr 2009 angeblich in dem Gebäude. Laut einer anderen Bewohnerin trat Jeffrey Epstein ihr gegenüber auch als Vermieter auf.
Mark Epstein bestreitet dies, er erklärte dem "Wall Street Journal": "Abgesehen von unserer offensichtlichen Brüderbeziehung besteht die einzige weitere Beziehung zwischen Jeffrey und mir in einem Vermieter-Mieter-Verhältnis."
Zweifel an dieser Darstellung weckt die Tatsache, dass Epstein zeitweise auch Präsident der Investmentgesellschaft seines Bruders war. So bestehen weiter Widersprüche, wie genau das Verhältnis der beiden Brüder aussah.
