Causa Epstein Warum hat sich Trump jetzt umentschieden?

Von dpa , t-online 17.11.2025 - 08:32 Uhr Lesedauer: 3 Min.

US-Präsident Donald Trump: "Wir haben nichts zu verbergen." (Archivbild) (Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa/dpa-bilder)

Nach langem Widerstand spricht sich US-Präsident Trump plötzlich dafür aus, die Epstein-Akten zu veröffentlichen. Diese Schritte braucht es, damit es tatsächlich dazu kommt.

Was hat es mit der Kehrtwende des US-Präsidenten auf sich – und wie geht es jetzt weiter? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Worum geht es in der Causa Epstein?

Der einflussreiche US-Multimillionär Epstein hatte über viele Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Dabei verging er sich auch selbst an seinen Opfern. Nach seiner Verurteilung als Straftäter wurde der Fall Jahre später nochmals aufgerollt und Epstein erneut festgenommen - der Finanzier aus New York starb 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle. Im Obduktionsbericht wurde Suizid als Todesursache genannt.

Epsteins Tod und seine breiten Kontakte in die amerikanische High Society lösten Spekulationen über die mögliche Verwicklung einflussreicher Kreise aus. Vor seiner Festnahme waren Prominente und Milliardäre bei ihm ein und aus gegangen – auch Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Videos belegen.

Was hatte Trump genau gesagt?

Bislang hatte sich Trump vehement gegen eine Offenlegung der Akten in dem Fall ausgesprochen. Demokraten in der Opposition, aber auch einige von Trumps Republikanern drängen hingegen seit Monaten darauf. Der Druck auf den US-Präsidenten stieg am Wochenende.

Am Sonntag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social: "Die Republikaner im Repräsentantenhaus sollten dafür stimmen, die Epstein-Akten freizugeben, denn wir haben nichts zu verbergen."

Warum hat sich Trump jetzt umentschieden?

Am Wochenende deutete sich laut US-Medien an, dass der Rückhalt im Repräsentantenhaus für die Öffnung der Akten wächst. Eigentlich haben die Republikaner eine Mehrheit in der Kammer. Doch es gibt in der Partei Trumps vereinzelt Abgeordnete, die sich dem Willen des US-Präsidenten klar widersetzten und das Vorhaben gemeinsam mit Demokraten vorantrieben. Es soll laut US-Medien vergeblich den Versuch von Regierungsseite gegeben haben, republikanische Abgeordnete umzustimmen. Trump drohte eine Blamage im Repräsentantenhaus.

Wie geht es jetzt weiter?